Составили небольшой список из 12 самых популярных мест среди туристов на континентах Америки и Европы, это те самые достопримечательности 🏛️ о которых знает каждый, когда слышит ту или иную страну. Например, с какой страной у вас ассоциируется Статуя Свободы? А Остров 🏝️ Пасхи?

12 достопримечательностей, которые стоит увидеть

Многие путешественники все чаще выбирают в качестве направления Северную и Южную Америку, а также Европу. От туманных тропических лесов до древних археологических памятников в этих местах есть множество направлений, которые понравятся всем путешественникам. Но выбор только одного места из всех доступных вариантов может показаться сложным, поэтому в этой статье ХорошоТАМ расскажет о лучших местах для посещения в этих регионах на основе таких факторов, как культура, рестораны и достопримечательности, а также голосов путешественников и мнений экспертов.

Досто­приме­чатель­ности Южной Америки

Мраморные пещеры, Чили

Мраморные пещеры

На протяжении миллионов лет ледниковая вода озера Генерал Каррера в Патагонии образовывала готические арки и колонны из кальциево-карбонатных скал, обрамляющих берег, создавая уникальные Мраморные пещеры. Катание на лодках среди этого зрелища уникально. Когда двигатель лодки выключается, все замолкают, и единственный звук – это всплески вейвлетов, эхом отражающихся от полосатых сине-золотых каменных стен. Более того, из-за того, что пещеры настолько отдалены, посетителей бывает мало.

Мачу-Пикчу, Перу

Мачу-Пикчу Мачу-Пикчу

Высоко в окутанных туманом перуанских Андах Мачу-Пикчу – одно из самых известных мест в Южной Америке и в мире. Инки покинули цитадель 15 века после вторжения испанских конкистадоров в начале 16 века. Он всплыл на поверхность только тогда, когда исследователь Хайрам Бингэм наткнулся на него в 1911 году. Посетив его сегодня, вы можете легко добраться до него на поезде. Вы также можете попытаться пройти по тропе инков. Этот крутой маршрут протяженностью 40 км не для слабонервных, но его прохождение вызывает настоящий вострог.

Водопад Игуасу, Бразилия / Аргентина

Водопад Игуасу

На границе Аргентины и Бразилии, водопады Игуасу, несомненно, дают о себе знать: 275 водопадов, некоторые из которых достигают 82 м, впадают в реку с таким же названием. По обе стороны границы вы можете подойти поближе – возможно, даже ближе, если вы запишетесь на прогулку на лодке. Есть преимущества при осмотре водопада с обеих сторон. В Аргентине есть большая часть водопадов и дорожка, которая приведет вас прямо к самой драматичной катаракте, горлу Дьявола. Тем не менее, Бразилия открывает невероятные панорамные виды.

Остров Пасхи, Чили

Остров Пасхи

Если вы хотите посетить отдаленное место, вы не найдете более удаленного, чем остров Пасхи или, скорее, Рапа-Нуи, более чем в 3219 км от побережья Чили. Он известен во всем мире своими загадочными моаи (монолитными головными статуями) и апокрифической предысторией исчезнувшей культуры, которая их построила. На фотографиях это может выглядеть не так, но Рапа Нуи далеко не безжизненный, его посещают небольшие корабли, плывущие из южной части Тихого океана. В главном городе, Ханга-Роа, есть кафе и бары, а также серфинг и непринужденная молодежная сцена. Между тем, каждый февраль проводится фестиваль тапати, двухнедельный праздник местной культуры рапа-нуи.

Досто­приме­чатель­ности Северной Америки

Национальная аллея, Вашингтон, округ Колумбия

Национальная аллея, Вашингтон

Когда дело доходит до истории, политики, архитектуры, городского планирования и действительно любой другой интересной темы, Национальная аллея – это конечный пункт назначения. Этот первозданный ландшафтный парк, расположенный в центре Вашингтона, округ Колумбия, является центром правительства США, соединяя некоторые из самых известных учреждений страны. Между знаковыми зданиями, такими как Капитолий США, Мемориал Линкольна и Монумент Вашингтона, посетители могут остановиться в многочисленных (и бесплатных) Смитсоновских музеях, Приливном бассейне, Библиотеке Конгресса и Национальном архиве, и это лишь некоторые из них.

