Виктор проводит ещё 2 экскурсии

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Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах

Погрузитесь в невероятный подводный мир сенотов Канкуна, где вас ждут сталактиты, сталагмиты и незабываемые впечатления
Сеноты Канкуна - это не просто колодцы с прозрачной водой, это вход в одну из самых загадочных рек Мексики.

Представьте себя плывущим в толще воды среди величественных сталактитов и сталагмитов, окруженным
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тишиной и темнотой, где единственный звук - это выдыхаемые вами пузыри.

Это не просто дайвинг, это путешествие в другой мир, доступное только для сертифицированных дайверов с минимальным уровнем сертификата OWD.

Вас ждет не только погружение в таинственные сеноты, но и комфортный трансфер, два погружения по 40 минут каждое и вкусный ланч. Подводный мир сенотов полон чудес, которые ждут, чтобы вы их открыли. Приключение начинается с дороги из Канкуна, занимающей всего 1,5 часа.

Для желающих исследовать более отдаленные сеноты, такие как Ангелита или Дос Охос, предусмотрена доплата за топливные расходы.

Это ваш шанс стать частью небольшой группы исследователей, готовых увидеть нечто по-настоящему волшебное

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный опыт погружения в сеноты
  • 🦑 Исследование подводных пещер
  • 🌿 Неповторимая красота сталактитов и сталагмитов
  • 🚐 Включенный трансфер и ланч
  • 📜 Необходим сертификат OWD для участия

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для погружения в сеноты - круглый год, так как подводные условия остаются стабильными и позволяют наслаждаться дайвингом в любое время.
Сейчас август — это идеальное время.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах

Что можно увидеть

  • Сеноты
  • Сталактиты
  • Сталагмиты
  • Колонны

Описание экскурсии

Безмолвный и прекрасный мир

Во время погружения мы осмотрим сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны, некогда созданные природой. Плавая в толще воды, в темноте, разглядывая стены пещеры и слыша звуки выдыхаемых пузырей, понимаешь — какое это наслаждение быть исследователем таинственных миров.

Кому это подойдёт

Погружение доступно только для сертифицированных дайверов. Минимальный уровень сертификата — OWD, поскольку для погружения в сенотах важен грамотный контроль плавучести.

Организационные детали

ВНИМАНИЕ! Обязательно имейте при себе сертификат Open Water Diver. Без документа мы не сможем взять вас на дайвинг.

Что включено в стоимость

Трансфер, два погружения (одно погружение — 40 минут) и ланч входят в стоимость тура

Как проходит экскурсия

  • До сенотов добираться: из Канкуна — 1,5 часа, из Плайи-дель-Кармен — 40 минут.
  • Стоимость указана для посещения ближних сенотов. Если вы хотите погрузиться в сеноты Ангелита, Калабера, Дос Охос, Кин Ха, Хел Белз, то необходимо доплатить топливные расходы — 45 долларов/чел.

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$260
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 174 туристов
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все
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красоты Мексики. Это не только экскурсионные однодневные туры, но и многодневные поездки. Более 3000 путешественников отдали предпочтение моим сухопутным экскурсиям, более 500 обученных дайверов и более чем 360 программ проводимых ежегодно. Мой девиз, как и девиз моей компании — Чем чаще путешествуешь, тем больше погружаешься в великолепную жизнь разнообразных стран.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Дмитрий
Внес предоплату, но гид написал что не сможет выполнить заказ.
На мою просьбу отменить заказ - не отвечает.
Верните пожалуйста деньги.
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