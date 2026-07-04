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Экскурсии на острова из Порт-Луи

Найдено 4 экскурсии в категории «На острова» в Порт-Луи на русском языке, цены от €385. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
На дикий юг Маврикия - из любого отеля на острове или Порт-Луи
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из любого отеля на острове или Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи или любого отеля на острове
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи или любого отеля на острове
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
«Священное озеро в кратере потухшего вулкана, сердце индуистской духовности на острове»
Завтра в 09:30
23 июл в 09:30
от €385 за всё до 3 чел.
Каякинг на острове Иль-д’Амбр
Прогулки на каяках
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Каякинг на острове Иль-д’Амбр
Попробовать свои силы в гребле и исследовать необитаемый остров (из Порт-Луи)
«Вы отправитесь в путь между традиционными лодками пирогами к острову-заповеднику Иль-д’Амбр в напцарке «Айлетс»»
24 июл в 09:30
25 июл в 09:30
от €500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Путешествовали весь день с Анной по Маврикию, где Анна с любовью рассказывала про остров, показывала невероятной красоты локации, делилось секретами
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быта местного населения и создавала душевную уютную атмосферу дня в целом. С большой благодарностью и сердечным теплом будем вспоминать этот день, который безусловно добавил положительных эмоций к отпуску, и Анну в частности, которая встречала нас как своих старых друзей❤️ Настоятельно рекомендуем повторить наш опыт,)

Путешествовали весь день с Анной по Маврикию, где Анна с любовью рассказывала про остров, показывала невероятной
Путешествовали весь день с Анной по Маврикию, где Анна с любовью рассказывала про остров, показывала невероятной
Путешествовали весь день с Анной по Маврикию, где Анна с любовью рассказывала про остров, показывала невероятной
Путешествовали весь день с Анной по Маврикию, где Анна с любовью рассказывала про остров, показывала невероятной+1
Путешествовали весь день с Анной по Маврикию, где Анна с любовью рассказывала про остров, показывала невероятной
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Владислав
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Прекрасная экскурсия, Анна всё очень интересно рассказывала, день пролетел просто незаметно. Всё закончилось прекрасной фотосессией на самом краю Маврикии в окружении вулканических скал и огромных волн!
Прекрасная экскурсия, Анна всё очень интересно рассказывала, день пролетел просто незаметно. Всё закончилось прекрасной фотосессией на
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В
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Это просто волшебная экскурсия и волшебная Анна! Невероятной красоты локации, интересные места, наивкуснейшая еда. Анна подарила нам море эмоций и незабываемых впечатлений! Приятный сюрприз это букетик и подарочки! Желаем Анне процветания в ее прекрасном деле!
Это просто волшебная экскурсия и волшебная Анна! Невероятной красоты локации, интересные места, наивкуснейшая еда. Анна подарила
Это просто волшебная экскурсия и волшебная Анна! Невероятной красоты локации, интересные места, наивкуснейшая еда. Анна подарила
Это просто волшебная экскурсия и волшебная Анна! Невероятной красоты локации, интересные места, наивкуснейшая еда. Анна подарила
Это просто волшебная экскурсия и волшебная Анна! Невероятной красоты локации, интересные места, наивкуснейшая еда. Анна подарила+1
Это просто волшебная экскурсия и волшебная Анна! Невероятной красоты локации, интересные места, наивкуснейшая еда. Анна подарила
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Е
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Как же прекрасно мы провели день, невероятной красоты локации, волшебная атмосфера, невероятный человек💚Влюблены в остров💚 Благодарим Вас от всего сердца 💚
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Дмитрий
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.

Благодаря ей мы познакомились с Маврикием и ощущали дружескую атмосферу и заботу
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с ее стороны.

Анна выстраивала экскурсию под нас, исходила из наших желаний и предпочтений (даже удалось искупаться на пляже фешенебельного отеля поблизости с горой Ле-Морн. Потрясающие виды и атмосфера. Только тсс, это секрет).

А еще Анна преподносит уникальные подарки каждому гостю. Необычный подход? Встретили такое впервые. Букет цветов, гуава с домашней виллы и милые сувениры (буклет про остров, местные сладости и чай). Очень приятно. Такое отношение говорит о многом.

Можно еще много говорить, но фотографии (кстати, Анна и здесь профессионал) скажут сами за себя

Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.
Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.
Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.
Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.+3
Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.
Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.
Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.
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Иван
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Подготовка к этой экскурсии началась задолго до её начала. Когда среди многих направлений появилась идея посетить Маврикий, возник вопрос, а
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что же там можно увидеть? Из всех экскурсий по острову описание именно этой показалось наиболее интересным. Как позже выяснилось, вовсе не показалось! До начала путешествия с Анной обсудили всё, что интересовало на Маврикии и ещё до поездки он стал ближе и понятнее. Анна постоянно была на связи.
Итак о самом путешествии.
В назначенное время пришло сообщение от Анны о том, что автомобиль ожидает на стоянке у отеля. После короткого знакомства началась наша поездка. Наш отель расположен на восточной части острова, поэтому передвижение было долгим. Но во время движения мы говорили о жизни на Маврикии, его особенностях и не было ни скучно, ни утомительно. Первый пункт - самая южная точка острова, где чёрные скалы встречаются с волнами Океана. Дорога к этому месту шла через очень живописные поля сахарного тростника.
И вот мы на месте. Зрелище было прекрасным, величественным. Две стихии - вода и камень в тысячелетнем противостоянии. И океан на тысячи километров вдаль… Красивое место и фотокарточки получились очень классными!
Ну а следующий пункт - это просто восторг! Парк La vanile! Жуткие крокодилы (но безопасно отгороженные от посетителей), милые лемуры, летающие лисицы, ну и, конечно же, черепахи! Эти прекрасные гиганты были вполне коммуникабельны и фотогеничны. Их можно было кормить, гладить. Не хотелось покидать этих добрых животных… Далее - короткая остановка на ромовой фабрике. Купили недорого хороший ром и вкусный сахар. На фабрику решили не ходить, и отправились дальше.
По пути встретили редчайших розовых голубей. Они великолепны! Дай им Бог здоровья!
После - волшебное озеро, на котором можно загадать желание. Надо по пути сформулировать, чтобы это было чотка и коротко. Обязательно исполнится! Следующий пункт - захватывающие виды водопада. Анна показала лучшие ракурсы для фото и сделала отличные фотоснимки.
Одним из самых ожидаемых мест нашего путешествия были семицветные пески Шамареля. В лучах заходящего солнца это было прекрасное зрелище! Я был в восхищении! И завершился наш день на западном берегу Океана. Было облачно и полностью закат не увидели. Но океан прекрасен! за чашечкой вкусного кофе и приятной беседой стемнело и мы отправились назад. Несмотря на усталость, мы продолжили общение и обратный путь был лёгким и приятным. Не хотелось расставаться. Спасибо Вам, Анна! Экскурсия полностью оправдывает своё название! Видна Ваша любовь к острову и желание показать его лучшие стороны! А в конце нас ждал подарок от Анны! Рассказывать не стану, пусть будет сюрпризом.
В общем, однозначно рекомендую это приключение! Анна очень позитивный, светлый и увлечённый человек. Успехов Вам!
PS: Не получается добавить фотокарточки. Но лучше увидеть всё это своими глазами!

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М
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Милая Анна! С радостью вспоминаем с супругой нашу с вами встречу!
Вам удалось влюбить нас в Маврикий! Отмечаем основные ваши достоинства:
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отличные знания, умение прочувствовать путешественников, понять их, помочь им удовлетворить свой интерес. Какие интересные остановки были помимо основной программы! Ответственность! Наша поездка в порт, переживание о нас, успели ли мы? Было очень приятно и трогательно. Отличный водитель! Хорошо поставленная речь, умение образно и понятно рассказывать увлекательные истории. Ну и конечно, вы просто красивая, обаятельная, легкая в общении девушка. Спасибо вам большое!
Отдельное спасибо за прохладные напитки из вашего термобокса!

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И
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Если выразить наши эмоции, то это полный Восторг!!! Анне удалось раскрыть все великолепие мест, которые мы посмотрели!!! Незабываемые впечатления остались
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у нас после экскурсии с Аней!!!!! Я давно не встречала людей, настолько любящих свою работу,Аня очень душевная необыкновенно обаятельная девушка!!! Очень интересно рассказывает про остров и владеет историей!!! Очень советуем провести увлекательный день с Аней!!!

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Ольга,Едуард
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Были под большим впечатлением, всё было очень интересно, разнообразно, позитивно. Спасибо большое Анне за потрясающую экскурсию. С удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет получить незабываемые впечатления
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Ольга
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
Анна замечательный гид! очень располагающий, влюбляющий в остров!
Мы в восторге от экскурсии и подачи))
провезла нас по топовым секретным местам без
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людей, сделала невероятные фото! накормила вкусным салатом из пальмы и подсказала, где что купить без наценки))

еще мы остановились на пит стоп смузи, где хозяин лавки провел нас по своему саду и показал как растут фрукты!

Аня приехала прям в отель на машине с кондиционером и водой))
Учла все наши пожелания!
Искренне рекомендуем, лучшее что мы тут получили! (к сожалению не все фото загружаются. а поверьте они невероятные!!!!)

Анна замечательный гид! очень располагающий, влюбляющий в остров!
Анна замечательный гид! очень располагающий, влюбляющий в остров!
Анна замечательный гид! очень располагающий, влюбляющий в остров!
Анна замечательный гид! очень располагающий, влюбляющий в остров!+1
Анна замечательный гид! очень располагающий, влюбляющий в остров!
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Всего 42 отзыва в Порт-Луи в категории "На острова"

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Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На дикий юг Маврикия - из любого отеля на острове или Порт-Луи;
  2. Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи или любого отеля на острове;
  3. Каякинг на острове Иль-д’Амбр.
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Набережная;
  2. Вулканы;
  3. Форт «Аделаида».
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июле 2026
Сейчас в Порт-Луи в категории "На острова" можно забронировать 4 экскурсии от 385 до 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на острова, 42 ⭐ отзыва, цены от €385. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь