Экскурсии на водопады из Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Порт-Луи на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Чудеса природы на юге Маврикия
На машине
8 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
«А также на нашем маршруте:Панорамная площадка с видом на лазурный океан — Западное побережье и необитаемый остров Бенитье — Водопад Шамарель — Семицветные земли Шамарель»
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
€322 за всё до 4 чел.
Южный Маврикий: дикое побережье
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Южный Маврикий: дикое побережье
Узнать остров настоящим - с крутыми скалами, чёрными пляжами и тайными водопадами
«Водопад Рочестер (Rochester Falls) — водопад в южной части Маврикия с необычными базальтовыми колоннами и каскадом воды около 10 метров»
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий (из Порт-Луи)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий (из Порт-Луи)
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
«Здесь песок переливается всеми оттенками вулканов, а неподалёку шумит водопад, рождённый древними лавовыми потоками»
5 мар в 09:30
6 мар в 09:00
€385 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 февраля 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Все прошло просто шикарно. Рекомендую!
  • А
    Алина
    20 февраля 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Впечатления в целом отличные, такое количество мест, не зная места и местности, самостоятельно проехать за день было бы сложно. Ольга
    читать дальше

    позитивный человек, внимательна, заботлива, а еще подстраивалась под наш темп, что хорошо и плохо одновременно, так как мы точно не понимали как распределен маршрут по точкам и по времени. В итоге экскурсия заняла больше времени, чем планировалось, и некоторым точкам я бы уделила меньше времени по ситуации или поменяла бы их местами. Так, ресторане на обеде мы провели слишком много времени (часа полтора), которое лучше бы провели в парке Ла Ванилла (там были примерно 40 минут и парк закрылся, и дети не успели покормить крокодильчиков).

  • М
    Малофеева
    14 февраля 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Были на экскурсии с Ольгой 10.02.26. остальсь под сильным впечатлением! Сказать, что Ольга буквально влюбила нас в остров - ничего
    читать дальше

    не сказать! мы оба фотографы и довольно подолгу зависали на некоторых остановках, потому что виды были просто фантастические и Ольга почувствовала нашу тягу к красивым кадрам и периодически делала остановки, когда это позволяло время и сделала сюрприз, когда завезла в необычное местечко с «бумажными» деревьями)
    вся поездка сопровождалась рассказами о Маврикии, его истории, культурных обычаях местных жителей, интересными фактами о флоре и фауне. что самое важное, на наш взгляд, все рассказы пропитаны такой любовью к острову, что слушать было одно удовольствие! Получилось выполнить всю задуманную программу, благодаря гибкому графику - Ольга ориентировалась по ситуации и подстраивала время посещения локации так, что мы тратили столько времени, сколько было реально необходимо. Весь день прошел незаметно, поскольку Ольге удалось создать волшебную атмосферу. Слушать ее очень интересно, всегда можно задать любой, даже отвлеченный вопрос и узнать много интересного про остров и жизнь на нем со всех ракурсов. Ольга также дала несколько полезных советов и рекомендаций для отдыха на побережье, заинтересовала нас островом и теперь хочется сюда вернуться еще раз. Нам невероятно понравилось - всем рекомендуем

    к сожалению, фото приложить в Трипстере сейчас не получается:(но мы уверены, что намного интереснее увидеть все своими глазами! Иеста, куда нас производила Ольга очень красивые

  • А
    Анна
    9 февраля 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    От всей душу готовы порекомендовать Ольгу путешествующим по Маврикию! Искренне увлеченная этим островом, с душой и очень эмоционально рассказывающая все самые интересные истории и факты об этом острове! Огромное спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    2 февраля 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Хотим сказать огромное спасибо Ольге за экскурсию! Она прошла на одном дыхании, было очень интересно, познавательно, не напряжно. Ольга любит Маврикий и с удовольствием про него рассказывает. Если вернемся еще раз, то обязательно поедем с Ольгой на экскурсию снова!
  • Е
    Елена
    26 января 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Провели чудесный день с Ольгой. Посетили потрясающей красоты локации, узнали много любопытных фактов о животных и растениях Маврикия, увидели их
    читать дальше

    вживую, вкусно пообедали в аутентичном ресторане на бывшей плантации. Особенно хочется отметить грамотный тайм-менеджмент-на каждой локации было достаточно времени, чтобы насладиться красотой и сделать фото, мы никуда не бежали, не торопились. Кроме того, было очень комфортно ехать с Ольгой в машине, несмотря на длинную дорогу, местами с серпантином, не устали. Большое спасибо Ольге, заметно, что она очень любит этот остров, и нас тоже влюбила в него.

  • А
    Анжела
    15 января 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Были на экскурсии с Ольгой, все оооочень понравилось! Узнали все по Маврикию, посмотрели много красивых мест 😍Прекрасный гид и собеседник, рекомендую от души!
  • А
    Анастасия
    13 января 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Насыщенная интересная программа по самым известным природным достопримечательностям юга Маврикия. Накануне у Ольги сломалась машина, но она очень быстро и
    читать дальше

    ловко подсуетилась и наша экскурсия состоялась. Посмотрели все что было запланировано. От кормления черепах просто не могли оторваться ни взрослые, ни ребенок)) Ольга замечательный человек и рассказчик. Явно видно, что увлечена своим делом и любит показывать туристам красоты. Советует где лучше пройти, где лучше сделать кадр, рекомендует что можно попробовать еще интересного на острове. Было ощущение что путешествуем с давно знакомым нам человеком. Легко и интересно! Однозначно рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    7 января 2026
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Ольга провела нам увлекательную экскурсию! Чувствуется, что она влюблена в остров и хочет передать частичку своих эмоций своим гостям. Мы
    читать дальше

    узнали не только об истории, но и о традициях, населении, климате и т. д. Посетили несколько интересных локаций. Пообедали в колониальном доме(рекомендую, антураж и блюда интересные). Побывали на «краю земли»!

  • И
    Ирина
    15 декабря 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Спасибо огромное Ольге, интересно,познавательно, видно что человек влюблен в остров, горит этой страной. Было комфортно, правда с погодой не повезло, но красоты даже под дождь стоит смотреть. Спасибо большое Ольге. Рекомендовать однозначно буду.

