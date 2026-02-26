Центральный рынок Касабланки – экскурсии в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «Центральный рынок Касабланки» в Касабланке на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
На машине
5 часов
74 отзыва
Фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
Завтра в 10:30
23 мар в 10:30
€360 за человека
По блистательной Касабланке с местными жителями
На машине
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
от $250 за человека
Мастер-класс в Касабланке по приготовлению тажина
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать вкус Марокко - от ароматов специй до классического мясного блюда
20 мар в 10:00
21 мар в 10:00
€100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 февраля 2026
    По блистательной Касабланке с местными жителями
    Родителям перенесли рейс при пересадке, поэтому стала экстренно искать русскоговорящего гида на машине. Договорились меньше, чем за сутки. Водитель приехал во время, машина была очень комфортная, все как в описании. Гид очень понравился. Касабланка тоже) родители в восторге! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2026
    По блистательной Касабланке с местными жителями
    Экскурсия проводилась на минивэне, внутри была вода, заявлен был интернет, но мы не спрашивали. Гид всё рассказал понятно и полно,
    

    отвечал на вопросы. Экскурсия была заявлена на 5 часов, проводилась только 3, наверное, 2 часа было заложено на рынок и кафе, куда мы не то, чтобы отказались идти, но сказали, что покупать сувениры не планируем. Ну, и ещё был Рамадан, сложно в это время с открытыми кафе, но нам гид показал, что есть открытого, туда и пошли. Несоответствие времени заявленной экскурсии, сама экскурсия понравилась, но для 3 часов многовато по цене получилось.

  • Е
    Екатерина
    26 января 2026
    По блистательной Касабланке с местными жителями
    1 день в Касабланке - все прошло супер! водитель встретил в аэропорту, гид провел по основным местам - интересно и с юмором провел экскурсию. Мы с сыном очень довольны. Спасибо
  • K
    Konstantin
    12 января 2026
    По блистательной Касабланке с местными жителями
    Экскурсия охватила все основные места в Касабланке. Гид хорошо знал материал и все описал, также по запросу изменил маршрут.

    При этом:
    1.
    

    Была замена машины на Skoda Octavia вместо Mercedes Vito. Я был один и это было некритично.

    2. Гид был только ангоговорящий.
    Я был вне сезона и мы заранее согласовали, что будет англоязычный Гид.

  • А
    Александр
    23 ноября 2025
    По блистательной Касабланке с местными жителями
    Отличная экскурсия познакомиться с городом
  • М
    Марина
    26 октября 2025
    По блистательной Касабланке с местными жителями
    Здесь было классно 👍
  • Т
    Татьяна
    7 октября 2025
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Все прошло на 10 из 5 баллов! Отлично, восхитительно, профессионально! И очень интересно!!!
  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Спасибо Алексу за прекрасную экскурсию. Увидела город во все периоды его расцвета и существования. Много интересных фактов об исторических личностей, побывавших в Касабланке. Чувствовалась личная заинтересованность человека в судьбе города. Прекрасное дополнение: сувениры, подарки, кофейня и обед на рыбном рынке.
  • А
    Александр
    8 сентября 2025
    По блистательной Касабланке с местными жителями
    We spent beautiful day in Casablanca with our guide Arafa, moving by comfortable Mercedes Benz minibus. Arafa is very friendly,
    читать дальше

    helpful and cheerful, we liked him very much!:)
    Visited many interesting places (Mosque, Corniche, Medina, gardens, “Beverly Hills” area, etc).
    Recommend everyone! 👍🏻

  • А
    Анна-Мария
    31 августа 2025
    Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
    Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!

    Чувствовалась забота гида еще начиная с переписки — мы были транзитом, в какой ситуации всегда есть
    

    риск опоздания самолета, Алекс мониторил опоздания за последние дни, отслеживал рейс, был максимально на связи.

    При встрече в машине была вода. Все пожелания и потребности быстро учитывались.

    Были на экскурсии вдвоем с мамой (она уже пенсионного возраста и очень переживала, вдруг что пойдет не так, все же рассказы пол Марокко разные ходят). В итоге остались в совершенно восторге от деталей экскурсии. Арт-Деко с погружением на примере конкретного дома — это невероятно впечатляюще.

    Вкуснейшие миндальные печенья — единственное о чем жалеем, что не сообразили сразу дополнительно купить с собой в дорогу (потом вернулись, но уже была огромная очередь, не стали стоять). Мама не переносит глютен, а тут была такая вкуснота с умеренной сладостью.

    Обед был свеж и вкусен, даже жаль, что рынок, при всех его минусах, планируют переформатировать. Смело можем рекомендовать не бояться есть местный стритфуд — Алекс знает, куда приводить.

    Жалеем, что не заглянули в мечеть, когда была возможность, но все было и не успеть, день вообще быстро пролетел. Зато бонусом увидели витражи католического собора.

    Спасибо большое Алексу за любовь к своему делу и невероятную увлеченность! Остались прекрасные впечатления и воспоминания. И главное, не было никакого навязывания лишних покупок или чего-то подобного. Все очень под нас, интересно, увлекательно — вот, что выходит, когда человек на своем месте и любит то, что делает.

    Успеха во всем! 🙏 Еще раз спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Центральный рынок Касабланки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка;
  2. По блистательной Касабланке с местными жителями;
  3. Мастер-класс в Касабланке по приготовлению тажина.
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Старая медина;
  3. Набережная;
  4. Квартал Хабус;
  5. Набережная Корниш;
  6. Площадь Мухаммеда V;
  7. Бульвар Мухаммеда V.
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в марте 2026
Сейчас в Касабланке в категории "Центральный рынок Касабланки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 360. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
