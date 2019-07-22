2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Предварительный инструктаж

Все знают, что в Амстердаме велосипедист — это почетное звание, и чтобы его получить, нужно хорошо знать правила, уважать других велосипедистов и улыбаться друг другу на встречных дорогах. Перед путешествием я познакомлю вас с особыми дорожными знаками и расскажу об основных принципах перемещения по городу. И, конечно, весь путь буду сопровождать вас, периодически задерживаясь в самых интересных местах и рассказывая обо всем понемногу: об истории 📖 голландской столицы ⭐️, современной культуре и гастрономии (по маршруту будет две вкусных остановки — селедочная и шоколадная!).

Яркие фрагменты амстердамской жизни

Велотур начнется на Центральном вокзале , с которого вы отправитесь вдоль каналов к красивому мосту, а затем выедете на обзорную площадку с потрясающими видами.

, с которого вы отправитесь вдоль каналов к красивому мосту, а затем выедете на обзорную площадку с потрясающими видами. Увидите крупнейший научный музей 🖼 страны — Немо , остановитесь, чтобы поближе рассмотреть корабль 18 века, и двинетесь в сторону Площади Ньивмаркт , где вас будут ждать кровавые истории Средневековья.

, остановитесь, чтобы поближе рассмотреть корабль 18 века, и двинетесь в сторону , где вас будут ждать кровавые истории Средневековья. Зарулите на крупнейший блошиный рынок в Нидерландах — Ватерлооплайн , чтобы погрузиться с головой во вселенную старинных изделий от античности до наших дней: всевозможных картин, статуэток, одежды и антиквариата.

, чтобы погрузиться с головой во вселенную старинных изделий от античности до наших дней: всевозможных картин, статуэток, одежды и антиквариата. Двигаясь дальше вдоль каналов, вы встретите цветочный рынок, а после посетите Площадь Рембрандта , где я расскажу о знаменитой бронзовой инсталляции «Ночного дозора».

, где я расскажу о знаменитой бронзовой инсталляции «Ночного дозора». Далее вы проедете через самое сердце Амстердама — Площадь Дам , на которой я познакомлю вас с местным чудом света — легендарным дворцом на 14 000 сваях, а также историей старейшей церкви столицы Ньивекерк с органом весьма почтенного возраста.

, на которой я познакомлю вас с местным чудом света — легендарным дворцом на 14 000 сваях, а также историей старейшей церкви столицы с органом весьма почтенного возраста. Пронесясь по одной из основных улиц города — Рокин , вы окажетесь у монастыря бегинок , возле которого я открою интересные факты об особом религиозном движении и его представительницах.

, вы окажетесь у , возле которого я открою интересные факты об особом религиозном движении и его представительницах. Экскурсия завершится в месте начала — на Центральном вокзале, где вы сдадите железных коней, и мы с вами распрощаемся до новых встреч!

Дополнительные опции

По вашему желанию можно пригласить фотографа, который будет сопровождать вас весь путь и фотографировать с самых классных ракурсов!

Организационные детали