Индивидуальная
до 4 чел.
На дикий юг Маврикия - из любого отеля на острове или Порт-Луи
Туда, где стихия, сила и красота острова раскрываются в нетронутом виде
23 июл в 09:00
24 июл в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи или любого отеля на острове
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
«Священное озеро в кратере потухшего вулкана, сердце индуистской духовности на острове»
Завтра в 09:30
23 июл в 09:30
от €385 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Каякинг на острове Иль-д’Амбр
Попробовать свои силы в гребле и исследовать необитаемый остров (из Порт-Луи)
«Вы отправитесь в путь между традиционными лодками пирогами к острову-заповеднику Иль-д’Амбр в напцарке «Айлетс»»
24 июл в 09:30
25 июл в 09:30
от €500 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Путешествовали весь день с Анной по Маврикию, где Анна с любовью рассказывала про остров, показывала невероятной красоты локации, делилось секретами
+1
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Прекрасная экскурсия, Анна всё очень интересно рассказывала, день пролетел просто незаметно. Всё закончилось прекрасной фотосессией на самом краю Маврикии в окружении вулканических скал и огромных волн!
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В
Это просто волшебная экскурсия и волшебная Анна! Невероятной красоты локации, интересные места, наивкуснейшая еда. Анна подарила нам море эмоций и незабываемых впечатлений! Приятный сюрприз это букетик и подарочки! Желаем Анне процветания в ее прекрасном деле!
+1
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Е
Как же прекрасно мы провели день, невероятной красоты локации, волшебная атмосфера, невероятный человек💚Влюблены в остров💚 Благодарим Вас от всего сердца 💚
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Анна не только потрясающий гид, но и прекрасный человек.
Благодаря ей мы познакомились с Маврикием и ощущали дружескую атмосферу и заботу
Благодаря ей мы познакомились с Маврикием и ощущали дружескую атмосферу и заботу
+3
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Подготовка к этой экскурсии началась задолго до её начала. Когда среди многих направлений появилась идея посетить Маврикий, возник вопрос, а
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М
Милая Анна! С радостью вспоминаем с супругой нашу с вами встречу!
Вам удалось влюбить нас в Маврикий! Отмечаем основные ваши достоинства:
Вам удалось влюбить нас в Маврикий! Отмечаем основные ваши достоинства:
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И
Если выразить наши эмоции, то это полный Восторг!!! Анне удалось раскрыть все великолепие мест, которые мы посмотрели!!! Незабываемые впечатления остались
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Были под большим впечатлением, всё было очень интересно, разнообразно, позитивно. Спасибо большое Анне за потрясающую экскурсию. С удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет получить незабываемые впечатления
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Анна замечательный гид! очень располагающий, влюбляющий в остров!
Мы в восторге от экскурсии и подачи))
провезла нас по топовым секретным местам без
Мы в восторге от экскурсии и подачи))
провезла нас по топовым секретным местам без
+1
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Всего 42 отзыва в Порт-Луи в категории "На острова"
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Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «На острова»
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Сейчас в Порт-Луи в категории "На острова" можно забронировать 4 экскурсии от 385 до 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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