1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
6 июля в 04:00
13 июля в 04:00
$220 за человека
Мини-группа
10 часов
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: У вашего отеля
$219 за человека
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
4 июля в 04:00
11 июля в 04:00
$360 за человека
Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$260 за человека
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Снорклинг с китовыми акулами в Канкуне: встреча с гигантами моря
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$219 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
Сегодня в 04:30
8 июля в 04:30
$240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита7 марта 2024Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
- ООлесь27 февраля 2024Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
- ННиколай8 февраля 2024Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
- PPetr5 ноября 2023Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июле 2024
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