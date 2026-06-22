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Снорклинг с китовыми акулами

Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Представьте себе морское приключение, где вы, вместе с группой до 10 человек, отправляетесь в открытое море, чтобы встретиться с самыми большими рыбами на планете - китовыми акулами. Эти величественные существа,
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несмотря на свое название, абсолютно безопасны для человека.

Ваше путешествие начнется с комфортабельной поездки на лодке, где вас ждет инструктаж и все необходимое снаряжение для снорклинга.

Под водой вас ожидает невероятное зрелище: мирная встреча с китовыми акулами, которые плавно перемещаются в водах Карибского моря.

После незабываемого погружения вы отправитесь на один из живописных пляжей острова Женщин, где сможете насладиться солнцем, морем и вкусными снеками, приготовленными специально для вас.

Эта экскурсия - идеальная возможность для тех, кто мечтает о близком контакте с природой и хочет получить незабываемые впечатления от отдыха в Канкуне

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐋 Плавание с китовыми акулами
  • 🌊 Увлекательная морская прогулка
  • 🏖️ Отдых на пляже острова Женщин
  • 🍴 Вкусные традиционные закуски
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид и капитан
  • 🤿 Снаряжение для снорклинга включено

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для снорклинга с китовыми акулами - с мая по сентябрь. В этот период китовые акулы наиболее активны и вероятность встречи с ними максимальна.
Сейчас август — это идеальное время.
Снорклинг с китовыми акулами
Снорклинг с китовыми акулами
Снорклинг с китовыми акулами

Что можно увидеть

  • Китовые акулы
  • Остров Женщин

Описание экскурсии

Морская прогулка. После сбора группы по отелям мы доедем до марины, откуда вы отправитесь в море на лодках по 10 человек на борту. Сопровождать вас будут капитан, гид и моряк. Полтора часа — и мы на месте! Вы пройдете инструктаж и приготовитесь к снорклингу, а капитан подведет лодку максимально близко к животным.
Погружение к китовым акулам. Группа разделится на 5 пар, после чего каждая пара по очереди совершит по 2 погружения с маской и трубкой. На продолжительность прыжков влияет погода и другие факторы, но обычно участники проводят в воде от 4 до 12 минут за раз. Вы сможете вблизи увидеть безобидных акул и понаблюдать за гигантами.
Отдых на пляже. После снорклинга лодка возьмет курс к великолепному пляжу на острове Женщин. Здесь у вас будет свободное время, чтобы позагорать и окунуться в лазурные воды Карибского моря.
Традиционные закуски. Пока вы будете нежиться на пляже, команда приготовит для вас небольшие снеки. После легкого перекуса лодка доставит вас обратно в порт и уже через 20-30 минут на микроавтобусе вы отправитесь в свой отель.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На лодках в группах по 10 человек
  • Время выезда из отеля колеблется в районе с 5 до 7 утра (подробно мы сориентируем вас после бронирования)
  • Тур доступен в период с 15 мая по 15 сентября
  • Русскоговорящий гид из нашей команды проводит предварительный брифинг в автомобиле или в порту и сопровождает группу. На борту с вами будут капитан и гид.

Как проходит снорклинг

  • Во время погружения запрещено использование солнцезащитного крема
  • Во время снорклинга запрещено прикасаться к акуле
  • Снаряжение (маска, трубка, ласты) выдается на лодке

Экскурсия может стартовать в Тулуме, Канкуне и Плайя-дель-Кармен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$199
Дети до 12 лет$189
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Всё прошло отлично
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