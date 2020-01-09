Храм Саграда Фамилия, является самым знаменитым храмом Барселоны и, пожалуй, всей Испании. При этом храм до сих пор не достроен, а строить его начал еще в 1882 г. сам Антонио Гауди в своём уникальном авторском стиле без прямых углов и линий. Саграда является визитной карточкой Барселоны и его видно из любой точки города, поэтому для посещения обязателен. Расскажем его историю 📖, уникальные фото и ещё много интересного

Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia)

Sagrada Familia вот уже больше ста лет возвышается над Барселоной и поражает своей неземной красотой всех людей, видевших его в натуральную величину. Когда близко подходишь к Sagrada Familia чувствуешь огромную мощь этого храма. Как человек мог такое построить?! При помощи каких инструментов и машин — более ста лет назад?! Поистине это сделал гений архитектурного искусства!

Начало строительства

История строительства храма Святого Семейства Sagrada Familia в процессе строительства, 1887 г.

Разработку проекта начал в 1882 году архитектор дель Вильяр (del Viliar), и он планировал построить храм в готическом стиле. Участок для строительства выбирался католической общиной для покаяния погрязших в пороке людей. Земля не принадлежала и до сих пор не принадлежит церкви и поэтому она строится только на пожертвования прихожан.

Природный стиль Gaudi

Внешний вид храма Внутренний вид храма Святого Семейства

По прошествии года, после начала строительства храма del Viliar ушел с проекта, не найдя общего языка с заказчиками и строительство продолжил Antonio Gaudi, кардинально изменив проект храма и взяв за основу природный стиль. И правда, если посмотреть на него со стороны он похож на замок из песка. А если подойти ближе, как будто его облили водой и песок с глиной начали стекать с верхних колонн, да так и застыли неровными кусками. Внутренние колонны похожи на высокие деревья высотой 60 метров, поддерживающие потолок разветвляющимися ветками.

С 1918 года и до своей смерти Gaudi отказывался от заказов и полностью посвятил себя постройке храма. Он работал над проектом и руководил строительством 43 года.

Воплощение мечты архитектора

Четыре башни-колокольни Винтовая лестница внутри одной из четырех башен

По плану Gaudi у храма должно было быть 3 фасада, на них большой готический портал. Четыре башни-колокольни высотой сто метров размещаются по краям портала — символ апостолов учеников Христа. Ветер проникая через специальные отверстия будет раскачивать колокола на башнях и звонить в них. В центре, между четырьмя башнями, будет построена самая высокая с крестом — символ Иисуса Христа. Высота этой башни будет меньше на метр горы Montguic — самой высокой в Барселоне. Gaudi считал, то, что сделал человек не должно быть выше того, что создал Бог. По ночам центральную колокольню будут освещать прожекторы из колоколен, а из главной башни, будет светить луч, который озарит весь город, как бы воплощая слова Христа: «Я есмь Свет Миру».

Фасады Sagrada Familia — это история земной жизни Иисуса

Фасад "Рождества", ("венчание Святой Девы Марии") Фасад Страстей

Gaudi смог завершить только один — Рождества. Два других — Страсти Христовы и Воскресение были построены другими архитекторами.

После смерти великого Gaudi

Могила Антонио Гауди

В 1926 году Саграда Фамилия стала местом захоронения безвременно погибшим Antonio Gaudi, его могила находится на подземном уровне храма, и находится в часовне Девы Марии. После его кончины работы по стройке храма прерывались и снова возобновлялись. Пожар в 1936 году почти уничтожил все чертежи и макеты, оставленные Gaudi, но и в наши дни возведение храма продолжается и власти Испании постараются завершить долгострой в 2026 году, тогда исполнится 100 лет со дня смерти Gaudi.

Освящение Храма Святого Семейства

Музей в Sagrada Familia Во время освящения храма Святого Семейства, папой Бенедиктом XVI

На территории храма находится дом-музей, в нем посетителям рассказывают о жизни гениального архитектора и о том, как строился храм.

Ноябрь 2010 года запомнился жителям Барселоны и гостям города тем, что Sagrada Familia посетил папа римский Бенедикт XVI и освятил его, после этого он стал действующим храмом.

Как доехать до Храма

Туристический автобус рядом с Саграда Фамилия Метро, Ст. Sagrada Familia

До места можно доехать любым транспортом:

в аэропорту сесть на метро (линия L9), доехать до станции Collblanc, перейти на линию L5, и доехать до остановки Sagrada Familia. Это займет 35 минут, цена билетов 6,50€ в одну сторону;

из любого места Барселоны садитесь на метро, линия L1 или L5- до той же остановки;

городским автобусом: No 19, 33, 34.

Храм расположен в тихом районе Eixample, где проживают в большинстве своем коренные барселонцы особенно пожилого возраста. Здесь нет толп эмигрантов и шумных студентов. В этом месте можно снять апартаменты на любое время пребывания. Особенно это удобно для семьи приехавшими с детьми.

Время работы

Потолок храма Святого Семейства в Барселоне

Храм открывается всегда в девять утра, разница только во времени закрытия:

зимой открыт до шести часов вечера;

весной и осенью до семи часов вечера;

летом самое длинное время работы до восьми часов вечера;

последние билеты можно купить за 30 минут до закрытия храма.

Стоимость билетов

Вот так выглядит билет в храм (на цену не смотрите, это был 2013 год:))

Цена билетов от 20€ до 96,50€

Это зависит от наличия гида, можно взять наушники с русским языком за дополнительную плату, а также полюбоваться на храм внутри, подняться на лифте на башни, посмотреть на Барселону с высоты, и дополнительно посмотреть Парк Guel.

Есть скидки для студентов и пенсионеров — 50%

В среду, четверг и воскресенье после 18:00, можно получить скидку — 50% с 11 до 30 лет.

Покупка билетов в Саграда Фамилия

купить заранее билеты можно на официальном сайте Sagrada Familia: https://sagradafamilia.org/ Можно забронировать любое количество, на определенный день и время. Оплатить кредитной или дебетовой картой. После оплаты нужно распечатать билет или показать при входе на любом носителе (телефон или планшет);

если нет возможности купить билет онлайн, можно подойти к храму пораньше к 8:30 или ближе к вечеру к 18:00, и купить билет.

Когда лучше приехать

Лучшее время посещения Sagrada Familia Саграда Фамилия

С апреля по октябрь — пик туристического сезона, поэтому лучше приехать ранней весной или зимой, когда в Барселоне нежарко и нет огромных очередей в кассах.

Чтобы максимально получить удовольствие от прогулки, оставьте хотя бы два-три часа для осмотра храма.

Посещение лучше планировать на первую половину дня, людей гораздо меньше, и посмотреть на то, когда утренние лучи солнца, попадают на огромные витражи храма, и они переливаются изнутри всеми цветами радуги — это просто завораживающее зрелище!

Рядом с храмом очень много разных кафе, закусочных и ресторанов, также продают в киосках напитки и разные сувениры.

Приезжайте в Барселону и обязательно посетите Sagrada Familia, чтобы увидеть это удивительное и грандиозное творение самого талантливого архитектора своего времени Antonio Gaudi. Sagrada Familia вот уже больше ста лет возвышается над Барселоной и поражает своей неземной красотой всех людей, видевших его в натуральную величину. Когда близко подходишь к Sagrada Familia чувствуешь огромную мощь этого храма. Как человек мог такое построить?! При помощи каких инструментов и машин — более ста лет назад?! Поистине это сделал гений архитектурного искусства!