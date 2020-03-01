Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Безмолвный и прекрасный мир
Во время погружения мы осмотрим сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны, некогда созданные природой. Плавая в толще воды, в темноте, разглядывая стены пещеры и слыша звуки выдыхаемых пузырей, понимаешь — какое это наслаждение быть исследователем таинственных миров.
Погружение доступно только для сертифицированных дайверов. Минимальный уровень сертификата — OWD, поскольку для погружения в сенотах важен грамотный контроль плавучести.
ВНИМАНИЕ! Обязательно имейте при себе сертификат Open Water Diver. Без документа мы не сможем взять вас на дайвинг.
Что включено в стоимость
Трансфер, два погружения (одно погружение — 40 минут) и ланч входят в стоимость тура
Как проходит экскурсия