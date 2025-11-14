читать дальше

Порт-Луи, и юг острова. Ее знания и опыт сделали наше пребывание на Маврикий гораздо интереснее и насыщеннее. Даша предлагала оптимальные маршруты, учитывая наши предпочтения и пожелания, рассказала много интересных фактов о культуре, истории и природе острова. Особое удовольствие доставило общение с гидом, доброжелательность. Даже обычные прогулки превращались в увлекательные экскурсии, полные новых открытий и впечатлений.

Безусловно, поездка на Маврикий была бы менее яркой и запоминающейся без участия нашего гида. Спасибо большое Даше за профессионализм, внимание и создание прекрасных воспоминаний!

Рекомендуем всем туристам, планирующим поездку на Маврикий, воспользоваться услугами этого замечательного гида!