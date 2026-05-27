Касабланка — это не про открытки. Это про вкус. Про дым от гриля, солёный воздух океана и сладость, которая остаётся на губах. Мы начнём утро как местные: с горячих лепёшек
Описание экскурсии
Здесь вы не наблюдатель — вы участник. Вы выбираете, пробуете, чувствуете. И открываете для себя Касабланку через вкусы — всеми органами чувств.
Стихии
- Огонь — гриль на рынке, мясо, энергичный завтрак
- Соль — океан, свежие морепродукты, рыба и устрицы
- Сладость — опунция (род растений из семейства кактусовые), миндальные печенья
Сенсорика
- Вкус — от насыщенных специй до свежих фруктов
- Запах — морской бриз, дым гриля, мята в чае
- Образы — цвета рынка, яркие фрукты, огонь гриля
- Ощущения — текстуры пищи, тепло чая, свежесть моря
Культура и ритуалы
- Марокканский завтрак как ритуал утра
- Уличная еда — часть локальной жизни
- Рыбный рынок — социальный центр города
- Мятный чай — ритуал завершения и гостеприимства
Организационные детали
- Напитки и еда оплачиваются дополнительно. Примерные цены: кофе — €2–3, завтрак традиционный — €8, устрицы — €1–2 за шт., рыба на гриле — €10–15 за шт.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив отеля Hyatt Regency
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно
