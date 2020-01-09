Sagrada Familia – Храм Святого Семейства Антонио Гауди

Храм Саграда Фамилия, является самым знаменитым храмом Барселоны и, пожалуй, всей Испании. При этом храм до сих пор не достроен, а строить его начал еще в 1882 г. сам Антонио Гауди в своём уникальном авторском стиле без прямых углов и линий. Саграда является визитной карточкой Барселоны и его видно из любой точки города, поэтому для посещения обязателен. Расскажем его историю 📖, уникальные фото и ещё много интересного
Содержание статьи
Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia)
Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia)

Sagrada Familia вот уже больше ста лет возвышается над Барселоной и поражает своей неземной красотой всех людей, видевших его в натуральную величину. Когда близко подходишь к Sagrada Familia чувствуешь огромную мощь этого храма. Как человек мог такое построить?! При помощи каких инструментов и машин — более ста лет назад?! Поистине это сделал гений архитектурного искусства!

Начало строительства

История строительства храма Святого Семейства
История строительства храма Святого Семейства
Sagrada Familia в процессе строительства, 1887 г.
Sagrada Familia в процессе строительства, 1887 г.

Разработку проекта начал в 1882 году архитектор дель Вильяр (del Viliar), и он планировал построить храм в готическом стиле. Участок для строительства выбирался католической общиной для покаяния погрязших в пороке людей. Земля не принадлежала и до сих пор не принадлежит церкви и поэтому она строится только на пожертвования прихожан.

Природный стиль Gaudi

Внешний вид храма
Внешний вид храма
Внутренний вид храма Святого Семейства
Внутренний вид храма Святого Семейства

По прошествии года, после начала строительства храма del Viliar ушел с проекта, не найдя общего языка с заказчиками и строительство продолжил Antonio Gaudi, кардинально изменив проект храма и взяв за основу природный стиль. И правда, если посмотреть на него со стороны он похож на замок из песка. А если подойти ближе, как будто его облили водой и песок с глиной начали стекать с верхних колонн, да так и застыли неровными кусками. Внутренние колонны похожи на высокие деревья высотой 60 метров, поддерживающие потолок разветвляющимися ветками.

С 1918 года и до своей смерти Gaudi отказывался от заказов и полностью посвятил себя постройке храма. Он работал над проектом и руководил строительством 43 года.

Воплощение мечты архитектора

Четыре башни-колокольни
Четыре башни-колокольни
Винтовая лестница внутри одной из четырех башен
Винтовая лестница внутри одной из четырех башен

По плану Gaudi у храма должно было быть 3 фасада, на них большой готический портал. Четыре башни-колокольни высотой сто метров размещаются по краям портала — символ апостолов учеников Христа. Ветер проникая через специальные отверстия будет раскачивать колокола на башнях и звонить в них. В центре, между четырьмя башнями, будет построена самая высокая с крестом — символ Иисуса Христа. Высота этой башни будет меньше на метр горы Montguic — самой высокой в Барселоне. Gaudi считал, то, что сделал человек не должно быть выше того, что создал Бог. По ночам центральную колокольню будут освещать прожекторы из колоколен, а из главной башни, будет светить луч, который озарит весь город, как бы воплощая слова Христа: «Я есмь Свет Миру».

Фасады Sagrada Familia — это история земной жизни Иисуса

Фасад "Рождества", ("венчание Святой Девы Марии")
Фасад "Рождества", ("венчание Святой Девы Марии")
Фасад Страстей
Фасад Страстей

Gaudi смог завершить только один — Рождества. Два других — Страсти Христовы и Воскресение были построены другими архитекторами.

После смерти великого Gaudi

Могила Антонио Гауди
Могила Антонио Гауди

В 1926 году Саграда Фамилия стала местом захоронения безвременно погибшим Antonio Gaudi, его могила находится на подземном уровне храма, и находится в часовне Девы Марии. После его кончины работы по стройке храма прерывались и снова возобновлялись. Пожар в 1936 году почти уничтожил все чертежи и макеты, оставленные Gaudi, но и в наши дни возведение храма продолжается и власти Испании постараются завершить долгострой в 2026 году, тогда исполнится 100 лет со дня смерти Gaudi.

Освящение Храма Святого Семейства

Музей в Sagrada Familia
Музей в Sagrada Familia
Во время освящения храма Святого Семейства, папой Бенедиктом XVI
Во время освящения храма Святого Семейства, папой Бенедиктом XVI

На территории храма находится дом-музей, в нем посетителям рассказывают о жизни гениального архитектора и о том, как строился храм.

Ноябрь 2010 года запомнился жителям Барселоны и гостям города тем, что Sagrada Familia посетил папа римский Бенедикт XVI и освятил его, после этого он стал действующим храмом.

Как доехать до Храма

Туристический автобус рядом с Саграда Фамилия
Туристический автобус рядом с Саграда Фамилия
Метро, Ст. Sagrada Familia
Метро, Ст. Sagrada Familia

До места можно доехать любым транспортом:

  • в аэропорту сесть на метро (линия L9), доехать до станции Collblanc, перейти на линию L5, и доехать до остановки Sagrada Familia. Это займет 35 минут, цена билетов 6,50€ в одну сторону;
  • из любого места Барселоны садитесь на метро, линия L1 или L5- до той же остановки;
  • городским автобусом: No 19, 33, 34.

Храм расположен в тихом районе Eixample, где проживают в большинстве своем коренные барселонцы особенно пожилого возраста. Здесь нет толп эмигрантов и шумных студентов. В этом месте можно снять апартаменты на любое время пребывания. Особенно это удобно для семьи приехавшими с детьми.

Время работы

Потолок храма Святого Семейства в Барселоне
Потолок храма Святого Семейства в Барселоне

Храм открывается всегда в девять утра, разница только во времени закрытия:

  • зимой открыт до шести часов вечера;
  • весной и осенью до семи часов вечера;
  • летом самое длинное время работы до восьми часов вечера;
  • последние билеты можно купить за 30 минут до закрытия храма.

Стоимость билетов

Вот так выглядит билет в храм (на цену не смотрите, это был 2013 год:))
Вот так выглядит билет в храм (на цену не смотрите, это был 2013 год:))

Цена билетов от 20€ до 96,50€

Это зависит от наличия гида, можно взять наушники с русским языком за дополнительную плату, а также полюбоваться на храм внутри, подняться на лифте на башни, посмотреть на Барселону с высоты, и дополнительно посмотреть Парк Guel.

Есть скидки для студентов и пенсионеров — 50%

В среду, четверг и воскресенье после 18:00, можно получить скидку — 50% с 11 до 30 лет.

Покупка билетов в Саграда Фамилия

  • купить заранее билеты можно на официальном сайте Sagrada Familia: https://sagradafamilia.org/ Можно забронировать любое количество, на определенный день и время. Оплатить кредитной или дебетовой картой. После оплаты нужно распечатать билет или показать при входе на любом носителе (телефон или планшет);
  • если нет возможности купить билет онлайн, можно подойти к храму пораньше к 8:30 или ближе к вечеру к 18:00, и купить билет.

Когда лучше приехать

Лучшее время посещения Sagrada Familia
Лучшее время посещения Sagrada Familia
Саграда Фамилия
Саграда Фамилия

С апреля по октябрь — пик туристического сезона, поэтому лучше приехать ранней весной или зимой, когда в Барселоне нежарко и нет огромных очередей в кассах.

Чтобы максимально получить удовольствие от прогулки, оставьте хотя бы два-три часа для осмотра храма.

Посещение лучше планировать на первую половину дня, людей гораздо меньше, и посмотреть на то, когда утренние лучи солнца, попадают на огромные витражи храма, и они переливаются изнутри всеми цветами радуги — это просто завораживающее зрелище!

Рядом с храмом очень много разных кафе, закусочных и ресторанов, также продают в киосках напитки и разные сувениры.

Приезжайте в Барселону и обязательно посетите Sagrada Familia, чтобы увидеть это удивительное и грандиозное творение самого талантливого архитектора своего времени Antonio Gaudi. Sagrada Familia вот уже больше ста лет возвышается над Барселоной и поражает своей неземной красотой всех людей, видевших его в натуральную величину. Когда близко подходишь к Sagrada Familia чувствуешь огромную мощь этого храма. Как человек мог такое построить?! При помощи каких инструментов и машин — более ста лет назад?! Поистине это сделал гений архитектурного искусства!

Видео-экскурсия Саграда Фамилия

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