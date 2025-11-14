Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
11 дек в 17:00
12 дек в 16:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
14 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
18 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный Маврикий и столица острова Порт-Луи
Ботанический сад, шикарные пляжи, сахарный завод и гастрономические открытия за 1 день
Начало: По договорённости
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 ноября 2025Отличная экскурсия! Столько локаций посетили за одну экскурсию, увидели разнообразие природы Маврикия, ощутили чувство полета над водопадом. Увидели океан с
- ААлина3 сентября 2025Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
- ТТатьяна31 августа 2025Путешествие на остров Маврикий было незабываемым благодаря Даше. Мы вместе путешествовали два дня и посетили и север острова со столицей
- ДДмитрий13 июня 2025Замечательный гид, Дарья умница любит свою профессию, постоянно рассказывала о истории и жизни острова, отлично провела экскурсию однозначно рекомендуем не пожалеете.
- ГГалина3 мая 2025Очень все понравилось! Рекомендуем 👍
- ЕЕпишина5 февраля 2025Спасибо Дарье за экскурсию, все было чудесно, познавательно и увлекательно) мы проехались по всем местам, которые хотели посетить. Осуществили шопинг, купили все сувениры и Маврикийскую продукцию, которую хотели, а Дарья показала нам нужные места для этого)
Успехов в трудовой деятельности, рекомендуем)
- ЛЛариса30 января 2025Поездка была очень комфортной, мы даже не заметили, как пролетело время. Даша очень интересный, легкий рассказчик. Много узнали необычного об
- ЛЛеонид12 января 2025Экскурсия хорошо составлена и организована. Гид хорошо владеет как историей, так и текущим состоянием страны и объектов. Хорошая манера ведения экскурсии.
Рекомендую!
- ООльга11 января 2025Экскурсию нам проводила сестра Даши - Мария. Проехались мы, правда, по южной части острова, так как на северную не успели
- ААнна4 ноября 2024Экскурсия выше всяких похвал. К сожалению, Дарья из-за форс-мажора с начала с нашей, а потом с ее стороны прислала свою
