13 часов
Групповая
до 19 чел.
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
15 авг в 04:00
22 авг в 04:00
$360 за человека
8 часов
Водная прогулка
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
$260 за человека
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
$200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в августе 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 360.
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь