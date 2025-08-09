За короткую поездку сложно почувствовать Монголию: часто приходится выбирать между древней историей, кочевым бытом и просторами природы. Я собрал главное в двухдневный маршрут. Вы увидите руины Каракорума, фрески Эрдэнэ-Зуу, переночуете в юрте и погуляете по дюнам Элсэн Тасархай. Вернётесь с ощущением, что видели не отдельные достопримечательности, а саму суть страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $650 за экскурсию

Ваш гид в Улан-Баторе

Описание экскурсии

День 1

Посетите древний Каракорум — столицу Монгольской империи. Город сыграл ключевую роль в становлении монгольского государства и стал важным узлом на карте Великого шёлкового пути.

Прогуляетесь по монастырю Эрдэнэ-Зуу. Этот комплекс 16 века стал обителью буддизма в Монголии. Вы увидите старинные фрески, священные ступы и молитвенные барабаны. Мы поговорим о влиянии буддийской философии на местные традиции.

Переночуете в юрте у кочевой семьи. Вас ждёт ужин по домашним рецептам и знакомство с бытом и укладом жизни монгольских скотоводов.

День 2

Позавтракаете местной кухней. Утро начнётся с ароматного айрага — кисломолочного напитка из кобыльего молока — и свежих боорцог — жареных воздушных лепёшек.

Отправитесь к Элсэн Тасархай. Место, где посреди зелёных равнин притаились песчаные барханы. Вы сможете погулять по дюнам верхом на верблюде и насладиться тишиной природы.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire (детских кресел нет)

Не включено в стоимость: