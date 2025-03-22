Утро проведём на пляже. Желающие поучаствуют в тренировке по сёрфингу (1,5 часа). А можно просто понаблюдать за волнами и искупаться.

Затем заглянем в мавзолей короля Мохаммеда V, образующий мемориальный ансамбль вместе с башней Хасана. Пофотографируемся на фоне минарета, который должен был стать самым высоким зданием исламского мира, но так и не был достроен.

После обеда посетим старинную крепость Касба Удайя.