Найдено 5 экскурсий в категории « Парки » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 19 отзывов Мини-группа до 10 чел. По следам Чингисхана - из Улан-Батора Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте Начало: По вашему адресу «13:00 — переезд в национальный парк «Горхи-Тэрэлж»» Расписание: ежедневно в 09:00 $110 за человека На машине Конные прогулки 13 часов 19 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Настоящая Монголия: традиционная и современная Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе «По запросу можно организовать посещение парка кочевников и обед в юрте — подробности в переписке» $300 за всё до 4 чел. На машине Конные прогулки 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Монументы Монголии из Улан-Батора Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре Начало: По договорённости с организатором «Скалу «Черепаха» в национальном парке Горхи-Тэрэлж» $173 за всё до 5 чел. На машине Конные прогулки На верблюдах 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня «В национальном парке Горхи-Тэрэлж мы подойдём к подножью скалы «Черепаха», при желании вы посетите «Долину динозавров» и пройдёте по подвесному мосту между скалами — как Индиана Джонс» от $250 за всё до 6 чел. На машине 11 часов Индивидуальная Монголия от рассвета до заката Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой «14:10–15:30 — парк культуры и отдыха» от $145 за человека Другие экскурсии Улан-Батора

