Бхактапур сохранил не только самобытный облик, но и традиционный уклад жизни неварцев — коренной народности долины.
Вы посетите ключевые места города и прочувствуете его удивительную атмосферу — кажется, она веками остаётся неизменной.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Храм Вакупати 17 века, посвящённый богу Вишну. Помимо традиционного алтаря и статуи Гаруды, у храма есть одна особенность — считается, что небольшой отдых в нём помогает избавиться от боли в спине.
Прогулка по улочкам Бхактапура с их нескончаемыми буддийскими ступами, статуями божеств и алтарями изумительной работы, усыпанными цветами. Каждое из этих произведений искусства имеет долгую историю, а глубокий символизм раскрывает философское отношение местных к жизни и смерти.
Атмосфера древнего города. Кажется, что весь Бхактапур дышит благодатью и покоем, и работа здесь тоже течёт неспешно. Мы заглянем в аутентичные мастерские — в особенности те, где создают изделия из глины. По пути остановимся, чтобы отведать местный десерт джу-джу-доу.
Фабрика крафтовой бумаги — заглянем в неё, если в это время все работники не уйдут на очередной фестиваль, свадьбу или красочное шествие. Для неварцев традиции — это святое, а дела подождут: впереди вечность.
Дворцовая площадь Дурбар, где расположены 33 объекта поклонения. Они выполнены в разных архитектурных стилях и в разные исторические периоды, начиная с 13 века. Площадь целиком внесена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Золотые ворота. Пройдя их, мы окажемся перед Дворцом 55 окон и полюбуемся тонкой резьбой по дереву, которой он украшен.
Площадь Таумади с самой высокой пагодой Непала — пятиэтажным храмом Ньятопола, каждый этаж которого соответствует одному из пяти элементов мироздания — земле, воде, огню, воздуху и пространству.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле SUV или микроавтобусе Hiace (для большего числа участников)
- Порядок посещения и сами объекты посещения могут быть изменены в зависимости от ситуации в городе и стране
Дополнительные расходы
- Входные билеты во все локации — около $28 на человека
- Подношения в храмt для богини Кумари — 1000 непальских рупий/$10