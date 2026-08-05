Откройте Маврикий через его природу и вкусы. Вы пройдёте по лесным тропам к водопадам, побываете на старейшей чайной плантации острова, попробуете местный чай и познакомитесь с интересными винными сортами. За один день — самые зелёные пейзажи и гастрономические открытия острова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00–10:00 — выезд из отеля

10:00–13:00 — прогулка. Вас ждут каскады водопадов, густой тропический лес, смотровые площадки и панорамные виды. По пути можно сделать эффектные фотографии и почувствовать настоящую природу Маврикия

13:30–15:30 — плантация Буа Шери. Познакомитесь с историей местного чаеводства и узнаете, чем маврикийский чай отличается от других сортов. После прогулки пообедаете в ресторане с видом на озеро, а затем попробуете несколько видов чая

15:30–17:00 — бутик Такамака. Мы посетим единственную на Маврикии винодельню, где производят вино из личи. По желанию вы примете участие в дегустации фирменных вин

17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали