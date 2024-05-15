1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Хорн: путешествие по следам моряков и купцов из Амстердама
Загадочный Хорн ждет вас: узнайте, как местные жители изменили ход истории и что скрывают старинные улицы
«Узкие улицы, дома с причудливыми фронтонами, башни с бойницами — свидетели величия Хорна»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
«Вы прогуляетесь по 9 улицам Йордана, узнаете историю хаус ботов и увидите «золотое кольцо» каналов Амстердама»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Посмотреть на самую узкую улицу с граффити и «Церковь Господа нашего на чердаке»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 мая 2024Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
- ААлексей14 января 2024Большое спасибо за отлично проведенный день! Нас (3 человека) забрали на машине от центрального вокзала в Амстердаме и привезли обратно. Дорога
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Амстердама. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод