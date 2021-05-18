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Местное время в Канкуне
15:5214
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаКанкун
По-английскиCancun
Население города628 306 чел.
АэропортКанкун CUN
Часовой поясAmerica/Cancun
Средняя высота11 м. от уровня моря

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Канкун

Популярные экскурсии в Канкуне

Эк Балам и Pио Лагартос
Эк Балам и Pио Лагартос
$
600
за чел.
Tемаскаль + плаванье в сеноте
Tемаскаль + плаванье в сеноте
$
800
за чел.
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
Чичен-Ица и Вальядолид. Купание в сеноте
$
500
за чел.
Автобус заберет вас из отеля. Вы отправитесь в десятичасовое путешествие по следам древних цивилизаций. В Чичен-Ице полюбуетесь на одно из новых чудес...
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
Сафари на джипах в заповеднике Sian Kaan
$
213
за чел.
Сиан Каан переводится как «Место, где рождается небо». Экскурсия по природному заповеднику включает поездку на джипах и катание на моторной лодке. Вы ...
Три истории майя за один день
Три истории майя за один день
4.6
70 отзывов
$
125
за чел.
Археологическая экскурсия в Чичен-Ице, Тулуме и этно-парке, купание в сеноте и фабрика текилы
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