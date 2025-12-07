Мои заказы

Экскурсии по паркам Порт-Луи

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Порт-Луи на русском языке, цены от €322. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чудеса природы на юге Маврикия
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
«Национальные парки и горы (1 час)Мы остановимся на площадке с видом на ущелья и долину национального парка «Горж-де-Ривьер-Нуара»»
11 дек в 17:00
12 дек в 16:00
€322 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
Увидеть край света, лавовые скалы, семицветные пески, храмовый комплекс и получить фото и видео
«Вы посетите все смотровые площадки национального парка, с которых открываются потрясающие виды на Маврикий и бирюзовые лагуны»
14 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€890 за всё до 5 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Проехать нетуристическим маршрутом к колоритным природным красотам
«Парк Шамарель с семицветными песками и 100-метровым водопадом»
18 дек в 09:30
19 дек в 09:30
€385 за всё до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
«Смотровая площадка на парк Блэк Ривер»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€345 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    7 декабря 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Ездили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывала много интересного про остров
    читать дальше

    и его историю, культуру, флору и фауну! Мы посетили много атмосферных точек острова, вкусно поели, пообщались с черепахами и закончили экскурсию на захватывающей природной точке - мысе Гри-Гри! Ольга - очень приятная девушка и интересный собеседник! Всем рекомендую данную экскурсию!

    Ездили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывалаЕздили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывалаЕздили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывалаЕздили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывалаЕздили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывалаЕздили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывалаЕздили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывалаЕздили на экскурсию с Ольгой, все прошло невероятно замечательно, получили большое удовольствие от поездки! Ольга рассказывала
  • Д
    Дмитрий
    7 декабря 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Ольга - прекрасный гид, внимательный, коммуникабельный. Провели с ней отличный день! Рекомендую всем, кто хочет за один день познакомиться с основными достопримечательностями юга Маврикия
  • О
    Ольга
    4 декабря 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Отличная экскурсия, полностью охватывает все достопримечательности на юге Маврикия. Ольга показала и рассказала нам все и даже больше, чем было заявлено в программе. Чувствуется, что человек любит и увлечен своим делом. Экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую.
  • С
    Сергей
    30 ноября 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Ольга - отличный помощник для знакомства с южной частью острова. Были на экскурсии с женой. Всё понравилось: условия передвижения, локации, сама экскурсовод. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    27 ноября 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Очередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно и очень красиво. Прекрасный выбор локаций, интересная подача материала! Исследуйте остров с Анной, точно будете в восторге!
    Очередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно иОчередная прекрасная экскурсия с Анной, которая влюбила нас в этот чудесный остров! Было интересно, познавательно и
  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Спасибо Ольге за чудесную экскурсию, по мимо ее программы, Ольга смогла удовлетворить нашу просьбу и не в ущерб ее экскурсии смогла вклинить наш полет на вертолете, таким образом мы все успели, день был насыщен положительными эмоциями и яркими моментами!
  • O
    Olga
    19 ноября 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Ольга провела для нас меганасыщенную экскурсию по Маврикию. Чувствуется ее любовь к природе и истории этого острова.
  • О
    Ольга
    14 ноября 2025
    Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
    Отличная экскурсия! Столько локаций посетили за одну экскурсию, увидели разнообразие природы Маврикия, ощутили чувство полета над водопадом. Увидели океан с
    читать дальше

    другой стороны. Но самое захватывающее чувство испытала в парке гигантских черепах, это не забываемые эмоции и очень грациозные животные. Спасибо Даулету за экскурсию и положительные эмоции, которые мы испытали в этот день.

  • Г
    Гурьева
    9 ноября 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Шикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отеле и вернула в отель!
    читать дальше

    Показала, что было заявлено и даже больше, помогла сделать шикарные фото и видео, очень интересно рассказала о всех местах где мы побывали, о истории Маврикия и о современной жизни острова! Не считаясь со своим временем помогла сделать покупки, грамотно проконсультировав нас, наша семья очень благодарна Ольге за эту экскурсию, очень профессиональный гид и душевный человек, с которым было интересно и познавательно провести весь день! Очень рекомендую ее экскурсии!

    Шикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отелеШикарная экскурсия по югу Маврикия! Просто сказочная, Ольга шикарный рассказчик, гид, водитель, человек! Встретила в отеле
  • И
    Ирина
    31 октября 2025
    Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
    Мы с мужем очень много где были. И вот Елена второй гид, который в нашем сердце останется навсегда!!! Сказать, что
    читать дальше

    мы счастливы, ничего не сказать!!! Мы второй раз на этом чудесном острове. И только сейчас узнали о нем столько всего интересного!!! Фото, видео, это вообще восторг! Девочки меня поймут🤣 мой муж не умеет фотографировать вообще!!!
    Рекомендуем на все 100%!!!!

    Мы с мужем очень много где были. И вот Елена второй гид, который в нашем сердцеМы с мужем очень много где были. И вот Елена второй гид, который в нашем сердце
  • А
    Алексей
    25 октября 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Ольга просто умничка ❤️
    Лучший экскурсовод 🤗
    Так максимально содержательно и интересно все рассказывала, показывала все те места, где что лучше и
    читать дальше

    как сделать, даже то, что не входило в программу, не где не торопила, максимально передала Маврикский вайб 😊
    Скучно с ней не было ни на минуту, мы остались от нее в полном восторге, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию и проведенное с нами время 🫶

    Ольга просто умничка ❤️
  • С
    Сергей
    23 октября 2025
    Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
    Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺
    Целый день обзорной экскурсии по острову — как будто
    читать дальше

    Маврикий решил показать нам всё самое прекрасное сразу!
    Водопады, гигантские черепахи, Семицветные пески Шамарель, самая южная точка острова с захватывающими видами на океан 🌊…
    И всё это сопровождалось вкуснейшими угощениями и Вашими рассказами, которые открывали историю острова с совершенно другой, живой стороны — не как у всех.

    А потом — настоящая магия: Вы нашли для нас частную яхту для прогулки с китами и дельфинами 🐋🐬
    и организовали полет на вертолёте над подводным водопадом — момент, который невозможно забыть. 🚁💫
    Каждая деталь была продумана с такой любовью и вниманием, что всё прошло идеально — легко, душевно и по-настоящему красиво.

    Вы создаёте не просто путешествия — Вы создаёте впечатления, которые остаются в сердце.
    Благодарим Вас за профессионализм, теплоту и то особенное чувство, когда рядом человек, который действительно любит своё дело.

    С признательностью и самыми тёплыми пожеланиями,
    Сергей и Наталья 💖

    Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺Елена, хочется выразить Вам искреннюю благодарность за чудесные дни на Маврикии. 🌺
  • Е
    Екатерина
    18 октября 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Спасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательный экскурсовод, и еще чудесный
    читать дальше

    фотограф! С ней мы увидели не только места-визитные карточки Маврикия, но и секретные локации, от которых остались самые теплые воспоминания. Отдельное спасибо за рекомендации и помощь в решении других наших вопросов уже вне экскурсии! Прям очень сильно благодарим🙏🏼🫶🏼
    А еще большое спасибо Анне за подарочек для нас - это очень мило 💔

    Спасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательныйСпасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательныйСпасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательныйСпасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательныйСпасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательныйСпасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательныйСпасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательныйСпасибо огромное Анне за возможность увидеть красоту Маврикия и влюбиться в него! Анна - очень внимательный
  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
    🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»

    Вчера была на экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день» с
    читать дальше

    гидом Еленой — и действительно влюбилась в этот остров! 💙
    Елена — замечательный гид: очень позитивная, обаятельная, с отличным чувством юмора и огромным запасом интересных историй и фактов о Маврикии. Экскурсия прошла на одном дыхании, было и познавательно, и весело.

    Отдельное спасибо за атмосферу и внимание к деталям: Елена сделала с фото и видео (получились просто шикарные кадры 📸), поделилась множеством полезных лайфхаков и даже подарила памятный сувенир об острове — невероятно приятно!

    ✨ Рекомендую Елену всем, кто хочет провести день с пользой и удовольствием, увидеть лучшие места Маврикия и почувствовать его душу!

    🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»🌴 Отзыв об экскурсии «Влюбиться в Маврикий за один день»
  • З
    Зоя
    5 октября 2025
    Чудеса природы на юге Маврикия
    Отличная экскурсия, безумно кайфонули! Интересный маршрут, самые красивые и уникальные точки, все самое лучшее на юге за один день! Очень благодарны Оле - это было незабываемо! 👍
  • Е
    Екатерина
    29 сентября 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Были на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! Атмосфера потрясающая: очень красивые и
    читать дальше

    необычные локации, в которых практически нет толп туристов. Всё продумано для максимального комфорта, маршрут лёгкий и разнообразный. Аня — невероятно приятный человек и отличный гид: рассказывает интересно, показывает неожиданные и «незаезженные» места, которые вряд ли найдёшь самостоятельно. С ней точно стоит начинать открывать Маврикий: советую слушать каждое её слово и смело соглашаться на все рекомендации — результат превзойдёт ожидания. 🪄💕

    Были на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! АтмосфераБыли на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! АтмосфераБыли на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! АтмосфераБыли на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! АтмосфераБыли на экскурсии с Аней по Маврикию — и это лучший способ познакомиться с островом! Атмосфера
  • А
    Алина
    3 сентября 2025
    Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
    Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
    Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
    Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо! Маршрут прекрасно организован и
    читать дальше

    показывает потрясающие места на острове. Каждый уголок был уникальным и оставил неизгладимые впечатления. Анна увлеченно делилась историями о культуре и природе Маврикия. Отдельно хочется отметить талант Анны как фотографа – у меня остались отличные фотографии.
    Эта экскурсия была настоящим открытием Маврикия, рекомендую эту экскурсионную программу и гида Анну каждому путешественнику, планирующему посетить Маврикий!

    Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!Недавно брали с мужем данную обзорку и поездка превзошла все наши ожидания. Анна – просто чудо!
  • Э
    Эльмира
    26 июня 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Наша компания из 6 человек выражает благодарность Анне за увлекательный маршрут! Мы все остались очень довольны работой Анны и самим
    читать дальше

    туром! Во-первых, Анна всегда была на связи и отвечала на вопросы, просьбы, предложения. Во-вторых, сам тур организован превосходно как по местам, так и по времени. Ну и в-третьих, Анна сама очень приятный человек и рассказчик! Большое спасибо! ❤️❤️❤️

  • E
    Erast
    12 июня 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Маврикий навсегда… благодаря Ане, так оно и будет. Экскурсия - выше всяких похвал. Аня - замечателный экскурсовод, прекрасный и добрый
    читать дальше

    человек. Экскурсия была составлена в соответствии с нашими пожеланиями. Особенно мы благодарны Ане за посещение "не туристических" достопримечательностей Маврикия. Не было таких вопросов, на которые Аня не смогла бы ответить. Аня прекрасно водит машину, ровно и плавно, даже по маврикийских серпантинах.
    Анечка, спасибо тебе огромное! Мы обязательно вернемся.

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чудеса природы на юге Маврикия
  2. Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
  3. Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
  4. Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в декабре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 322 до 890. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 44 ⭐ отзыва, цены от €322. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль