2 отзыва оставили туристы

Представьте себе идеальный день в Амстердаме: вы, ваш велосипед и ветер в волосах.
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее путешествие по живописным мостам, уютным каналам и скрытым уголкам города, которые
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее путешествие по живописным мостам, уютным каналам и скрытым уголкам города, которые
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальная возможность почувствовать себя настоящим амстердамским велосипедистом
- 🌉 Посещение самых атмосферных мест города
- 📚 Интересные рассказы о истории и культуре Амстердама
- 🍫 Вкусные остановки на шоколад и селедку
- 📸 Возможность пригласить фотографа для незабываемых снимков
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для велопрогулки по Амстердаму - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна для велосипедных туров, а город полон жизни и ярких событий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться велопрогулкой, хотя стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой, с ноября по март, велопрогулки возможны, но холодная и ветреная погода может стать вызовом для туристов, хотя и в это время года Амстердам остаётся привлекательным для любителей спокойных поездок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Центральный вокзал
- Немо
- Площадь Ньивмаркт
- Ватерлооплайн
- Площадь Рембрандта
- Площадь Дам
- Ньивекерк
- Рокин
- Монастырь бегинок
Описание экскурсии
Предварительный инструктаж
Все знают, что в Амстердаме велосипедист — это почетное звание, и чтобы его получить, нужно хорошо знать правила, уважать других велосипедистов и улыбаться друг другу на встречных дорогах. Перед путешествием я познакомлю вас с особыми дорожными знаками и расскажу об основных принципах перемещения по городу. И, конечно, весь путь буду сопровождать вас, периодически задерживаясь в самых интересных местах и рассказывая обо всем понемногу: об истории голландской столицы, современной культуре и гастрономии (по маршруту будет остановка — селедочная)
Яркие фрагменты амстердамской жизни
- Велотур начнется на Центральном вокзале, с которого вы отправитесь вдоль каналов к красивому мосту, а затем выедете на обзорную площадку с потрясающими видами.
- Увидите крупнейший научный музей страны — Немо, остановитесь, чтобы поближе рассмотреть корабль 18 века, и двинетесь в сторону Площади Ньивмаркт, где вас будут ждать кровавые истории Средневековья.
- Двигаясь дальше вдоль каналов, вы встретите цветочный рынок, а после посетите Площадь Рембрандта, где я расскажу о знаменитой бронзовой инсталляции «Ночного дозора».
- Далее вы проедете через самое сердце Амстердама — Площадь Дам, на которой я познакомлю вас с местным чудом света — легендарным дворцом на 14 000 сваях, а также историей старейшей церкви столицы Ньивекерк с органом весьма почтенного возраста.
- Пронесясь по одной из основных улиц города — Рокин, вы окажетесь у монастыря бегинок, возле которого я открою интересные факты об особом религиозном движении и его представительницах.
- Экскурсия завершится в месте начала — на Центральном вокзале, где вы сдадите железных коней, и мы с вами распрощаемся до новых встреч!
Дополнительные опции
По вашему желанию можно пригласить фотографа, который будет сопровождать вас весь путь и фотографировать с самых классных ракурсов!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит аренда велосипеда (€30/2 часа) и услуги фотографа (€200/2 часа)
- Экскурсия предназначена для детей старше 13 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1270 туристов
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатление о городе. Вы можете смело писать мне по любым
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Это была действительно дружеская прогулка! Зара с первых минут располагает к себе. Отлично провели время, увидели много красоты, услышали много интересного и получили бесценный, я считаю, опыт - езды на велосипедах по центру Амстердама. Это незабываемо!
Зара, спасибо огромное за фотографии!
Зара, спасибо огромное за фотографии!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прогулка с Зарой по Амстердаму была незабываемая. После интересных рассказов и локаций я влюбилась в Амстердам, в его велодвижение и селедку. Спасибо Заре, рекомендую прогулку!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Недавно посещали Амстерам и воспользовались услугами гида Зары, девушки с хорошим чувством юмора, прекрасным знанием истории города. Получили огромное удовольствие от велопрогулки и узнали много нового, нтересного и необычного об этом городе, благодаря замечательной девушке - Заре!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия отличная, одинаково интересная для детей и взрослых. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии на «Дружеская велопрогулка по Амстердаму»
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
от €85 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Уютные пабы Амстердама
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
Завтра в 13:00
9 авг в 13:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €320 за всё до 8 чел.
от €250 за экскурсию