1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $650 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 14:30
10 июня в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотики
Парк Шкарет - идеальное место для семейного отдыха. Откройте для себя флору, фауну и культуру Мексики с опытным гидом
Начало: В вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
$200 за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия в Канкуне: Чичен-Ица, сенот, Эк-Балам и колониальный Вальядолид
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Юкатану в группе до 15 человек. Чичен-Ица, сеноты, Вальядолид и фабрика текилы ждут вас
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
$350 за человека
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита7 марта 2024Были с Александром на экскурсии Центр Юкатана. Остались в полном восторге по ряду причин. Ну во-первых, Александр утром был вовремя
- ООлесь27 февраля 2024Александр - великолепный гид! Экскурсия прошла на 10 баллов из 10! Александр подстраивается под желания туристов и может скорректировать программу
- ССветлана21 января 2023Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
- ААнатолий19 февраля 2020Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «На машине»
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