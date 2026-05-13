Эта поездка — не про «галочку» у пирамиды и не про набор дат из учебника. Вы отправитесь в Чичен-Ицу, чтобы увидеть в памятниках майя не руины, а сложный и продуманный мир, где архитектура, религия и знания были связаны между собой. После прогулки по археологической зоне искупаетесь в сеноте Ик-Киль — природном колодце среди скал и тропической зелени.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ранним утром выедем в сторону археологической зоны. По дороге поговорим о том, как возникла цивилизация майя, как она развивалась и почему исчезла. Но главное — попробуем посмотреть на неё не как на далёкое прошлое, а как на культуру, следы которой до сих пор заметны в современной Мексике.

В Чичен-Ице будем разбирать архитектурный код майя. Вы узнаете:

почему здания строили именно так

какие смыслы скрывали фасады и декоративные элементы

как храмы и пирамиды были связаны с религией и представлением о мире

почему многие сооружения можно сравнить с каменными кодексами

Я расскажу о мифах, символах и исследователях, которые пытались понять майянскую культуру. А также о том, как древние образы продолжают жить в современной Мексике.

Затем отправимся к сеноту Ик-Киль — природному колодцу в окружении отвесных скал и свисающих лиан. Здесь будет время искупаться и немного выдохнуть после жары археологической зоны.

Примерный тайминг

6:30 — выезд из вашего отеля

6:30–09:00 — дорога до Чичен-Ицы

9:00–12:00 — экскурсия по археологической зоне

12:00–12:10 — переезд к сеноту Ик-Киль

12:10–13:10 — купание в сеноте

13:10–13:40 — обед

13:40–16:10 — обратная дорога

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на автомобиле Toyota Sienna, обед в заведении с традиционной мексиканской кухней.