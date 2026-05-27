Наше путешествие объединит три слоя Юкатана — цивилизацию майя, колониальную историю и природу полуострова.
В Чичен-Ице мы выясним, как функционировал город: зачем была создана пирамида Кукулькана, какую роль играли жрецы и правители, почему площадка для игры в мяч была сакральной и как астрономия влияла на архитектуру. А затем отправимся в красивый сенот и в Вальядолид.
В Чичен-Ице мы выясним, как функционировал город: зачем была создана пирамида Кукулькана, какую роль играли жрецы и правители, почему площадка для игры в мяч была сакральной и как астрономия влияла на архитектуру. А затем отправимся в красивый сенот и в Вальядолид.
Описание экскурсии
Ранний выезд из отеля (в дороге ~ 3–3,5 ч)
Ранний старт, чтобы приехать в Чичен-Ицу до основного потока туристов и комфортнее осматривать комплекс.
Чичен-Ица (~ 1,5 ч)
Вы увидите главные сооружения археологической зоны:
- Пирамиду Кукулькана (Эль-Кастильо) — символ города и выдающийся пример астрономической точности май
- Храм воинов и Группу тысячи колонн — политический и ритуальный центр эпохи расцвета
- Большую площадку для игры в мяч — крупнейшую в Мезоамерике
Сенот (~ 45 мин)
После археологической части — посещение природного сенота с возможностью купания. Свободное время для отдыха и фотографий.
Обед (~ 45 минут)
Ресторан с традиционными блюдами региона.
Вальядолид (~ 30–40 минут)
Короткая прогулка по историческому центру одного из самых красивых колониальных городов Юкатана.
Во время экскурсии детально разберём:
- Историю Чичен-Ицы — периоды расцвета и упадка, влияние тольтеков, политическую структуру города
- Религию и мифологию майя — культ Кукулькана, жреческую систему, значение жертвоприношений
- Астрономию и календарь — как майя использовали знания о движении солнца и звёзд в архитектуре и ритуалах
- Символику архитектуры — скрытые смыслы пирамиды Кукулькана, Храма воинов и площадки для игры в мяч
- Священные сеноты — их природное происхождение и сакральное значение для древней цивилизации
- Колониальный период Юкатана — испанское завоевание, изменение религиозной и социальной структуры региона
- Современный Юкатан — как наследие майя и колониальной эпохи влияет на жизнь региона сегодня
Экскурсия строится на проверенных исторических версиях с отделением фактов от популярных туристических мифов.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля и обратно на автобусе с кондиционером, обед без напитков. Детские кресла — по запросу
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в археологическую зону Чичен-Ица: ~ $40–45 за чел.
- Напитки во время обеда
Ограничения
Маршрут предполагает пешие прогулки по территории археологического комплекса. Подходит для путешественников со средней физической подготовкой. Детям комфортно при условии готовности к длительной программе.
во вторник в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$89
|Дети до 11 лет
|$74
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 295 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Входит в следующие категории Канкуна
Похожие экскурсии на «Классическая Чичен-Ица + Вальядолид - из Канкуна»
Индивидуальная
Центр Юкатана: Чичен-Ица, Ик-Киль и Вальядолид
Путешествие в сердце Юкатана: от древних руин Чичен-Ицы до кристальных вод сенота Ик-Киль и колоритного Вальядолида
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 07:30
29 мая в 06:30
от $700 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
$180 за человека
Индивидуальная
Большое путешествие на север Юкатана
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
Сегодня в 07:30
29 мая в 06:30
от $820 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 07:30
29 мая в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
$89 за человека