Маврикий решил показать нам всё самое прекрасное сразу!

Водопады, гигантские черепахи, Семицветные пески Шамарель, самая южная точка острова с захватывающими видами на океан 🌊…

И всё это сопровождалось вкуснейшими угощениями и Вашими рассказами, которые открывали историю острова с совершенно другой, живой стороны — не как у всех.



А потом — настоящая магия: Вы нашли для нас частную яхту для прогулки с китами и дельфинами 🐋🐬

и организовали полет на вертолёте над подводным водопадом — момент, который невозможно забыть. 🚁💫

Каждая деталь была продумана с такой любовью и вниманием, что всё прошло идеально — легко, душевно и по-настоящему красиво.



Вы создаёте не просто путешествия — Вы создаёте впечатления, которые остаются в сердце.

Благодарим Вас за профессионализм, теплоту и то особенное чувство, когда рядом человек, который действительно любит своё дело.



С признательностью и самыми тёплыми пожеланиями,

Сергей и Наталья 💖