Добрый день!Аудиогид очень хороший, лаконично и по делу, карта помогает. Прекрасная замена личному гиду, можно неплохо сэкономить и гулять по

чичен ице в своем темпе, переслушивать для лучшего усвоения информации. Рекомендую скачать его заранее, тк там не тянул мобильный интернет. Спасибо за такую возможность, очень удобно. В следующий раз обязательно воспользуюсь Вашими услугами аудиогида в других странах!

Информация изложена просто и понятно, есть много интересных фактов. Удобно, что можно слушать в своем ритме, останавливаться и разглядывать детали. Звук хороший, диктор говорит четко и не монотонно. Очень понравилось, что нет лишней информации, живо и увлекательно.