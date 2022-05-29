Морская прогулка. После сбора группы по отелям мы доедем до марины, откуда вы отправитесь в море на лодках по 10 человек на борту. Сопровождать вас будут капитан, гид и моряк. Полтора часа — и мы на месте! Вы пройдете инструктаж и приготовитесь к снорклингу, а капитан подведет лодку максимально близко к животным.
Погружение к китовым акулам. Группа разделится на 5 пар, после чего каждая пара по очереди совершит по 2 погружения с маской и трубкой. На продолжительность прыжков влияет погода и другие факторы, но обычно участники проводят в воде от 4 до 12 минут за раз. Вы сможете вблизи увидеть безобидных акул и понаблюдать за гигантами.
Отдых на пляже. После снорклинга лодка возьмет курс к великолепному пляжу на острове Женщин. Здесь у вас будет свободное время, чтобы позагорать и окунуться в лазурные воды Карибского моря.
Традиционные закуски. Пока вы будете нежиться на пляже, команда приготовит для вас небольшие снеки. После легкого перекуса лодка доставит вас обратно в порт и уже через 20-30 минут на микроавтобусе вы отправитесь в свой отель.
Экскурсия может стартовать в Тулуме, Канкуне и Плайя-дель-Кармен.