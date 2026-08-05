Откройте Маврикий через его природу и вкусы.
Вы пройдёте по лесным тропам к водопадам, побываете на старейшей чайной плантации острова, попробуете местный чай и познакомитесь с интересными винными сортами. За один день — самые зелёные пейзажи и гастрономические открытия острова.
Вы пройдёте по лесным тропам к водопадам, побываете на старейшей чайной плантации острова, попробуете местный чай и познакомитесь с интересными винными сортами. За один день — самые зелёные пейзажи и гастрономические открытия острова.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — выезд из отеля
10:00–13:00 — прогулка. Вас ждут каскады водопадов, густой тропический лес, смотровые площадки и панорамные виды. По пути можно сделать эффектные фотографии и почувствовать настоящую природу Маврикия
13:30–15:30 — плантация Буа Шери. Познакомитесь с историей местного чаеводства и узнаете, чем маврикийский чай отличается от других сортов. После прогулки пообедаете в ресторане с видом на озеро, а затем попробуете несколько видов чая
15:30–17:00 — бутик Такамака. Мы посетим единственную на Маврикии винодельню, где производят вино из личи. По желанию вы примете участие в дегустации фирменных вин
17:00–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит:
— трансфер на минивене Toyota Isis от/до отеля
— питьевая вода
— фото- и видеосъёмка с дрона при благоприятной погоде (отправляем через имейл готовый видеоролик, исходники и 5–6 фото)
- Дополнительные расходы:
— дегустация чая (5 € за чел.)
— дегустация вина ( 8 € за чел.)
— обед (15–25 € за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гид и видеограф, исследователь по любви! Живу на Маврикии и обожаю этот остров всей душой. Топлю дроны, хожу в горы, ловлю закаты и истории через объектив камеры. Покажу вам остров не
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