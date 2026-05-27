Зовём вас насладиться поездкой на квадроцикле и открыть для себя дикую сторону острова Маврикий.
Живописные реки, пляжи и скалы, свежий ветер и адреналин — вот что вам гарантировано за 2 часа, которые пролетят как один миг, а запомнятся надолго.
Живописные реки, пляжи и скалы, свежий ветер и адреналин — вот что вам гарантировано за 2 часа, которые пролетят как один миг, а запомнятся надолго.
Описание экскурсии
- Инструктаж по вождению и безопасности.
- Река Ривьер-ла-Шо — вторая по длине на Маврикии, протяженность — 22 км.
- Вулканические скалы и пляж Гри-Гри, расположенный на крайнем юге острова. Большие волны разбиваются о берег, открывая посетителям потрясающие виды.
- Плачущая скала и живописная тропа к ней. Вы узнаете, почему скалу так называют.
- Водопад Рочестер с уникальными скальными образованиями, где у вас будет возможность поплавать.
- Дымовая труба сахарного завода — ещё одна необычная локация.
Организационные детали
- Цена указана за двухместный квадроцикл, на котором можно кататься вдвоём или соло.
- Шлемы предоставляем.
- С вами будет англоязычный или франкоязычный инструктор-сопровождающий из нашей команды.
Условия оплаты:
- Можно провести поездку для большего числа участников. Доплата за каждого дополнительного человека €100.
- Остаток стоимости нужно будет внести минимум за 3 дня до экскурсии.
Условия отмены или переноса:
- Остаток стоимости нужно будет внести минимум за 3 дня до экскурсии.
- Отменить можно не позднее чем за 48 часов.
- Компания строго соблюдает все указания властей о-ва Маврикий и оставляет за собой право отменить или перенести экскурсию из-за непогоды или других причин. Если нет официального запрета, то прогулка состоится.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стив — Организатор в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — местные и досконально знаем родной остров. В сфере туризма больше 15 лет. Работаем профессионально и ответственно. Организуем любой вид экскурсий и трансфера на высшем уровне, от вертолётной прогулки над Подводным водопадом до обзорных экскурсий по острову. Насладитесь райским островом с нами — мы сделаем ваше приключение незабываемым!
Входит в следующие категории Порт-Луи
Похожие экскурсии на «Дикий юг Маврикия на квадроцикле»
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
29 мая в 13:00
30 мая в 09:00
€645 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Подняться на одну из самых красивых гор Маврикия и увидеть знаменитую оптическую иллюзию
Начало: На пляже Ле-Морн (Le Morne Beach)
Завтра в 04:00
29 мая в 07:00
от €124 за человека
от €500 за экскурсию