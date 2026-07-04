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что же там можно увидеть? Из всех экскурсий по острову описание именно этой показалось наиболее интересным. Как позже выяснилось, вовсе не показалось! До начала путешествия с Анной обсудили всё, что интересовало на Маврикии и ещё до поездки он стал ближе и понятнее. Анна постоянно была на связи.

Итак о самом путешествии.

В назначенное время пришло сообщение от Анны о том, что автомобиль ожидает на стоянке у отеля. После короткого знакомства началась наша поездка. Наш отель расположен на восточной части острова, поэтому передвижение было долгим. Но во время движения мы говорили о жизни на Маврикии, его особенностях и не было ни скучно, ни утомительно. Первый пункт - самая южная точка острова, где чёрные скалы встречаются с волнами Океана. Дорога к этому месту шла через очень живописные поля сахарного тростника.

И вот мы на месте. Зрелище было прекрасным, величественным. Две стихии - вода и камень в тысячелетнем противостоянии. И океан на тысячи километров вдаль… Красивое место и фотокарточки получились очень классными!

Ну а следующий пункт - это просто восторг! Парк La vanile! Жуткие крокодилы (но безопасно отгороженные от посетителей), милые лемуры, летающие лисицы, ну и, конечно же, черепахи! Эти прекрасные гиганты были вполне коммуникабельны и фотогеничны. Их можно было кормить, гладить. Не хотелось покидать этих добрых животных… Далее - короткая остановка на ромовой фабрике. Купили недорого хороший ром и вкусный сахар. На фабрику решили не ходить, и отправились дальше.

По пути встретили редчайших розовых голубей. Они великолепны! Дай им Бог здоровья!

После - волшебное озеро, на котором можно загадать желание. Надо по пути сформулировать, чтобы это было чотка и коротко. Обязательно исполнится! Следующий пункт - захватывающие виды водопада. Анна показала лучшие ракурсы для фото и сделала отличные фотоснимки.

Одним из самых ожидаемых мест нашего путешествия были семицветные пески Шамареля. В лучах заходящего солнца это было прекрасное зрелище! Я был в восхищении! И завершился наш день на западном берегу Океана. Было облачно и полностью закат не увидели. Но океан прекрасен! за чашечкой вкусного кофе и приятной беседой стемнело и мы отправились назад. Несмотря на усталость, мы продолжили общение и обратный путь был лёгким и приятным. Не хотелось расставаться. Спасибо Вам, Анна! Экскурсия полностью оправдывает своё название! Видна Ваша любовь к острову и желание показать его лучшие стороны! А в конце нас ждал подарок от Анны! Рассказывать не стану, пусть будет сюрпризом.

В общем, однозначно рекомендую это приключение! Анна очень позитивный, светлый и увлечённый человек. Успехов Вам!

PS: Не получается добавить фотокарточки. Но лучше увидеть всё это своими глазами!