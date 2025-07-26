Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
22 окт в 18:00
29 окт в 18:00
$99 за человека
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
18 окт в 11:00
$180 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка в Канкуне
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
18 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$260 за человека
- ААртём26 июля 2025Прекрасная экскурсия, советую всем попробовать.
Из Канкуна дорога в одну сторону 3 часа - это единственный минус данной экскурсии.
Гид Надежда - очень внимательная, понравилась подача и отношение к туристам
- ААртём26 июля 2025Из плюсов: Уильям англо/испаноговорящий гид действительно профессионал. Внимательный к клиентам и всем нюансам. Погружение с ним одно удовольствие. Чаевые не
- ММария7 марта 2025Виктор незаменимый, великолепный гид!!!
- ААнастасия1 декабря 2024Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые.
Организация данной экскурсии отличная.
Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
- ААндрей12 ноября 2023Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
- ЛЛариса18 декабря 2022Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
- ККарина27 июня 2022Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
- ИИрина14 мая 2022Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством
- ЛЛариса12 февраля 2022Полна впечатлений! Организация на отлично! От страха опускать голову в воду до погружения на 10 метров!
Благодаря инструкторам, я сделала это!
Как
- ЕЕвгений19 января 2022Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
- ААнна10 января 2022Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
- ГГалина2 января 2022Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
- ИИгорь29 декабря 2021Всем привет! Эту экскурсию планировал заранее, взял с собой все необходимое снаряжение., кроме балонов. Однако все снаряжение было в наличии
- ЕЕвгений30 ноября 2021Экскурсия супер
- GGediminas9 ноября 2021Все прошло просто замечательно, мы внимательно прочитали ее описание перед туром, взяли полотенце и сменную одежду. Церемония длилась 20 минут в сауне, но могла быть и дольше. Воспоминания останутся надолго, одно из лучших впечатлений за всю поездку. Я рекомендую!
- ААнатолий5 ноября 2021Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек,
- РРимма9 октября 2021Невероятный опыт и незабываемая экскурсия!
Это был мой первый опыт погружения. Кроме того, я не умею плавать и даже снорклингом никогда
- ААнастасия20 сентября 2021Погружались первый раз под воду, это было незабываемо, спасибо Виктору за позитивный настрой, за поддержку, за помощь в погружении, благодаря вам мы это сделали😊
- ММарк10 сентября 2021Добрый день,хотим вместе с супругой выразить огромную благодарность Виктору! 9.08.21 у нас было первое погружение, благодаря нашему гиду все прошло
- ООльга22 апреля 2021Отличная экскурсия и надёжный инструктор.
Это важно - русскоязычный хороший инструктор.
