Едем туда, где почва хранит дыхание вулканов. Где холмы сияют под солнцем, гигантские черепахи неторопливо шагают сквозь века, а воздух пропитан ароматом тростника, ванили и кофе. Где ревут водопады, а у подножия скал Гри-Гри океан встречается со стихией ветра. Едем — и увидим, как время и огонь сотворили этот кусочек рая посреди Индийского океана.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €385 за экскурсию

Ваш гид в Порт-Луи

Описание экскурсии

Озеро Ганга Талао

Священное озеро в кратере потухшего вулкана, сердце индуистской духовности на острове. У подножия величественной статуи Шивы вы почувствуете особую энергию этого места — тишину, силу и благоговение.

Заповедник Чёрной реки

Дом редких эндемиков Маврикия. Если повезёт, вы увидите розового маврикийского голубя — символ возрождения и стойкости природы.

Вулканы и кратеры

Напоминание о том, что Маврикий родился из огня. Мы заглянем в сердце потухшего кратера Тру о Серф, где некогда бурлила магма.

Шамарель — долина семицветных земель

Здесь песок переливается всеми оттенками вулканов, а неподалёку шумит водопад, рождённый древними лавовыми потоками.

Тут же — уютная кофейная плантация, где аромат свежемолотого кофе наполняет воздух и рассказывает о вулканических почвах, на которых он вырос.

Мыс Гри-Гри

Край света, где океан сражается со стихией ветра, а волны с грохотом разбиваются о скалы, словно сама земля вспоминает, как она родилась.

Примерный тайминг

9:00–10:00 — выезд из вашего отеля

11:30 — озеро Ганга Талао

12:00 — заповедник Чёрной реки

12:30 — смотровые площадки парка, сувенирные лавки

13:00 — Шамарель

14:30 — мыс Гри-Гри

Организационные детали