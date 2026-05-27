Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наше путешествие объединит три слоя Юкатана — цивилизацию майя, колониальную историю и природу полуострова.



В Чичен-Ице мы выясним, как функционировал город: зачем была создана пирамида Кукулькана, какую роль играли жрецы и правители, почему площадка для игры в мяч была сакральной и как астрономия влияла на архитектуру. А затем отправимся в красивый сенот и в Вальядолид.

Руслан Организатор в Канкуне Групповая экскурсия $89 за человека 11 часов На автобусе Можно с детьми Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии Ранний выезд из отеля (в дороге ~ 3–3,5 ч) Ранний старт, чтобы приехать в Чичен-Ицу до основного потока туристов и комфортнее осматривать комплекс. Чичен-Ица (~ 1,5 ч) Вы увидите главные сооружения археологической зоны: Пирамиду Кукулькана (Эль-Кастильо) — символ города и выдающийся пример астрономической точности май

Храм воинов и Группу тысячи колонн — политический и ритуальный центр эпохи расцвета

Большую площадку для игры в мяч — крупнейшую в Мезоамерике Сенот (~ 45 мин) После археологической части — посещение природного сенота с возможностью купания. Свободное время для отдыха и фотографий. Обед (~ 45 минут) Ресторан с традиционными блюдами региона. Вальядолид (~ 30–40 минут) Короткая прогулка по историческому центру одного из самых красивых колониальных городов Юкатана. Во время экскурсии детально разберём: Историю Чичен-Ицы — периоды расцвета и упадка, влияние тольтеков, политическую структуру города

Религию и мифологию майя — культ Кукулькана, жреческую систему, значение жертвоприношений

Астрономию и календарь — как майя использовали знания о движении солнца и звёзд в архитектуре и ритуалах

Символику архитектуры — скрытые смыслы пирамиды Кукулькана, Храма воинов и площадки для игры в мяч

Священные сеноты — их природное происхождение и сакральное значение для древней цивилизации

Колониальный период Юкатана — испанское завоевание, изменение религиозной и социальной структуры региона

Современный Юкатан — как наследие майя и колониальной эпохи влияет на жизнь региона сегодня Экскурсия строится на проверенных исторических версиях с отделением фактов от популярных туристических мифов. Организационные детали В стоимость включены трансфер из отеля и обратно на автобусе с кондиционером, обед без напитков. Детские кресла — по запросу

С вами будет один из гидов нашей команды Дополнительные расходы Вход в археологическую зону Чичен-Ица: ~ $40–45 за чел.

Напитки во время обеда Ограничения Маршрут предполагает пешие прогулки по территории археологического комплекса. Подходит для путешественников со средней физической подготовкой. Детям комфортно при условии готовности к длительной программе.

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Взрослый $89 Дети до 11 лет $74 Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Из отеля Когда и сколько длится? Когда: во вторник в 08:00 Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.