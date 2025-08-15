Индивидуальная
Эта необычная Касабланка
Восточные рынки Касабланки манят ароматами специй и сладостей. Узнайте секреты марокканского чая и купите уникальные сувениры
«Благодаря Средиземноморскому климату, согревающему королевство своим солнцем практически весь год, на рынках Касабланки можно утонуть в изобилии свежих и спелых фруктов, овощей, фиников, оливок и всяких других вкусняшек»
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от €65 за человека
Индивидуальная
Автопешеходная экскурсия по блистательной Касабланке
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
«Центральный рынок — пёстрое и оживлённое место, где можно приобрести сувениры и почувствовать энергетику настоящей Касабланки»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
$250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia15 августа 2025Эта необычная КасабланкаЗамечательная прогулка/экскурсия с Марией.
Очень все легко, непринужденная и дружеская атмосфера.
Узнали много нового и посетили множество разных интересных локаций.
Даже дети, которых мало что может заинтересовать, оказались довольны.
Огромное спасибо Марии!
- ЕЕкатерина9 августа 2025Эта необычная КасабланкаБольшое спасибо Марии за очень насыщенную информацией и историей экскурсию, за 4 часа создалось полное представление о городе и стране!
- ММаксим14 июня 2025Эта необычная КасабланкаИзначально мы не поняли Касабланку, но Марии удалось показать ее со стороны местного жителя: с локальными рыночками, парками, вкусной едой
- ААндрей11 июня 2025Эта необычная КасабланкаМария забрала меня из отеля, в котором я остановился. Провезла на авто по основным локациям Касабланки. Рассказала интересные истории о городе. Дала рекомендации по моему дальнейшему путешествию, посоветовала места, где можно перекусить. Могу смело рекомендовать гида!
- ИИрина26 марта 2025Эта необычная КасабланкаЯ в полном восторге от экскурсии с Марией. Она полностью «свой» человек в Касабланке, с потрясающим кругозором, природной любознательностью и
- ССергей25 марта 2025Эта необычная КасабланкаСпасибо, Мария! Отличная прогулка по Касабланке. Удобно на машине гида перемещаться по районам, экономя время на самые интересные места. Однозначно стоит потратить время, чтобы почувствовать атмосферу другого, современного и европейского Марокко.
- ДДенис25 марта 2025Эта необычная КасабланкаМария супер эксперт, легко и непринуждённо рассказала про все аспекты жизни страны и города. Показала знаковые места и как развивался город. Было очень интересно. Спасибо большое
- ААнастасия16 марта 2025Эта необычная КасабланкаБыла длительная пересадка, было решено скоротать ее экскурсией. Интересно, колоритно. Организация на высоком уровне!!!! Спасибо! ❤️
- ЕЕлена16 марта 2025Эта необычная КасабланкаМногие пишут, что в Касабланке "нечего смотреть". И мы так тоже думали, но Мария перевернула наше представление об этом городе,
- ССергей11 марта 2025Эта необычная КасабланкаКлассно что попадаются такие включенные и любящие свою профессию люди! Экскурсия прошла просто отлично, были учтены все пожелания. Ставлю 5
- ЕЕлена28 ноября 2024Эта необычная КасабланкаПолучила огромное удовольствие от экскурсии. В этом заслуга моего гида Марии. Знание истории, материала на отлично! Такой приятный человек, через минуту кажется, что с тобой рядом твой близкий друг. Огромное спасибо!
- ЕЕкатерина17 октября 2024Эта необычная КасабланкаБыли на Машиной экскурсии в сентябре. Касабланка - удивительной красоты город, для этой страны достаточно современный и необычный.
Мария провела экскурсию
- ППавел14 октября 2024Эта необычная КасабланкаМы с Марией провели несколько замечательных часов, гуляя по Касабланке. Этот город открылся нам, показал свою историю и особенности характера.
- ООльга14 августа 2024Эта необычная КасабланкаВсе прекрасно! Рекомендую! Помимо интересной экскурсии, Мария порекомендовала нам классные места для посещения в Касабланке и других городах Марокко!
- ТТимур26 июня 2024Эта необычная КасабланкаБольшое спасибо Марии за прекрасную экскурсию по Касабланке, очень понравилось! Было интересно, познавательно и красиво!
- SStepan24 апреля 2024Эта необычная КасабланкаВсе прошло отлично, рекомендую!
- ДДмитрий9 марта 2024Эта необычная КасабланкаЗамечательная экскурсия всем советую
- ННадежда13 февраля 2024Эта необычная КасабланкаВсе прекрасно! Марии отдельное спасибо!
Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться!
Потрясающий гид!
- ААлександр24 декабря 2023Эта необычная КасабланкаОчень грамотный, доброжелательный и отзывчивый гид Мария. Настоятельно рекомендую, останетесь довольны и с большими эмоциональными впечатлениями.
- ЕЕкатерина20 декабря 2023Эта необычная КасабланкаМария - прекрасный гид. Я заказывала экскурсию для сына во время его длительной стыковки рейсов в Касабланке. Великолепные впечатления. Мария не только прекрасный рассказчик, но и очень отзывчивый и внимательный к деталям путешествия человек. Рекомендую.
