не сказать! мы оба фотографы и довольно подолгу зависали на некоторых остановках, потому что виды были просто фантастические и Ольга почувствовала нашу тягу к красивым кадрам и периодически делала остановки, когда это позволяло время и сделала сюрприз, когда завезла в необычное местечко с «бумажными» деревьями)

вся поездка сопровождалась рассказами о Маврикии, его истории, культурных обычаях местных жителей, интересными фактами о флоре и фауне. что самое важное, на наш взгляд, все рассказы пропитаны такой любовью к острову, что слушать было одно удовольствие! Получилось выполнить всю задуманную программу, благодаря гибкому графику - Ольга ориентировалась по ситуации и подстраивала время посещения локации так, что мы тратили столько времени, сколько было реально необходимо. Весь день прошел незаметно, поскольку Ольге удалось создать волшебную атмосферу. Слушать ее очень интересно, всегда можно задать любой, даже отвлеченный вопрос и узнать много интересного про остров и жизнь на нем со всех ракурсов. Ольга также дала несколько полезных советов и рекомендаций для отдыха на побережье, заинтересовала нас островом и теперь хочется сюда вернуться еще раз. Нам невероятно понравилось - всем рекомендуем



к сожалению, фото приложить в Трипстере сейчас не получается:(но мы уверены, что намного интереснее увидеть все своими глазами! Иеста, куда нас производила Ольга очень красивые