Посетите древний Каракорум — столицу Монгольской империи. Город сыграл ключевую роль в становлении монгольского государства и стал важным узлом на карте Великого шёлкового пути.
Прогуляетесь по монастырю Эрдэнэ-Зуу. Этот комплекс 16 века стал обителью буддизма в Монголии. Вы увидите старинные фрески, священные ступы и молитвенные барабаны. Мы поговорим о влиянии буддийской философии на местные традиции.
Переночуете в юрте у кочевой семьи. Вас ждёт ужин по домашним рецептам и знакомство с бытом и укладом жизни монгольских скотоводов.
День 2
Позавтракаете местной кухней. Утро начнётся с ароматного айрага — кисломолочного напитка из кобыльего молока — и свежих боорцог — жареных воздушных лепёшек.
Отправитесь к Элсэн Тасархай. Место, где посреди зелёных равнин притаились песчаные барханы. Вы сможете погулять по дюнам верхом на верблюде и насладиться тишиной природы.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire (детских кресел нет)
Не включено в стоимость:
проезд до Улан-Батора и обратно
проживание в юрте — $30
питание — около $6 за один приём
вход в музей буддизма при храме Эрдэнэ-Зуу — $5
билет в музей Каракорума — $5
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Улан-Батор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Улан-Баторе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 159 туристов
Энергетик из Приморского края. Не смог полностью вернуться домой после первого посещения Монголии: степь позвала обратно. Изучаю монгольский язык, исследую многовековую кочевую культуру и традиции. Занимаюсь музыкой как хобби. «Хорош тот музыкант, что создаёт вокруг вас свою атмосферу, унося в дальние дали». Занялся туризмом, чтобы окутать вас атмосферой своей Монголии. Унесу в дальние дали и верну туда, откуда взял.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Комфортно организованная логистика и отличная программа: понравились и сами достопримечательности (очень красивые виды, уникальный монастырь, интересный музей), и тщательно подобранные места для обеда, и ночевка в юрте. Отдельное спасибо за читать дальшеуменьшить
комфортное и безопасное вождение водителю Зае (нам было важно с детьми). Дмитрий учитывал пожелания и дополнял программу по ходу - на обратном пути заезжали в семью кочевников, угощались свежим кумысом. Только положительные ощущения (если убрать пробки в Улан -Баторе:)
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О
Ольга
Поездка превзошла мои ожидания. Организаторы- команда надежных, заботливых и ответственных людей. Сами места и знания Дмитрия древней и современной Монголии и буддизма - потрясают. Он рассказывает так, как будто общается с друзьями и при этом знает много интересных подробностей. Меня он просто "заразил" Монголией. Хотела бы в следующий раз поехать с этой командой в Гоби.
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