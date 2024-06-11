Бхактапур: город, застывший в вечности

Знакомство с древней столицей долины Катманду, где никто никуда не спешит
Оказаться в Бхактапуре — значит увидеть древний гималайский город, который был столицей долины Катманду.

Бхактапур сохранил не только самобытный облик, но и традиционный уклад жизни неварцев — коренной народности долины.

Вы посетите ключевые места города и прочувствуете его удивительную атмосферу — кажется, она веками остаётся неизменной.
Бхактапур: город, застывший в вечности
Бхактапур: город, застывший в вечности
Бхактапур: город, застывший в вечности
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Вакупати 17 века, посвящённый богу Вишну. Помимо традиционного алтаря и статуи Гаруды, у храма есть одна особенность — считается, что небольшой отдых в нём помогает избавиться от боли в спине.

Прогулка по улочкам Бхактапура с их нескончаемыми буддийскими ступами, статуями божеств и алтарями изумительной работы, усыпанными цветами. Каждое из этих произведений искусства имеет долгую историю, а глубокий символизм раскрывает философское отношение местных к жизни и смерти.

Атмосфера древнего города. Кажется, что весь Бхактапур дышит благодатью и покоем, и работа здесь тоже течёт неспешно. Мы заглянем в аутентичные мастерские — в особенности те, где создают изделия из глины. По пути остановимся, чтобы отведать местный десерт джу-джу-доу.

Фабрика крафтовой бумаги — заглянем в неё, если в это время все работники не уйдут на очередной фестиваль, свадьбу или красочное шествие. Для неварцев традиции — это святое, а дела подождут: впереди вечность.

Дворцовая площадь Дурбар, где расположены 33 объекта поклонения. Они выполнены в разных архитектурных стилях и в разные исторические периоды, начиная с 13 века. Площадь целиком внесена в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Золотые ворота. Пройдя их, мы окажемся перед Дворцом 55 окон и полюбуемся тонкой резьбой по дереву, которой он украшен.

Площадь Таумади с самой высокой пагодой Непала — пятиэтажным храмом Ньятопола, каждый этаж которого соответствует одному из пяти элементов мироздания — земле, воде, огню, воздуху и пространству.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле SUV или микроавтобусе Hiace (для большего числа участников)
  • Порядок посещения и сами объекты посещения могут быть изменены в зависимости от ситуации в городе и стране

Дополнительные расходы

  • Входные билеты во все локации — около $28 на человека
  • Подношения в храмt для богини Кумари — 1000 непальских рупий/$10

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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