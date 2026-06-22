Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Представьте себе морское приключение, где вы, вместе с группой до 10 человек, отправляетесь в открытое море, чтобы встретиться с самыми большими рыбами на планете - китовыми акулами. Эти величественные существа, читать дальшеуменьшить
несмотря на свое название, абсолютно безопасны для человека.
Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки на лодке, где вас ждет инструктаж и все необходимое снаряжение для снорклинга.
Под водой вас ожидает невероятное зрелище: мирная встреча с китовыми акулами, которые плавно перемещаются в водах Карибского моря.
После незабываемого погружения вы отправитесь на один из живописных пляжей острова Женщин, где сможете насладиться солнцем, морем и вкусными снеками, приготовленными специально для вас.
Эта экскурсия - идеальная возможность для тех, кто мечтает о близком контакте с природой и хочет получить незабываемые впечатления от отдыха в Канкуне
Лучшие месяцы для снорклинга с китовыми акулами - с мая по сентябрь. В этот период китовые акулы наиболее активны и вероятность встречи с ними максимальна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Китовые акулы
Остров Женщин
Описание экскурсии
Морская прогулка. После сбора группы по отелям мы доедем до марины, откуда вы отправитесь в море на лодках по 10 человек на борту. Сопровождать вас будут капитан, гид и моряк. Полтора часа — и мы на месте! Вы пройдете инструктаж и приготовитесь к снорклингу, а капитан подведет лодку максимально близко к животным. Погружение к китовым акулам. Группа разделится на 5 пар, после чего каждая пара по очереди совершит по 2 погружения с маской и трубкой. На продолжительность прыжков влияет погода и другие факторы, но обычно участники проводят в воде от 4 до 12 минут за раз. Вы сможете вблизи увидеть безобидных акул и понаблюдать за гигантами. Отдых на пляже. После снорклинга лодка возьмет курс к великолепному пляжу на острове Женщин. Здесь у вас будет свободное время, чтобы позагорать и окунуться в лазурные воды Карибского моря. Традиционные закуски. Пока вы будете нежиться на пляже, команда приготовит для вас небольшие снеки. После легкого перекуса лодка доставит вас обратно в порт и уже через 20-30 минут на микроавтобусе вы отправитесь в свой отель.
Организационные детали
Как проходит поездка
На лодках в группах по 10 человек
Время выезда из отеля колеблется в районе с 5 до 7 утра (подробно мы сориентируем вас после бронирования)
Тур доступен в период с 15 мая по 15 сентября
Русскоговорящий гид из нашей команды проводит предварительный брифинг в автомобиле или в порту и сопровождает группу. На борту с вами будут капитан и гид.
Как проходит снорклинг
Во время погружения запрещено использование солнцезащитного крема
Во время снорклинга запрещено прикасаться к акуле
Снаряжение (маска, трубка, ласты) выдается на лодке
Экскурсия может стартовать в Тулуме, Канкуне и Плайя-дель-Кармен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$199
Дети до 12 лет
$189
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике.
Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно.
До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Всё прошло отлично
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