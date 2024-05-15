Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Амстердама

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Амстердаме на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Хорн: путешествие по следам моряков и купцов из Амстердама
Загадочный Хорн ждет вас: узнайте, как местные жители изменили ход истории и что скрывают старинные улицы
«Узкие улицы, дома с причудливыми фронтонами, башни с бойницами — свидетели величия Хорна»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
«Вы прогуляетесь по 9 улицам Йордана, узнаете историю хаус ботов и увидите «золотое кольцо» каналов Амстердама»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Посмотреть на самую узкую улицу с граффити и «Церковь Господа нашего на чердаке»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
    Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
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    в голландскую глубинку и парк тюльпанов. Абсолютно незабываемые экскурсии!!! Татьяна все подстраивала под наши интересы и пожелания. Красивый тембр голоса и интересные рассказы, отличный маршрут, все во время и по делу! Ну а как она заботилась о нас чтоб мы не промокли под дождем заслуживает особой нашей благодарности! Наша группа от 14 до 50 лет и все в полном восторге. Спрашивайте у нее другие экскурсии! Она помогла нам арендовать лодку-очень увлекательно! Танечка спасибо от нас всех,за замечательно проведенное время!

  • А
    Алексей
    14 января 2024
    Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
    Большое спасибо за отлично проведенный день! Нас (3 человека) забрали на машине от центрального вокзала в Амстердаме и привезли обратно. Дорога
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    до Хорна идет через поля, есть на что посмотреть. Юлия вела экскурсию так, будто рассказывала истории своим друзьям. Видно, что город ей нравится и она много знает. Очень понравился порт и пришвартованные парусники "под старину". Погода была не супер и мы пару раз заходили в кафе, погреться и выпить кофе из-за чего выбились из графика. В итоге вся поездка заняла чуть более 5 часов. Мы провели отличный день в новом для нас городе (хорошее завершение новогодних праздников).

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хорн - город моряков, купцов и первопроходцев
  2. Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
  3. Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Амстердама. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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