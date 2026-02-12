Мои заказы

Активный отдых в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Порт-Луи на русском языке, цены от €124. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Приключение на Маврикии: киты и релакс
На катере
4.5 часа
28 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Приключение на Маврикии: киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 05:00
17 мар в 05:00
19 мар в 05:00
€262 за человека
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
4.5 часа
2 отзыва
Групповая
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
€180 за человека
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Подняться на одну из самых красивых гор Маврикия и увидеть знаменитую оптическую иллюзию
Начало: На пляже Ле-Морн (Le Morne Beach)
Сегодня в 07:00
Завтра в 04:00
от €124 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 февраля 2026
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Экскурсия просто великолепна! Всё организовано на высшем уровне —
    Прекрасно организованный тур, продуманный до мелочей. Приятно удивила забота — помогли сориентироваться
    читать дальше

    и добраться до места встречи у пирса. Встреча с китами в их естественной среде обитания дарит чистейший восторг! Отдельная благодарность слаженной команде на лодке: мы не только близко познакомились с одной стаей, но и отправились на поиски новых. В итоге нашли ещё несколько семей, и у каждой удалось задержаться, понаблюдать и насладиться моментом. Спасибо за этот день, наполненный магией и красотой природы!

  • А
    Анна
    9 февраля 2026
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Путешествие было очень увлекательным, в 5 утра встречаешь на лодке рассвет, на Маврикии это особое удовольствие! Наблюдаешь как меняется освещение,
    читать дальше

    забор из облаков- волшебно. Кашалотов искали долго, но уверенно, пока искали, солнышко не успело еще сильно печь, купаться по дороге нельзя. Брызги, подскоки на волнах, адреналинчик был) но вот наконец капитан крикнул- кашалот мы побыли его догонять. Лодок было пять или шесть, желающих найти кашалотов, животные видимо не очень их жаловали, очень быстро уходили на дно, но мы искали снова и находили. Успели заснять короткие видео и посмотреть на этих огромных животных. Если никогда не был- стоит однозначно.

  • М
    Мария
    6 февраля 2026
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Это потрясающие опыт, которые не сравнится не с чем другим. Если вы ещё сомневаетесь, то точно не стоит- Надо ехать!
    читать дальше

    Нам очень повезло с погодой и океан был спокойным. Наш капитан Бруно очень оперативно определил местонахождение кашалотов и мы отправились смотреть на них. Зрелище захватывающее! Рекомендую ребят, организация была отличная.

  • Е
    Екатерина
    20 января 2026
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Заказывали индивидуальный тур на катере к китам. Все прошло замечательно! На рассвете собрались на берегу, затем Скоростной катер, капитан и
    читать дальше

    сопровождающий, выдали ласты, маски и почему-то только одну трубку (хотя нас было трое). Как только приближались к китам (а вернее кашалотам) нужно очень быстро надевать ласты и прыгать в воду. Дальше плывешь как умеешь - смотришь на этих удивительных созданий, которые на людей не обращают никакого внимания! Кит плывет очень быстро, или уходит на глубину. Далее назад - в лодку и снова на поиски! Таким образом удалось поплавать раз шесть или семь с разными китам: были и одиночки, и мама с китенком. Каждый раз сопровождающий нырял с нами, страховал и снимал на камеру. Съемка оплачивается отдельно за количество человек. На обратном пути нас ждали запуски (вкусный хлеб и ананас), а еще встретили стаю дельфинов!!!
    И еще один минус: не ждите обширных научных знаний о китах, у команды задача другая. Лучше заранее посмотреть документальное кино или хотя бы просто почитайте об этих невероятных созданиях!

  • B
    Bartolomei
    14 января 2026
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Экскурсия начиналась рано утром, застали рассвет. Хороший катер и команда, которая сделала наш день! Искали китов долго, но тут как
    читать дальше

    повезёт, слышали от других, что кто-то и через 40 минут уже плавал с ними, у нас же поиск занял почти два часа. Но потом мы встретили семью кашалотов и нам удалось поплавать с ними. Капитан сопровождал нас в воде, за что ему огромное спасибо! И спасибо ещё раз команде за незабываемое приключение! Если вы будете на Маврикии не упустите этот шанс - увидеть кита в дикой природе!

  • С
    Светлана
    3 сентября 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Спасибо огромное Ирина, за прекрасную экскурсию. На протяжении всей переписки она всегда была на связи и все координировала. Плавали с
    читать дальше

    инструктором Людвигом 🥰это просто бомба🔥мы плакали от счастья когда увидели первого кита. А дальше больше🥰Ребята профессионалы и у них единственных есть лицензия на экспедицию на китов. Людвиг профессионал на все 💯 каждого за руку страховал и направлял в сторону китов. Сказать что это не забываемое зрелище, просто. Это разрыв сознания, рядом с тобой плывет кит в тысячу раз больше чем ты. Ты просто песчинка, а он дает тебе возможность рассмотреть его🥰. Добрые и милые, умные киты. Они все понимают и позволяют нам побыть рядом с ними. Нам удалось увидеть целую стаю, они беззаботно общались а мы им не мешали и тихо наблюдали. Всем ребятам и Ирине огромное спасибо от всей души за исполнение нашей мечты ❤️

  • А
    Алина
    3 сентября 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Все прошло прекрасно. Кашалоты - это прям другой мир! Useful tips: берите с собой непродуваемые кофты с капюшоном. Если в
    читать дальше

    кепке - фиксируйте ее, чтобы не улетела во время дороги. И готовьтесь лететь на катере по волнам (именно лететь 😂). А Бруно - просто шикарнейший капитан)

  • А
    Анна
    3 сентября 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Все прошло отлично! Видели китов
  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    ✨ Хочу выразить огромную благодарность организаторам за незабываемое приключение с кашалотами! Плавание с этими величественными созданиями – это не просто
    читать дальше

    встреча с морской природой, это настоящее погружение в волшебство океана. Кашалоты двигались очень быстро, за ними нужно было успевать плыть и буквально ловить момент, и от этого захватывало дух! Каждая секунда в воде с ними была наполнена адреналином и искренним восторгом.

    Особенно хочу отметить потрясающего помощника капитана – его профессионализм и доброжелательность сделали наше погружение максимально комфортным и безопасным. Он подробно объяснил, как вести себя в воде, помог настроиться и сохранять спокойствие, а также сумел сделать невероятно крутые фото и видео, которые навсегда останутся в памяти (жаль, что сюда видео прикрепить нельзя).

    Спасибо вам за этот уникальный опыт и профессионализм! Буду рекомендовать всем, кто мечтает о встрече с кашалотами и погружении в незабываемую морскую атмосферу. 🌊🐋📸
    P.s: в моем блоге был один частых вопросов об том, чтобы я поделилась контактами этой прекрасной команды, что я в принципе и сделала с удовольствием. Но интереснее было бы не в группе, а индивидуально, вот об этом пожалела. Но уверенна в следующем приезде на Маврикий обязательно закажу индивидуальную экскурсию ☺️

  • А
    Александр
    17 июля 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Самое яркое и невероятное впечатление за последние 6 лет для меня.

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Активный отдых»

Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Вулканы;
  4. Форт «Аделаида».
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в марте 2026
Сейчас в Порт-Луи в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 124 до 262. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Активный отдых», 30 ⭐ отзывов, цены от €124. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май