Омар Ж. проводит ещё 4 экскурсии

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Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)

Омар Ж.
Омар Ж. – Гид из Марракеша
Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)
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Полет на воздушном шаре (Марракеш, Пальмери)
Полет на воздушном шаре захватывает дух, и это приключение запомнится навсегда. Возможность ощутить себя птицей, прикоснутся к небу, оставив проблемы на земле. Когда вы парите над землей в потоке ветра, а внизу в первых лучах солнца просыпается чарующий Марракеш. Когда земля плавно отпускает и принимает вас. Это чистый восторг 🔥 не сравнимый не с чем. В Пальмери вы сможете не только полетать на воздушном шаре и встретить романтический рассвет, но позавтракать в национальном берберском ресторане. А после отдыха почему бы не покататься на верблюдах 🐪 или погонять на квадроциклах между пальмами?
Невозможно пропустить это захватывающее предложение!!!
Что входит
  • трансфер с отеля и обратно
  • берберский завтрак
  • полет на воздушном шаре
  • прогулка по пальмовой роще на верблюдах.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Омар Ж.
Омар Ж.
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