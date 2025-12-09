Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
«13:00 — переезд в национальный парк «Горхи-Тэрэлж»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
«По запросу можно организовать посещение парка кочевников и обед в юрте — подробности в переписке»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
«Скалу «Черепаха» в национальном парке Горхи-Тэрэлж»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня
«В национальном парке Горхи-Тэрэлж мы подойдём к подножью скалы «Черепаха», при желании вы посетите «Долину динозавров» и пройдёте по подвесному мосту между скалами — как Индиана Джонс»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката
Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой
«14:10–15:30 — парк культуры и отдыха»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $145 за человека