Статуя Свободы, Нью-Йорк

Статуя Свободы

Статуя Свободы заслуживает того, чтобы занять первое место в любом списке достопримечательностей, которые необходимо посетить. Национальный монумент – это символ не только Нью-Йорка, но и всей страны и страны в целом, манящий посетителей со всего мира со своего места в гавани Нью-Йорка. Массивная медная статуя, широко подаренная США из Франции, доступна исключительно на пароме из Манхэттена и Нью-Джерси, а за дополнительную плату посетители могут войти в основание конструкции и/ или подняться по лестнице наверх.

Си-Эн Тауэр, Торонто

Си-Эн Тауэр

Башня CN в Торонто, высота которой составляет 548 м, является идеальным небоскребом для смельчаков и любителей архитектуры. Поразительное строение, в основном используемое в качестве коммуникационного здания для телевидения и радио, стало основным туристическим направлением благодаря своей обсерватории, ресторану на заоблачной высоте и, что наиболее примечательно ужасающе, захватывающему опыту под названием «Эджуолк», по которому бесстрашные посетители могут прогуляться. открытая площадка, связанная ремнями с перилами. Если это не вызовет немедленного краха, оно обязательно закрепится в памяти на всю жизнь с некоторыми действительно беспрецедентными взглядами.

Французский квартал, Новый Орлеан

Французский квартал в Новом Орлеане

Новый Орлеан больше, чем любой другой город США, выглядит полностью оригинальным и совершенно европейским. Архитектура здесь не похожа ни на что другое: замысловатые чугунные балконы украшают яркие здания с плоскими черепичными крышами. Бурбон-стрит наиболее известна своими буйными барами и клубами, в то время как другие улицы по соседству более уютные и больше ориентированы на рестораны Cajun или королевские отели.

Досто­приме­чатель­ности Европы

Карлов Мост, Прага, Чехия

Карлов Мост

Если подумать, сколько лет Карлову мосту, перекинутому через реку Влтаву в Праге, вы удивитесь, как он до сих пор стоит. Шестнадцати аркам моста более пятисот лет, а башни моста, которые являются частью предыдущей постройки, датируются четырнадцатым веком.

Карлов мост потрясающе готический. Тридцать с лишним статуй святых, с которыми вы столкнетесь, переходя по мосту, - это то, что вам нужно обязательно увидеть. Вы не найдете ничего подобного больше нигде, кроме Европы. Это совершенно уникально.

Саграда Фамилия, Барселона, Испания

Саграда Фамилия

Архитектор Антони Гауди оставил свой след по всей Барселоне своими творческими проектами. Ничто так не выделяется, как Собор Святого Семейства. Это здание бросается в глаза своей чрезмерной проработанностью. Строительство церкви началось еще в конце девятнадцатого века и до сих пор не завершено.

Храм Святого Семейства – отличное место, которое стоит увидеть перед смертью. Почему? Если вы доживете до ста лет, и они когда-нибудь действительно его закончат, вы сможете сказать, что видели это, пока он еще строился. Этого нельзя сказать о многих национальных памятниках, поэтому воспользуйтесь уникальной возможностью.

Гранд-канал, Венеция, Италия

Гранд-канал в Венеции

Гранд-канал пересекает Венецию в Италии почти на две с половиной мили. Внутри города водный путь в некоторых местах имеет ширину почти 90 м, и это хорошо, поскольку по нему может проходить до пяти тысяч лодок в день. Гранд-канал с обеих сторон окружен невероятными историческими зданиями и, вероятно, является самым украшенным участком водного пути в мире. Большинство удивительных зданий можно увидеть только с лодки, но это постоянное смывание лодочных волн, которое наносит им структурный ущерб. Пойдите и посмотрите на них, пока их фундамент не подлежал ремонту и они не исчезли под водой в груде обломков.

Пляж Дона Ана, Лагуш, Португалия

Пляж Дона Ана

Пляж Дона Ана – невероятный участок безупречного песка всего в полутора милях от центра Лагуша. Трудно поверить, что такая потрясающая береговая линия может быть так близка к городской черте. Что делает его еще более впечатляющим, так это скалистые утесы, окружающие пляж. Под воздействием моря и ветра они были размыты и превратились в необычные образования, обнажающие разноцветные пласты скалы. Кому нужна причина, чтобы пойти на пляж? Если вам действительно нужна причина, вы всегда можете похвастаться, что видели скалы до того, как они были стерты стихией и превратились в еще одну песчинку.