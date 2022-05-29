Снорклинг с китовыми акулами

Снорклинг с китовыми акулами

Мини-группа
до 10 чел.
Готовы познакомиться с самой большой рыбой из существующих на земле? В группе до 10 человек вы отправитесь на встречу с прекрасными китовыми акулами — спокойными и дружелюбными обитателями Карибского моря.

Вы поплаваете с гигантами, рассмотрите их под водой.

А после отдохнете на чудесном пляже и подкрепитесь снеками перед обратной дорогой.
Снорклинг с китовыми акулами
Снорклинг с китовыми акулами
Снорклинг с китовыми акулами
Снорклинг с китовыми акулами
Снорклинг с китовыми акулами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Морская прогулка. После сбора группы по отелям мы доедем до марины, откуда вы отправитесь в море на лодках по 10 человек на борту. Сопровождать вас будут капитан, гид и моряк. Полтора часа — и мы на месте! Вы пройдете инструктаж и приготовитесь к снорклингу, а капитан подведет лодку максимально близко к животным.
Погружение к китовым акулам. Группа разделится на 5 пар, после чего каждая пара по очереди совершит по 2 погружения с маской и трубкой. На продолжительность прыжков влияет погода и другие факторы, но обычно участники проводят в воде от 4 до 12 минут за раз. Вы сможете вблизи увидеть безобидных акул и понаблюдать за гигантами.
Отдых на пляже. После снорклинга лодка возьмет курс к великолепному пляжу на острове Женщин. Здесь у вас будет свободное время, чтобы позагорать и окунуться в лазурные воды Карибского моря.
Традиционные закуски. Пока вы будете нежиться на пляже, команда приготовит для вас небольшие снеки. После легкого перекуса лодка доставит вас обратно в порт и уже через 20-30 минут на микроавтобусе вы отправитесь в свой отель.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На лодках в группах по 10 человек
  • Время выезда из отеля колеблется в районе с 5 до 7 утра (подробно мы сориентируем вас после бронирования)
  • Тур доступен в период с 15 мая по 15 сентября
  • Русскоговорящий гид из нашей команды проводит предварительный брифинг в автомобиле или в порту и сопровождает группу. На борту с вами будут капитан и гид.

Как проходит снорклинг

  • Во время погружения запрещено использование солнцезащитного крема
  • Во время снорклинга запрещено прикасаться к акуле
  • Снаряжение (маска, трубка, ласты) выдается на лодке

Экскурсия может стартовать в Тулуме, Канкуне и Плайя-дель-Кармен.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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