Омар Ж. проводит ещё 4 экскурсии

Полет на воздушном шаре захватывает дух, и это приключение запомнится навсегда. Возможность ощутить себя птицей, прикоснутся к небу, оставив проблемы на земле. Когда вы парите над землей в потоке ветра, а внизу в первых лучах солнца просыпается чарующий Марракеш. Когда земля плавно отпускает и принимает вас. Это чистый восторг 🔥 не сравнимый не с чем. В Пальмери вы сможете не только полетать на воздушном шаре и встретить романтический рассвет, но позавтракать в национальном берберском ресторане. А после отдыха почему бы не покататься на верблюдах 🐪 или погонять на квадроциклах между пальмами?

Невозможно пропустить это захватывающее предложение!!!