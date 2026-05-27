Касабланка. Огонь, соль и сладость

Гастротур, пробуждающий чувства
Касабланка — это не про открытки. Это про вкус. Про дым от гриля, солёный воздух океана и сладость, которая остаётся на губах. Мы начнём утро как местные: с горячих лепёшек
читать дальше

и крепкого кофе. А потом пойдём туда, где город живёт. Будем есть устриц у прилавка на рынке, выбирать рыбу и тут же отправлять её на гриль.

По дороге остановимся на кофе с миндальным печеньем — чтобы замедлиться и почувствовать ритм города.

Описание экскурсии

Здесь вы не наблюдатель — вы участник. Вы выбираете, пробуете, чувствуете. И открываете для себя Касабланку через вкусы — всеми органами чувств.

Стихии

  • Огонь — гриль на рынке, мясо, энергичный завтрак
  • Соль — океан, свежие морепродукты, рыба и устрицы
  • Сладость — опунция (род растений из семейства кактусовые), миндальные печенья

Сенсорика

  • Вкус — от насыщенных специй до свежих фруктов
  • Запах — морской бриз, дым гриля, мята в чае
  • Образы — цвета рынка, яркие фрукты, огонь гриля
  • Ощущения — текстуры пищи, тепло чая, свежесть моря

Культура и ритуалы

  • Марокканский завтрак как ритуал утра
  • Уличная еда — часть локальной жизни
  • Рыбный рынок — социальный центр города
  • Мятный чай — ритуал завершения и гостеприимства

Организационные детали

  • Напитки и еда оплачиваются дополнительно. Примерные цены: кофе — €2–3, завтрак традиционный — €8, устрицы — €1–2 за шт., рыба на гриле — €10–15 за шт.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив отеля Hyatt Regency
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно
читать дальше

стилем ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик. Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу вместе со своими коллегами.

