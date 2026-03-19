Путешествие на юг, где родился Маврикий - из Порт-Луи
К вулканам, водопадам, семицветным землям и гигантским черепахам
Едем туда, где почва хранит дыхание вулканов.
Где холмы сияют под солнцем, гигантские черепахи неторопливо шагают сквозь века, а воздух пропитан ароматом тростника, ванили и кофе. Где ревут водопады, а у подножия скал Гри-Гри океан встречается со стихией ветра. Едем — и увидим, как время и огонь сотворили этот кусочек рая посреди Индийского океана.
Священное озеро в кратере потухшего вулкана, сердце индуистской духовности на острове. У подножия величественной статуи Шивы вы почувствуете особую энергию этого места — тишину, силу и благоговение.
Заповедник Чёрной реки
Дом редких эндемиков Маврикия. Если повезёт, вы увидите розового маврикийского голубя — символ возрождения и стойкости природы.
Вулканы и кратеры
Напоминание о том, что Маврикий родился из огня. Мы заглянем в сердце потухшего кратера Тру о Серф, где некогда бурлила магма.
Шамарель — долина семицветных земель
Здесь песок переливается всеми оттенками вулканов, а неподалёку шумит водопад, рождённый древними лавовыми потоками.
Тут же — уютная кофейная плантация, где аромат свежемолотого кофе наполняет воздух и рассказывает о вулканических почвах, на которых он вырос.
Мыс Гри-Гри
Край света, где океан сражается со стихией ветра, а волны с грохотом разбиваются о скалы, словно сама земля вспоминает, как она родилась.
Примерный тайминг
9:00–10:00 — выезд из вашего отеля 11:30 — озеро Ганга Талао 12:00 — заповедник Чёрной реки 12:30 — смотровые площадки парка, сувенирные лавки 13:00 — Шамарель 14:30 — мыс Гри-Гри
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (детское кресло по запросу, питьевая вода в пути)
Дополнительные расходы: вход в Шамарель — €12 за чел., вход на ферму — €20 за чел., обед — по желанию (+1 ч к программе)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гид и видеограф, исследователь по любви! Живу на Маврикии и обожаю этот остров всей душой.
Топлю дроны, хожу в горы, ловлю закаты и истории через объектив камеры.
Покажу вам остров не читать дальшеуменьшить
по картинке, а по сердцу с дикими тропами, тайными уголками и настоящим колоритом.
Со мной не экскурсия, а настоящее приключение. Обещаю — вы влюбитесь в Маврикий, а впечатления останутся с вами навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Tatjana
Экскурсия была хорошо организована и полностью соответствовала ожиданиям. Всё прошло на достойном уровне, нам понравилось.
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Татьяна
Экскурсия прошла прекрастно. Мария много дала информации о острове,о фауне и флоре. Поедка организованна очень хорошо. Рекомендую!!!
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