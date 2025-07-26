читать дальше

были на месте. Подробный инструктаж сначала был проведен на словах и показан на экипировке. Далее эта теория была закреплена на тренировочном нырянии в бассейне. Гильермо грамотный, доброжелательный, внимательный, опытный и терпеливый специалист, который с нами как с детьми - по сто раз и всё то, что не поняли с первого раза)))

После тренировки в бассейне поплыли к Исла Мухерес, там была наша локация для дайвинга.



Единственное, что лично для меня оказалось дискомфортным - это глубина в 10 метров. Моим ушам это очень не понравилось и были болезненные ощущения, несмотря на все способы снять это давление.

Но повторюсь, что это моя индивидуальная особенность и такие ощущения не у каждого.