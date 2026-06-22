несмотря на свое название, абсолютно безопасны для человека. Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки на лодке, где вас ждет инструктаж и все необходимое снаряжение для снорклинга. Под водой вас ожидает невероятное зрелище: мирная встреча с китовыми акулами, которые плавно перемещаются в водах Карибского моря. После незабываемого погружения вы отправитесь на один из живописных пляжей острова Женщин, где сможете насладиться солнцем, морем и вкусными снеками, приготовленными специально для вас. Эта экскурсия - идеальная возможность для тех, кто мечтает о близком контакте с природой и хочет получить незабываемые впечатления от отдыха в Канкуне

Описание экскурсии

Морская прогулка. После сбора группы по отелям мы доедем до марины, откуда вы отправитесь в море на лодках по 10 человек на борту. Сопровождать вас будут капитан, гид и моряк. Полтора часа — и мы на месте! Вы пройдете инструктаж и приготовитесь к снорклингу, а капитан подведет лодку максимально близко к животным.

Погружение к китовым акулам. Группа разделится на 5 пар, после чего каждая пара по очереди совершит по 2 погружения с маской и трубкой. На продолжительность прыжков влияет погода и другие факторы, но обычно участники проводят в воде от 4 до 12 минут за раз. Вы сможете вблизи увидеть безобидных акул и понаблюдать за гигантами.

Отдых на пляже. После снорклинга лодка возьмет курс к великолепному пляжу на острове Женщин. Здесь у вас будет свободное время, чтобы позагорать и окунуться в лазурные воды Карибского моря.

Традиционные закуски. Пока вы будете нежиться на пляже, команда приготовит для вас небольшие снеки. После легкого перекуса лодка доставит вас обратно в порт и уже через 20-30 минут на микроавтобусе вы отправитесь в свой отель.

Организационные детали

Как проходит поездка

На лодках в группах по 10 человек

Время выезда из отеля колеблется в районе с 5 до 7 утра (подробно мы сориентируем вас после бронирования)

Тур доступен в период с 15 мая по 15 сентября

Русскоговорящий гид из нашей команды проводит предварительный брифинг в автомобиле или в порту и сопровождает группу. На борту с вами будут капитан и гид.

Как проходит снорклинг

Во время погружения запрещено использование солнцезащитного крема

Во время снорклинга запрещено прикасаться к акуле

Снаряжение (маска, трубка, ласты) выдается на лодке

Экскурсия может стартовать в Тулуме, Канкуне и Плайя-дель-Кармен.