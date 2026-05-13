Путешествие из Канкуна к загадочным пирамидам и священному сеноту
Эта поездка — не про «галочку» у пирамиды и не про набор дат из учебника.
Вы отправитесь в Чичен-Ицу, чтобы увидеть в памятниках майя не руины, а сложный и продуманный мир, где архитектура, религия и знания были связаны между собой.
После прогулки по археологической зоне искупаетесь в сеноте Ик-Киль — природном колодце среди скал и тропической зелени.
Описание экскурсии
Ранним утром выедем в сторону археологической зоны. По дороге поговорим о том, как возникла цивилизация майя, как она развивалась и почему исчезла. Но главное — попробуем посмотреть на неё не как на далёкое прошлое, а как на культуру, следы которой до сих пор заметны в современной Мексике.
В Чичен-Ице будем разбирать архитектурный код майя. Вы узнаете:
почему здания строили именно так
какие смыслы скрывали фасады и декоративные элементы
как храмы и пирамиды были связаны с религией и представлением о мире
почему многие сооружения можно сравнить с каменными кодексами
Я расскажу о мифах, символах и исследователях, которые пытались понять майянскую культуру. А также о том, как древние образы продолжают жить в современной Мексике.
Затем отправимся к сеноту Ик-Киль — природному колодцу в окружении отвесных скал и свисающих лиан. Здесь будет время искупаться и немного выдохнуть после жары археологической зоны.
Примерный тайминг
6:30 — выезд из вашего отеля
6:30–09:00 — дорога до Чичен-Ицы
9:00–12:00 — экскурсия по археологической зоне
12:00–12:10 — переезд к сеноту Ик-Киль
12:10–13:10 — купание в сеноте
13:10–13:40 — обед
13:40–16:10 — обратная дорога
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле Toyota Sienna, обед в заведении с традиционной мексиканской кухней.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваш гид в Канкуне
Журналист и историк, фотограф и этнограф, собиратель легенд и сказок, профессиональный рассказчик (историк и журналист по образованию).
С 2013 года живу в Мексике. Стаж как гида — 20 лет и миллион километров.
