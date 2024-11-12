Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи

Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Приглашаю в насыщенное путешествие по столице Маврикия и северной части острова! Вы погуляете по историческому центру Порт-Луи, увидите знаменитые кувшинки в ботаническом саду, отдохнёте на роскошных пляжах и посетите сахарный завод. Раскроете особенности креольской кухни и по желанию попробуете местные блюда и напитки.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Порт-Луи. В эклектичной столице острова вы увидите тамильский храм, христианские церкви, китайские пагоды и мечети. Посетите колониальный дом 19 века: осмотрите старинные интерьеры, прогуляетесь по великолепному саду к водопаду и отдохнёте на веранде с видом на горную цепь Мокка. По желанию можно также зайти в почтовый музей, где выставлена самая дорогая марка в мире.

Ботанический сад. Невероятно живописное место, где собрана коллекция растений из разных уголков мира. Вы увидите огромные кувшинки Виктория Амазоника, способные выдержать вес пятилетнего ребёнка. А ещё кровавое и сосисочное деревья, эротическую пальму, ароматный иланг-иланг и многое другое.

Сахарный завод-музей. Вы узнаете много интересного о производстве сахара и рома. Раскроете, как и когда собирают тростник, каков процесс очистки сахарного сока, как из неочищенного сахарного сиропа делают биоэтанол и почему тростниковый сахар всё-таки полезен. В финале продегустируете 15 сортов местного сахара и разные виды рома.

Северные пляжи. Вы посетите лучшие северные пляжи: Тру-о-Биш и Мон-Шуази. Здесь прозрачная голубая вода и мягкий чистый песок.

Гастрономические открытия. По пути я предложу вам попробовать разнообразные блюда креольской кухни: самусу, гато-пиман, мин-фрит, гато-аруй и роти с дал-пури. А ещё экзотические фрукты с перцем чили, морской солью и сиропом из тамарина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость: Колониальный дом — $7, Почтовый музей — $10, Ботанический сад — $7, Сахарный музей с дегустацией — $12
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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