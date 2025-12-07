Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
«Национальные парки и горы (1 час)Мы остановимся на площадке с видом на ущелья и долину национального парка «Горж-де-Ривьер-Нуара»»
11 дек в 17:00
12 дек в 16:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
«Вы посетите все смотровые площадки национального парка, с которых открываются потрясающие виды на Маврикий и бирюзовые лагуны»
14 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
«Парк Шамарель с семицветными песками и 100-метровым водопадом»
18 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
«Смотровая площадка на парк Блэк Ривер»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина7 декабря 2025Ездили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывала много интересного про остров
- ДДмитрий7 декабря 2025Ольга - прекрасный гид, внимательный, коммуникабельный. Провели с ней отличный день! Рекомендую всем, кто хочет за один день познакомиться с основными достопримечательностями юга Маврикия
- ООльга4 декабря 2025Отличная экскурсия, полностью охватывает все достопримечательности на юге Маврикия. Ольга показала и рассказала нам все и даже больше, чем было заявлено в программе. Чувствуется, что человек любит и увлечен своим делом. Экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую.
- ССергей30 ноября 2025Ольга - отличный помощник для знакомства с южной частью острова. Были на экскурсии с женой. Всё понравилось: условия передвижения, локации, сама экскурсовод. Рекомендуем.
- ЕЕлена27 ноября 2025Очередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно и очень красиво. Прекрасный выбор локаций, интересная подача материала! Исследуйте остров с Анной, точно будете в восторге!
- ТТатьяна27 ноября 2025Спасибо Ольге за чудесную экскурсию, по мимо ее программы, Ольга смогла удовлетворить нашу просьбу и не в ущерб ее экскурсии смогла вклинить наш полет на вертолете, таким образом мы все успели, день был насыщен положительными эмоциями и яркими моментами!
- OOlga19 ноября 2025Ольга провела для нас меганасыщенную экскурсию по Маврикию. Чувствуется ее любовь к природе и истории этого острова.
- ООльга14 ноября 2025Отличная экскурсия! Столько локаций посетили за одну экскурсию, увидели разнообразие природы Маврикия, ощутили чувство полета над водопадом. Увидели океан с
- ГГурьева9 ноября 2025Шикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отеле и вернула в отель!
- ИИрина31 октября 2025Мы с мужем очень много где были. И вот Елена второй гид, который в нашем сердце останется навсегда!!! Сказать, что
- ААлексей25 октября 2025Ольга просто умничка ❤️
Лучший экскурсовод 🤗
Так максимально содержательно и интересно все рассказывала, показывала все те места, где что лучше и
- ССергей23 октября 2025Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺
Целый день обзорной экскурсии по острову — как будто
- ЕЕкатерина18 октября 2025Спасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательный экскурсовод, и еще чудесный
- ЮЮлия12 октября 2025🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»
Вчера была на экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день» с
- ЗЗоя5 октября 2025Отличная экскурсия, безумно кайфонули! Интересный маршрут, самые красивые и уникальные точки, все самое лучшее на юге за один день! Очень благодарны Оле - это было незабываемо! 👍
- ЕЕкатерина29 сентября 2025Были на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! Атмосфера потрясающая: очень красивые и
- ААлина3 сентября 2025Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
- ТТатьяна16 июля 2025Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо! Маршрут прекрасно организован и
- ЭЭльмира26 июня 2025Наша компания из 6 человек выражает благодарность Анне за увлекательный маршрут! Мы все остались очень довольны работой Анны и самим
- EErast12 июня 2025Маврикий навсегда… благодаря Ане, так оно и будет. Экскурсия - выше всяких похвал. Аня - замечателный экскурсовод, прекрасный и добрый
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в декабре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 322 до 890. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 44 ⭐ отзыва, цены от €322. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль