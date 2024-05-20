Экскурсии проходящие только летом в Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Порт-Луи на русском языке, цены от $425. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Мистический юг и сердце Маврикия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Мистический юг и сердце Маврикия
Проникнуться свободолюбивым духом острова, забраться на вулкан и оценить величие Индийского океана
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$425 за всё до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Порт-Луи и Северный Маврикий
Обзорная экскурсия по столице и северной части острова с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 11:00
13 июня в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Влюбиться в Маврикий за один день
Национальный парк Блэк-Ривер, семицветные пески Шамарель, священный Гран-Бассен и чайная плантация
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$1 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    20 мая 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Мы рады, что заказали это путешествие! Увидели Маврикий с разных сторон. Смогли подстроить под себя маршрут по удобству. Дарья так
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    хорошо все рассказала, на все вопросы ответила! Да и очень интересный собеседник! Про невероятность Маврикия можно писать много! Но тонкости мы узнали только от Дарьи!

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹
    Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹Отличная экскурсия, незабываемые впечатления! Спасибо 🌹
  • В
    Вераника
    17 мая 2024
    Мистический юг и сердце Маврикия
    Уже прошло время после нашего путешествия, но положительные эмоции и яркие впечатления нисколько не угасли. Даша была прекрасна - и
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    по форме и содержанию экскурсии, и по тому, как она подстраивалась под наши нужды. Мы увидели остров глазами практически местного жителя. И еще Даша отвечала на все наши бытовые вопросы, которые появляются у путешественников. И помогала сориентироваться по погоде и другим моментам даже на этапе нашей подготовки к путешествию, до вылета на Макрикий.

  • О
    Оксана
    8 мая 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть места энергетического пространства,.... океан, история острова. Отдельно отмечу, комплимент от Елены- профессиональную фото сессию, ролик получился выше всяких похвал! Это навсегда останется в нашей памяти! Спасибо!!

    Хотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полныйХотелось бы поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по югу острова! Это был чудесный, насыщенный день, полный
  • Р
    Роман
    23 апреля 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Спасибо огромное за интересную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных впечатлений! ☺️
  • I
    Igor
    26 марта 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась с нами знаниями о
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    стране, людях, исторических фактах, культурных и национальных традициях. Вся информация подавалась очень корректно и легко. Было интересно, весело, приятно. Много ярких впечатлений останется с нами надолго. Благодарим за чудесный день! Желаем любознательных и позитивных гостей! Однозначно рекомендуем! Особо хочется отметить вкусный обед и дегустацию #2. А также, отметим небольшую деталь: отнеслись с пониманием и привезли забытую вещь,тут же развернув машину. Отдельная благодарность водителю.

    С самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делиласьС самого начала нашей экскурсии сложилась непринужденная,комфортная атмосфера. Наш гид Анна в очень приятной манере делилась
  • А
    Анастасия
    5 марта 2024
    Порт-Луи и Северный Маврикий
    Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится! Очень рекомендуем к посещению!
    Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!Если вы любите не просто экскурсию, а хорошее историческое погружение в страну, то вам обязательно понравится!
  • А
    Анастасия
    29 февраля 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом! Бодро, увлекательно, познавательно) рекомендуем!
    Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!Очень хорошая поездка! Интересные беседы, Елена действительно любит и горит освоим делом!
  • Д
    Дина
    6 января 2024
    Влюбиться в Маврикий за один день
    Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰
    Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰Спасибо за прекрасную и классную экскурсию по всему острову! Захватывающие виды и интересный рассказ гарантирован! Готова рекомендовать всем 😇🫶😘🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Летние»

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  3. Влюбиться в Маврикий за один день
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июне 2024
Сейчас в Порт-Луи в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 425 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 29 ⭐ отзывов, цены от $425. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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