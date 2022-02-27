Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для погружения в сеноты - круглый год, так как подводные условия остаются стабильными и позволяют наслаждаться дайвингом в любое время.

Сеноты Канкуна - это не просто колодцы с прозрачной водой, это вход в одну из самых загадочных рек Мексики.Представьте себя плывущим в толще воды среди величественных сталактитов и сталагмитов, окруженным

тишиной и темнотой, где единственный звук - это выдыхаемые вами пузыри. Это не просто дайвинг, это путешествие в другой мир, доступное только для сертифицированных дайверов с минимальным уровнем сертификата OWD. Вас ждет не только погружение в таинственные сеноты, но и комфортный трансфер, два погружения по 40 минут каждое и вкусный ланч. Подводный мир сенотов полон чудес, которые ждут, чтобы вы их открыли. Приключение начинается с дороги из Канкуна, занимающей всего 1,5 часа. Для желающих исследовать более отдаленные сеноты, такие как Ангелита или Дос Охос, предусмотрена доплата за топливные расходы. Это ваш шанс стать частью небольшой группы исследователей, готовых увидеть нечто по-настоящему волшебное

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Канкуне

Описание экскурсии

Безмолвный и прекрасный мир

Во время погружения мы осмотрим сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны, некогда созданные природой. Плавая в толще воды, в темноте, разглядывая стены пещеры и слыша звуки выдыхаемых пузырей, понимаешь — какое это наслаждение быть исследователем таинственных миров.

Кому это подойдёт

Погружение доступно только для сертифицированных дайверов. Минимальный уровень сертификата — OWD, поскольку для погружения в сенотах важен грамотный контроль плавучести.

Организационные детали

ВНИМАНИЕ! Обязательно имейте при себе сертификат Open Water Diver. Без документа мы не сможем взять вас на дайвинг.

Что включено в стоимость

Трансфер, два погружения (одно погружение — 40 минут) и ланч входят в стоимость тура

Как проходит экскурсия