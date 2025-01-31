Индивидуальная
Чичен-Ица, Ик-Киль, Вальядолид: Полное погружение в культуру Юкатана
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $650 за человека
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $700 за человека
Аудиогид
Аудиогид по Чичен-Ице
Откройте для себя величие Чичен-Ицы через аудиогид. Узнайте о культуре майя, их открытиях и наследии. Доступно в любое время и день
Начало: У входа в археологический комплекс «Чичен-Ица»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 января 2025Добрый день!
Аудиогид очень хороший, лаконично и по делу, карта помогает. Прекрасная замена личному гиду, можно неплохо сэкономить и гулять по
- ППолина29 января 2025Информация изложена просто и понятно, есть много интересных фактов. Удобно, что можно слушать в своем ритме, останавливаться и разглядывать детали. Звук хороший, диктор говорит четко и не монотонно. Очень понравилось, что нет лишней информации, живо и увлекательно.
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в октябре 2025
Сейчас в Канкуне в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 700. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
