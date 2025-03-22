Посетить топовые достопримечательности страны, полюбоваться волнами и сделать классные кадры
Едем в красочное Марокко! Мы увидим 5 городов со своим особым шармом. Побываем в Касабланке и заедем в столицу Рабат, искупаемся в океане. Желающие смогут взять урок сёрфинга. Устроим фотосессию читать дальшеуменьшить
на сине-голубых улочках Шефшауэна. Погуляем по историческому центру в Фесе. Побродим по лабиринтам старинных медин, полюбуемся мозаичным декором мечетей и дворцов. А в атмосферном Марракеше заглянем в музеи и необычный сад Мажорель.
Описание тура
Организационные детали
Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты: — в Касабланку — Royal Air Maroc в 07:35 в пятницу (4.10). — из Касабланки — Royal Air Maroc в 22:15 в воскресенье (13.10). Можем подобрать другие рейсы. Возьмите с собой: Загранпаспорт, срок действия которого 6+ месяцев от даты вылета из Марокко. Свитер и ветровку для вечеров в пустынных городах. Кроссовки, которые не скользят. Головной убор для защиты от солнца. Солнцезащитный крем. Солнечные очки. Купальный костюм. Наличные доллары, поменяем их на местную валюту. Для девушек — во время прогулок по старым частям городов рекомендуется подобрать одежду, которая закрывает плечи, грудь, колени.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, мечеть Хасана II, переезд в Рабат
Встречаемся и отправляемся любоваться современной бело-голубой мечетью Хасана II на фоне океанских волн, минарет которой считается самым высоким в мире. А после переедем в столицу Марокко — Рабат (90 км) — и погуляем по спокойному белому городу.
2 день
Отдых у океана, экскурсия по Рабату
Утро проведём на пляже. Желающие поучаствуют в тренировке по сёрфингу (1,5 часа). А можно просто понаблюдать за волнами и искупаться.
Затем заглянем в мавзолей короля Мохаммеда V, образующий мемориальный ансамбль вместе с башней Хасана. Пофотографируемся на фоне минарета, который должен был стать самым высоким зданием исламского мира, но так и не был достроен.
После обеда посетим старинную крепость Касба Удайя.
3 день
Переезд и знакомство с Шефшауэном
После завтрака выезжаем в Шефшауэн (260 км) с остановкой на обед. По прибытии разместимся в отеле и погуляем по сине-голубому городу. Сделаем классные кадры — фотографироваться здесь хочется на каждом шагу!
4 день
Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес
Встанем пораньше, пока все ещё спят, и снова погуляем по старому городу, зайдём в крепость Касбах.
После обеда переедем в Фес (200 км). Разместимся в отеле и пойдём осматривать местность.
5 день
Достопримечательности Феса
Продолжим исследовать древний Фес. Погуляем по исторической части города, посмотрим на один из старейших университетов мира Аль-Карауин, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса и список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заглянем в секретный и аутентичный дворец, которым владеет марокканский художник.
6 день
Перелёт в Марракеш, знакомство с городом
Перелетим в Марракеш. В городе пройдёмся по Медине, а вечером — по главной площади. Увидим самую большую местную мечеть Аль-Кутубия, известную высоким минаретом, послужившим прототипом башни Хасана II в Рабате.
7 день
Сад Мажорель, посещение музеев, отъезд в аэропорт
Сегодня будем гулять по оживлённому Мараккешу, погружаться в его атмосферу и делать красочные кадры. Пройдёмся по ботаническому саду Мажорель, созданному французским художником. Заглянем в музей берберского искусства Пьера Берже, а после обеда — в музей знаменитого французского модельера Ива Сен-Лорана.
Вечером отправимся в аэропорт Касабланки. До новых встреч!
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Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
€1782
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Транспорт (авто, бензин, парковки, водители)
Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
Входные билеты по программе
Помощь в поиске дешёвого авиаперелёта
Сопровождение на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
Авиабилеты (Москва - Касабланка - Москва, Royal Air Maroc ~ 50 000 ₽)
Обеды и ужины ~ €40 в день
Страховка
1-местное размещение - €400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, утро, точное время по договорённости
Завершение: Касабланка, аэропорт, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 57 туристов
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Для многих экскурсий мы привлекаем местных гидов, чтобы глубоко погрузить вас в читать дальшеуменьшить
историю и культуру посещаемых мест. Сами тоже всегда детально изучаем маршруты перед поездкой, чтобы дать вам максимум интересных знаний и впечатлений. Нам нравится видеть восторг в глазах людей во время наших путешествий. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить открытия и покорить новые вершины!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Очень советую эту поездку всем. Наверное, если бы я ехала сама, впечатления были бы совсем иными, хотя я люблю такие приключения. Здорово, что мы посетили разные уголки, познакомились с местными читать дальшеуменьшить
традициями и просто отлично провели время вместе. Жаль только, что из-за работы не смогла быть с самого старта, а разговоры о пустыне шли постоянно — хотелось послушать всё с самого начала!
Стас
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за добрые слова! Ждём вас в других наших путешествиях - Марокко, Китае, Мадагаскаре!
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П
Полина
Поездка была супер насыщенной, эмоций и впечатлений просто куча осталось. Больше всего запомнилась пустыня, это что-то невероятное. Огромное спасибо Стасу за то, что всё так здорово организовал, атмосфера была очень приятная, и вообще всё прошло интересно и с комфортом.
Стас
Ответ организатора:
Полина, спасибо огромное! Ждем в других наших путешествиях - Кыргызстане, Мадагаскаре, Китае!
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Елена
Нам всё очень понравилось! Стас чудесный человек. С ним путешествие было легким и приятным! Поездка в Марокко была очень насыщенной и интересной!
Стас
Ответ организатора:
Елена, всегда приятно читать такие слова! Мы всегда ждем вас в наших путешествиях - Иране, Китае, Мадагаскаре!
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Тур входит в следующие категории Касабланки
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