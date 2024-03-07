Юкатан – экскурсии в Канкуне

Найдено 5 экскурсий в категории «Юкатан» в Канкуне на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 14:30
10 июня в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Большое путешествие на север Юкатана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    7 марта 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
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    - минута в минуту, автомобиль очень комфортабельный, нас было двое - разместились с комфортом. Вода холодная в свободном доступе - сколько угодно. Маршрут составлен кране грамотно - убедились впоследствии на собственном опыте путешествий. Все вопросы с билетами решались мгновенно - не ждали практически нигде, хотя в Чичен Ице народу было довольно много. Рассказывает Александр очень интересно, вопросы любые обсуждайте (ну в пределах приличий) - человек глубокий и интересный. Нам очень и очень понравилось, рекомендую всем.

  • О
    Олесь
    27 февраля 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
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    при необходимости. Мы посмотрели все, что планировалось по маршруту, также Александр рассказал нам историю покорения Мексики Эрнаном Кортесом. Также хотим отметить комфортную машину - Хонда Одиссей. Очень рекомендуем этого гида!

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • С
    Светлана
    21 января 2023
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
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    добавляло впечатлений. Кроме сенотов, посетили Эк-Балам и Вальядолид. Экскурсия и всё путешествие оставило неизгладимый след, от всей души рекомендую. Организаторам - огромное спасибо!

  • А
    Анатолий
    19 февраля 2020
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Юкатан»

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  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Юкатан" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 219 до 700. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Юкатан», 5 ⭐ отзывов, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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