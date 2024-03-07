Экскурсии от вашего отеля в Канкуне

Найдено 8 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Канкуне на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: Лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
6 июля в 04:00
13 июля в 04:00
$220 за человека
Большое путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: У вашего отеля
$219 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
4 июля в 04:00
11 июля в 04:00
$360 за человека
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мини-группа
8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах Канкуна для сертифицированных дайверов
Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$260 за человека
Чичен-Ица - Вальядолид - купание в сеноте - завод Текилы
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Вальядолид, сенот Ик Киль и завод текилы: полное погружение
Погрузитесь в мир древних майя, колониальной архитектуры и уникальных природных явлений в одной поездке
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Снорклинг с китовыми акулами
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
Снорклинг с китовыми акулами в Канкуне: встреча с гигантами моря
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$219 за человека
Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
Сегодня в 04:30
8 июля в 04:30
$240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    7 марта 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
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    - минута в минуту, автомобиль очень комфортабельный, нас было двое - разместились с комфортом. Вода холодная в свободном доступе - сколько угодно. Маршрут составлен кране грамотно - убедились впоследствии на собственном опыте путешествий. Все вопросы с билетами решались мгновенно - не ждали практически нигде, хотя в Чичен Ице народу было довольно много. Рассказывает Александр очень интересно, вопросы любые обсуждайте (ну в пределах приличий) - человек глубокий и интересный. Нам очень и очень понравилось, рекомендую всем.

  • О
    Олесь
    27 февраля 2024
    Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
    Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
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    при необходимости. Мы посмотрели все, что планировалось по маршруту, также Александр рассказал нам историю покорения Мексики Эрнаном Кортесом. Также хотим отметить комфортную машину - Хонда Одиссей. Очень рекомендуем этого гида!

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • P
    Petr
    5 ноября 2023
    Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «От вашего отеля»

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  1. Чичен-Ица
  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июле 2024
Сейчас в Канкуне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 219 до 650. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 4 ⭐ отзыва, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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