Уникальный опыт – экскурсии в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Канкуне на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
22 окт в 18:00
29 окт в 18:00
$99 за человека
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
4 часа
18 отзывов
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
18 окт в 11:00
$180 за человека
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Пешая
8 часов
Водная прогулка
Водная прогулка в Канкуне
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
18 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    26 июля 2025
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Прекрасная экскурсия, советую всем попробовать.
    Из Канкуна дорога в одну сторону 3 часа - это единственный минус данной экскурсии.
    Гид Надежда - очень внимательная, понравилась подача и отношение к туристам
  • А
    Артём
    26 июля 2025
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Из плюсов: Уильям англо/испаноговорящий гид действительно профессионал. Внимательный к клиентам и всем нюансам. Погружение с ним одно удовольствие. Чаевые не
    жалко оставлять

    Из минусов: не было русского языка, хотя заявлено. Доп оплата фотографий 75 долларов, фотографии присылают с задержкой (пишу на 4-й день, пока нет), хотя обещали на следующий день

  • М
    Мария
    7 марта 2025
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Виктор незаменимый, великолепный гид!!!
  • А
    Анастасия
    1 декабря 2024
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Хочется отметить нашего гида-Гильермо. Мы с мужем ныряли впервые.
    Организация данной экскурсии отличная.
    Заранее списались, обо всём договорились, в назначенное время все
    были на месте. Подробный инструктаж сначала был проведен на словах и показан на экипировке. Далее эта теория была закреплена на тренировочном нырянии в бассейне. Гильермо грамотный, доброжелательный, внимательный, опытный и терпеливый специалист, который с нами как с детьми - по сто раз и всё то, что не поняли с первого раза)))
    После тренировки в бассейне поплыли к Исла Мухерес, там была наша локация для дайвинга.

    Единственное, что лично для меня оказалось дискомфортным - это глубина в 10 метров. Моим ушам это очень не понравилось и были болезненные ощущения, несмотря на все способы снять это давление.
    Но повторюсь, что это моя индивидуальная особенность и такие ощущения не у каждого.

  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
    что Вы должны увидеть: подводный мир великолепен, статуи, покрытые водорослями выглядят сказочно. С нами был Александр, который всё рассказал, проверил, успокоил, настроил и сделал всё, чтобы наше погружение было комфортным)

  • Л
    Лариса
    18 декабря 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
  • К
    Карина
    27 июня 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
  • И
    Ирина
    14 мая 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Виктор профессионал своего дела!!! Знаток местной истории и традиций! Подробный инструктаж, который излагается в спокойной манере, но с тонким чувством
    юмора! Перед каждым погружением тезисно повтор теории и закрепление на практике сначала в бассейне и потом уже в море. Был момент паники, но Виктор быстро взял ситуацию в руки и чудесным образом все получилось, я попала в другой красочный и незабываемый мир. Благодаря Виктору увидела и рыбу камень, и ската, который прятался под одной из статуй! Зонтики, которые смешно сьеживаются при приближении к ним! Одна из статуй получила порцию воздуха и "начала дышать". Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет насладиться подводным миром. Виктору огромное спасибо и низкий поклон за сбывшуюся мечту!!!

  • Л
    Лариса
    12 февраля 2022
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Полна впечатлений! Организация на отлично! От страха опускать голову в воду до погружения на 10 метров!
    Благодаря инструкторам, я сделала это!
    Как
    итог - плыла рядом с черепахой, вместе с цветными рыбками рассматривала экспонаты музея и фракталы растений, восхищалась иголками ежа лежащего на дне, махала рукой лобстеру… получила загар и много эмоций)))

    Рекомендую!

  • Е
    Евгений
    19 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
  • А
    Анна
    10 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
  • Г
    Галина
    2 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
  • И
    Игорь
    29 декабря 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Всем привет! Эту экскурсию планировал заранее, взял с собой все необходимое снаряжение., кроме балонов. Однако все снаряжение было в наличии
    в дайвинг клубе и выдается под вашу ответственность. Главное ничего не потерять. Нашим гидом был Виктор. Очень опытный и профессиональный дайвер. Советую начинающим рассчитывать свои силы. Во- первых, Вас ждет прогулка по морю, у кого проблемы с вестибуляркой - берите таблетки. Во- вторых, часовое погружение (2х 30 мин.) не все выдержали. В целом очень интересно и захватывающек приключение.

  • Е
    Евгений
    30 ноября 2021
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Экскурсия супер
  • G
    Gediminas
    9 ноября 2021
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Все прошло просто замечательно, мы внимательно прочитали ее описание перед туром, взяли полотенце и сменную одежду. Церемония длилась 20 минут в сауне, но могла быть и дольше. Воспоминания останутся надолго, одно из лучших впечатлений за всю поездку. Я рекомендую!
  • А
    Анатолий
    5 ноября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Впечатления от эксурсии самые положительные. Огромное спасибо гиду Виктору. Нас было две пары, мальчики - сертифицированные дайверы, а для девочек,
    это было первое погружение со всеми вытекающими отсюда страхами и напряжением. Виктор, отлично провел ознакомительный курс и пробное погружение в бассейне. Наши девочки быстро поняли безопасность предстоящего погружения. Сама эксурсия, также со стороны гида, проходила абсолютно комфортно. Виктор большой молодец, очень много знает о Мексике как наземной, так и подводной. Очень интересно было с ним общаться. Единственное замечание, скорее не к нему, а к дайв центру с которым он работает, снаряжение очень старое и частично не работоспособное, что немного подпортило впечатление от экскурсии.

  • Р
    Римма
    9 октября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Невероятный опыт и незабываемая экскурсия!
    Это был мой первый опыт погружения. Кроме того, я не умею плавать и даже снорклингом никогда
    не занималась. Была паника, но Виктор профессионал своего дела! Очень помог справиться с волнением. И вообще чувства юмора у него потрясающее!
    Хочу ещё раз выразить свою благодарность Виктору и команде за то, что Вы делаете!
    Ну и, конечно же, очень рекомендую данную экскурсию! Впечатления незабываемые.

  • А
    Анастасия
    20 сентября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Погружались первый раз под воду, это было незабываемо, спасибо Виктору за позитивный настрой, за поддержку, за помощь в погружении, благодаря вам мы это сделали😊
  • М
    Марк
    10 сентября 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Добрый день,хотим вместе с супругой выразить огромную благодарность Виктору! 9.08.21 у нас было первое погружение, благодаря нашему гиду все прошло
    просто замечательно. Его профессионализм не знает границ! Он очень открыт к своим клиентам, всегда шутит и подбадривает. А это очень важно. Нам все было разложено «по полочкам», Виктор был все время с нами рядом, поэтому страха абсолютно не было. Очень рекомендуем Виктора!!!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2021
    Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
    Отличная экскурсия и надёжный инструктор.
    Это важно - русскоязычный хороший инструктор.

