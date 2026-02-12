Мини-группа
до 12 чел.
Приключение на Маврикии: киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
17 мар в 05:00
19 мар в 05:00
€262 за человека
Групповая
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
€180 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Подняться на одну из самых красивых гор Маврикия и увидеть знаменитую оптическую иллюзию
Начало: На пляже Ле-Морн (Le Morne Beach)
Сегодня в 07:00
Завтра в 04:00
от €124 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 февраля 2026Экскурсия просто великолепна! Всё организовано на высшем уровне —
Прекрасно организованный тур, продуманный до мелочей. Приятно удивила забота — помогли сориентироваться
- ААнна9 февраля 2026Путешествие было очень увлекательным, в 5 утра встречаешь на лодке рассвет, на Маврикии это особое удовольствие! Наблюдаешь как меняется освещение,
- ММария6 февраля 2026Это потрясающие опыт, которые не сравнится не с чем другим. Если вы ещё сомневаетесь, то точно не стоит- Надо ехать!
- ЕЕкатерина20 января 2026Заказывали индивидуальный тур на катере к китам. Все прошло замечательно! На рассвете собрались на берегу, затем Скоростной катер, капитан и
- BBartolomei14 января 2026Экскурсия начиналась рано утром, застали рассвет. Хороший катер и команда, которая сделала наш день! Искали китов долго, но тут как
- ССветлана3 сентября 2025Спасибо огромное Ирина, за прекрасную экскурсию. На протяжении всей переписки она всегда была на связи и все координировала. Плавали с
- ААлина3 сентября 2025Все прошло прекрасно. Кашалоты - это прям другой мир! Useful tips: берите с собой непродуваемые кофты с капюшоном. Если в
- ААнна3 сентября 2025Все прошло отлично! Видели китов
- ООльга31 июля 2025✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями – это не просто
- ААлександр17 июля 2025Самое яркое и невероятное впечатление за последние 6 лет для меня.
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Активный отдых»
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в марте 2026
Сейчас в Порт-Луи в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 262. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
