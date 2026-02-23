Водная прогулка
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
«А также на нашем маршруте:Панорамная площадка с видом на лазурный океан — Западное побережье и необитаемый остров Бенитье — Водопад Шамарель — Семицветные земли Шамарель»
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Южный Маврикий: дикое побережье
Узнать остров настоящим - с крутыми скалами, чёрными пляжами и тайными водопадами
«Водопад Рочестер (Rochester Falls) — водопад в южной части Маврикия с необычными базальтовыми колоннами и каскадом воды около 10 метров»
Завтра в 08:30
2 мар в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий (из Порт-Луи)
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
«Здесь песок переливается всеми оттенками вулканов, а неподалёку шумит водопад, рождённый древними лавовыми потоками»
5 мар в 09:30
6 мар в 09:00
€385 за всё до 3 чел.
- ААнна23 февраля 2026Все прошло просто шикарно. Рекомендую!
- ААлина20 февраля 2026Впечатления в целом отличные, такое количество мест, не зная места и местности, самостоятельно проехать за день было бы сложно. Ольга
- ММалофеева14 февраля 2026Были на экскурсии с Ольгой 10.02.26. остальсь под сильным впечатлением! Сказать, что Ольга буквально влюбила нас в остров - ничего
- ААнна9 февраля 2026От всей душу готовы порекомендовать Ольгу путешествующим по Маврикию! Искренне увлеченная этим островом, с душой и очень эмоционально рассказывающая все самые интересные истории и факты об этом острове! Огромное спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена2 февраля 2026Хотим сказать огромное спасибо Ольге за экскурсию! Она прошла на одном дыхании, было очень интересно, познавательно, не напряжно. Ольга любит Маврикий и с удовольствием про него рассказывает. Если вернемся еще раз, то обязательно поедем с Ольгой на экскурсию снова!
- ЕЕлена26 января 2026Провели чудесный день с Ольгой. Посетили потрясающей красоты локации, узнали много любопытных фактов о животных и растениях Маврикия, увидели их
- ААнжела15 января 2026Были на экскурсии с Ольгой, все оооочень понравилось! Узнали все по Маврикию, посмотрели много красивых мест 😍Прекрасный гид и собеседник, рекомендую от души!
- ААнастасия13 января 2026Насыщенная интересная программа по самым известным природным достопримечательностям юга Маврикия. Накануне у Ольги сломалась машина, но она очень быстро и
- ЕЕкатерина7 января 2026Ольга провела нам увлекательную экскурсию! Чувствуется, что она влюблена в остров и хочет передать частичку своих эмоций своим гостям. Мы
- ИИрина15 декабря 2025Спасибо огромное Ольге, интересно,познавательно, видно что человек влюблен в остров, горит этой страной. Было комфортно, правда с погодой не повезло, но красоты даже под дождь стоит смотреть. Спасибо большое Ольге. Рекомендовать однозначно буду.
