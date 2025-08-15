N Natalia Эта необычная Касабланка Замечательная прогулка/экскурсия с Марией.

Очень все легко, непринужденная и дружеская атмосфера.

Узнали много нового и посетили множество разных интересных локаций.

Даже дети, которых мало что может заинтересовать, оказались довольны.

Огромное спасибо Марии!

Е Екатерина Эта необычная Касабланка Большое спасибо Марии за очень насыщенную информацией и историей экскурсию, за 4 часа создалось полное представление о городе и стране!

М Максим Эта необычная Касабланка читать дальше и особенностями жизни в городе. Отдельный плюс - это машина: без нее кажется нереально увидеть город со всех сторон. Мы посмотрели как исторические места, так и новые районы застройки, что нам особенно понравилось. Отдельное спасибо за безумно вкусное джелато и прогулку по Новой Медине. Эта экскурсия для нас была самой «локальной» из всех за поездку. Изначально мы не поняли Касабланку, но Марии удалось показать ее со стороны местного жителя: с локальными рыночками, парками, вкусной едой

А Андрей Эта необычная Касабланка Мария забрала меня из отеля, в котором я остановился. Провезла на авто по основным локациям Касабланки. Рассказала интересные истории о городе. Дала рекомендации по моему дальнейшему путешествию, посоветовала места, где можно перекусить. Могу смело рекомендовать гида!

И Ирина Эта необычная Касабланка читать дальше умением интересно преподнести информацию о достопримечательностях не только Касабланки, но и о других городах Марокко, а также и об истории, культуре и обычаях страны в целом. Рекомендую обеими руками - не пожалеете! Я в полном восторге от экскурсии с Марией. Она полностью «свой» человек в Касабланке, с потрясающим кругозором, природной любознательностью и

С Сергей Эта необычная Касабланка Спасибо, Мария! Отличная прогулка по Касабланке. Удобно на машине гида перемещаться по районам, экономя время на самые интересные места. Однозначно стоит потратить время, чтобы почувствовать атмосферу другого, современного и европейского Марокко.

Д Денис Эта необычная Касабланка Мария супер эксперт, легко и непринуждённо рассказала про все аспекты жизни страны и города. Показала знаковые места и как развивался город. Было очень интересно. Спасибо большое

А Анастасия Эта необычная Касабланка Была длительная пересадка, было решено скоротать ее экскурсией. Интересно, колоритно. Организация на высоком уровне!!!! Спасибо! ❤️

Е Елена Эта необычная Касабланка читать дальше а также дополнила важными историческими знаниями о стране, о людях. Прекрасный экскурсовод с большой любовью и интересом рассказывает о городе и стране, ее культуре и разнообразии. Захотелось еще вернуться. Касабланка - это интересный современный город без толп туристов, с памятниками колониальной французской архитектуры в стиле арт-деко, это совершенно другой Марокко, экономическая столица королевства. Мария очень интересно рассказывает про историю страны, как и почему менялись столицы, про времена французского протектората, про русскую эмиграцию, про зарубежных знаменитостей, которые влюблены в Марокко, семейные традиции народа, как проходят свадьбы и многое-многое другое. И конечно, мы увидели все самые важные места в Касабланке. Очень рекомендуем Марию и рады знакомству! Многие пишут, что в Касабланке "нечего смотреть". И мы так тоже думали, но Мария перевернула наше представление об этом городе,

С Сергей Эта необычная Касабланка читать дальше из 5. Увидели и главные туристические места и локальные вещи которые нам показала Мария. Заехали за местными сладостями, успели все что планировали и даже больше!!! Супер. Классно что попадаются такие включенные и любящие свою профессию люди! Экскурсия прошла просто отлично, были учтены все пожелания. Ставлю 5

Е Елена Эта необычная Касабланка Получила огромное удовольствие от экскурсии. В этом заслуга моего гида Марии. Знание истории, материала на отлично! Такой приятный человек, через минуту кажется, что с тобой рядом твой близкий друг. Огромное спасибо!

Е Екатерина Эта необычная Касабланка

Мария провела экскурсию читать дальше так, что мы влюбились в Касабланку, рассказ был живым и интересным, контакт между гидом и нами был установлен молниеносно, с первых минут встречи.

Рекомендую всем. Потому что это познавательно, своевременно и качественно!

Также Маша организовала для нас по прекрасной стоимости транспортное сопровождение - безопасное, на прекрасных автомобилях с профессиональными водителями.

Заботливо забронировала желанный ресторан. Советовала, созванивалась со мной, вела полностью наш маршрут.

Мы чувствовали себя самыми важными гостями и клиентами.

Мария, спасибо Вам за высокий уровень профессионализма и эмпатии. С уважением, Екатерина и Андрей. До новых встреч. Были на Машиной экскурсии в сентябре. Касабланка - удивительной красоты город, для этой страны достаточно современный и необычный.Мария провела экскурсию

П Павел Эта необычная Касабланка читать дальше В одном из особых мест мы загадали желание. Верим, что сбудется 🤗

P.S. Так же Мария помогла с организацией трансфера аэропорт-отель. Спасибо ей отдельное за это! Мы с Марией провели несколько замечательных часов, гуляя по Касабланке. Этот город открылся нам, показал свою историю и особенности характера.

О Ольга Эта необычная Касабланка Все прекрасно! Рекомендую! Помимо интересной экскурсии, Мария порекомендовала нам классные места для посещения в Касабланке и других городах Марокко!

Т Тимур Эта необычная Касабланка Большое спасибо Марии за прекрасную экскурсию по Касабланке, очень понравилось! Было интересно, познавательно и красиво!

S Stepan Эта необычная Касабланка Все прошло отлично, рекомендую!

Д Дмитрий Эта необычная Касабланка Замечательная экскурсия всем советую

Н Надежда Эта необычная Касабланка

Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться!

Потрясающий гид! читать дальше Рассказывает так, что хочется слушать и слушать! Открыла нам всю красоту Марокко и особенно прекрасной Касабланки!

Мария провела не только замечательную экскурсию по Касабланке, но еще и помогла заселиться в отель!

Мария является гидом, который умеет приподнести историю, дух и традицию.

Я первый раз в жизни получил кайф от количества информации, которую рассказывает гид, и если снова вернусь туда, обязательно буду обращаться к Марии.

Понравилось все: прогулка, история, покупка подарков, много смеха и развлечения.

А Александр Эта необычная Касабланка Очень грамотный, доброжелательный и отзывчивый гид Мария. Настоятельно рекомендую, останетесь довольны и с большими эмоциональными впечатлениями.