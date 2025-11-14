Мои заказы

Экскурсии Порт-Луи об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Порт-Луи на русском языке, цены от €322. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чудеса природы на юге Маврикия
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
11 дек в 17:00
12 дек в 16:00
€322 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
14 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
18 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 ноября 2025
    Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
    Отличная экскурсия! Столько локаций посетили за одну экскурсию, увидели разнообразие природы Маврикия, ощутили чувство полета над водопадом. Увидели океан с
    читать дальше

    другой стороны. Но самое захватывающее чувство испытала в парке гигантских черепах, это не забываемые эмоции и очень грациозные животные. Спасибо Даулету за экскурсию и положительные эмоции, которые мы испытали в этот день.

  • А
    Алина
    3 сентября 2025
    Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
    Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
    Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
  • Т
    Татьяна
    31 августа 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Путешествие на остров Маврикий было незабываемым благодаря Даше. Мы вместе путешествовали два дня и посетили и север острова со столицей
    читать дальше

    Порт-Луи, и юг острова. Ее знания и опыт сделали наше пребывание на Маврикий гораздо интереснее и насыщеннее. Даша предлагала оптимальные маршруты, учитывая наши предпочтения и пожелания, рассказала много интересных фактов о культуре, истории и природе острова. Особое удовольствие доставило общение с гидом, доброжелательность. Даже обычные прогулки превращались в увлекательные экскурсии, полные новых открытий и впечатлений.
    Безусловно, поездка на Маврикий была бы менее яркой и запоминающейся без участия нашего гида. Спасибо большое Даше за профессионализм, внимание и создание прекрасных воспоминаний!
    Рекомендуем всем туристам, планирующим поездку на Маврикий, воспользоваться услугами этого замечательного гида!

  • Д
    Дмитрий
    13 июня 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
  • Г
    Галина
    3 мая 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
  • Е
    Епишина
    5 февраля 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Спасибо Дарье за экскурсию, все было чудесно, познавательно и увлекательно) мы проехались по всем местам, которые хотели посетить. Осуществили шопинг, купили все сувениры и Маврикийскую продукцию, которую хотели, а Дарья показала нам нужные места для этого)
    Успехов в трудовой деятельности, рекомендуем)
  • Л
    Лариса
    30 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Поездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчик. Много узнали необычного об
    читать дальше

    острове, его жителях, природе. Нас забирали прямо из отеля и, конечно, обратно привезли. Даша приехала даже немного раньше. что очень приятно. Все было душевно, позитивно, успели посмотреть всю программу.

  • Л
    Леонид
    12 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсия хорошо составлена и организована. Гид хорошо владеет как историей, так и текущим состоянием страны и объектов. Хорошая манера ведения экскурсии.
    Рекомендую!
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели
    читать дальше

    занять дату.
    Мария показала нам все знаковые места, рассказывала о быте маврикийцев, об индуизме и жизни на острове.
    Конечно, большую часть экскурсии занимает дорога из одного места в другое.
    Очень понравился парк с черепашками.

    Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели занять дату
  • А
    Анна
    4 ноября 2024
    Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
    Экскурсия выше всяких похвал. К сожалению, Дарья из-за форс-мажора с начала с нашей, а потом с ее стороны прислала свою
    читать дальше

    коллегу, но невзирая ни на что уровень экскурсии был топ. Мы опоздали на стыковочный рейс и день экскурсии - Дарья перенесла все заранее забронированные билеты, чтобы мы не потеряли в деньгах и впечатлениях. По запросу в маршрут и расписание экскурсии внесла существенные изменения, мы много успели) кроме экскурсии обращаемся к Дарье за другими советами по локальным развлечениям и особенностям - все идеально. Спасибо!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Чудеса природы на юге Маврикия
  2. Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
  3. Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
  4. Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
  5. Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в декабре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 322 до 890. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «История и архитектура», 54 ⭐ отзыва, цены от €322. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль