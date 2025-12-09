Водная прогулка
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
11 дек в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$180 за человека
Фотопрогулка
Фотоохота в Тулуме: наследие майя, арт-пространства и бич-клабы
Отыскать лучшие места для съёмки фото - и видеоконтента - из Канкуна
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Канкуне
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в декабре 2025
Сейчас в Канкуне в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 650. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Экскурсии на русском языке в Канкуне (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 23 ⭐ отзыва, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль