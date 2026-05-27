Классическая Чичен-Ица + Вальядолид - из Канкуна

Увидеть Юкатан объёмным: майянским, колониальным, природным
Наше путешествие объединит три слоя Юкатана — цивилизацию майя, колониальную историю и природу полуострова.

В Чичен-Ице мы выясним, как функционировал город: зачем была создана пирамида Кукулькана, какую роль играли жрецы и правители, почему площадка для игры в мяч была сакральной и как астрономия влияла на архитектуру. А затем отправимся в красивый сенот и в Вальядолид.
Классическая Чичен-Ица + Вальядолид - из Канкуна

Описание экскурсии

Ранний выезд из отеля (в дороге ~ 3–3,5 ч)

Ранний старт, чтобы приехать в Чичен-Ицу до основного потока туристов и комфортнее осматривать комплекс.

Чичен-Ица (~ 1,5 ч)

Вы увидите главные сооружения археологической зоны:

  • Пирамиду Кукулькана (Эль-Кастильо) — символ города и выдающийся пример астрономической точности май
  • Храм воинов и Группу тысячи колонн — политический и ритуальный центр эпохи расцвета
  • Большую площадку для игры в мяч — крупнейшую в Мезоамерике

Сенот (~ 45 мин)

После археологической части — посещение природного сенота с возможностью купания. Свободное время для отдыха и фотографий.

Обед (~ 45 минут)

Ресторан с традиционными блюдами региона.

Вальядолид (~ 30–40 минут)

Короткая прогулка по историческому центру одного из самых красивых колониальных городов Юкатана.

Во время экскурсии детально разберём:

  • Историю Чичен-Ицы — периоды расцвета и упадка, влияние тольтеков, политическую структуру города
  • Религию и мифологию майя — культ Кукулькана, жреческую систему, значение жертвоприношений
  • Астрономию и календарь — как майя использовали знания о движении солнца и звёзд в архитектуре и ритуалах
  • Символику архитектуры — скрытые смыслы пирамиды Кукулькана, Храма воинов и площадки для игры в мяч
  • Священные сеноты — их природное происхождение и сакральное значение для древней цивилизации
  • Колониальный период Юкатана — испанское завоевание, изменение религиозной и социальной структуры региона
  • Современный Юкатан — как наследие майя и колониальной эпохи влияет на жизнь региона сегодня

Экскурсия строится на проверенных исторических версиях с отделением фактов от популярных туристических мифов.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля и обратно на автобусе с кондиционером, обед без напитков. Детские кресла — по запросу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в археологическую зону Чичен-Ица: ~ $40–45 за чел.
  • Напитки во время обеда

Ограничения

Маршрут предполагает пешие прогулки по территории археологического комплекса. Подходит для путешественников со средней физической подготовкой. Детям комфортно при условии готовности к длительной программе.

во вторник в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$89
Дети до 11 лет$74
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Канкуне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 295 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!

