Омар Ж. проводит ещё 4 экскурсии

Полет на воздушном шаре захватывает дух, и это приключение запомнится навсегда. Возможность ощутить себя птицей, прикоснутся к небу, оставив проблемы на земле. Когда вы парите над землей в потоке ветра, а внизу в первых лучах солнца просыпается чарующий Марракеш. Когда земля плавно отпускает и принимает вас. Это чистый восторг 🔥 не сравнимый не с чем. В Пальмери вы сможете не только полетать на воздушном шаре и встретить романтический рассвет, но позавтракать в национальном берберском ресторане. А после отдыха почему бы не покататься на верблюдах 🐪 или погонять на квадроциклах между пальмами?
Невозможно пропустить это захватывающее предложение!!!
Что входит
трансфер с отеля и обратно
берберский завтрак
полет на воздушном шаре
прогулка по пальмовой роще на верблюдах.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.