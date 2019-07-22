2 отзыва оставили туристы

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Дружеская велопрогулка по Амстердаму

Примерить почетное голландское звание и сложить картинку города из его самых ярких фрагментов

5
2 отзыва
Зара
Зара – Гид из Амстердама
Рассекая по столице, как заядлый нидерландский велосипедист, вы не только «сойдете за своих», но и охватите за три часа самые атмосферные места Амстердама! Будут красивые 🤩 мосты и каналы, блошиный и цветочный рынки, шоколадная и селедочная остановки, и все это под соусом живых и нескучных рассказов!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

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Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму

Что вас ожидает

Предварительный инструктаж
Все знают, что в Амстердаме велосипедист — это почетное звание, и чтобы его получить, нужно хорошо знать правила, уважать других велосипедистов и улыбаться друг другу на встречных дорогах. Перед путешествием я познакомлю вас с особыми дорожными знаками и расскажу об основных принципах перемещения по городу. И, конечно, весь путь буду сопровождать вас, периодически задерживаясь в самых интересных местах и рассказывая обо всем понемногу: об истории 📖 голландской столицы ⭐️, современной культуре и гастрономии (по маршруту будет две вкусных остановки — селедочная и шоколадная!).

Яркие фрагменты амстердамской жизни

  • Велотур начнется на Центральном вокзале, с которого вы отправитесь вдоль каналов к красивому мосту, а затем выедете на обзорную площадку с потрясающими видами.
  • Увидите крупнейший научный музей 🖼 страны — Немо, остановитесь, чтобы поближе рассмотреть корабль 18 века, и двинетесь в сторону Площади Ньивмаркт, где вас будут ждать кровавые истории Средневековья.
  • Зарулите на крупнейший блошиный рынок в Нидерландах — Ватерлооплайн, чтобы погрузиться с головой во вселенную старинных изделий от античности до наших дней: всевозможных картин, статуэток, одежды и антиквариата.
  • Двигаясь дальше вдоль каналов, вы встретите цветочный рынок, а после посетите Площадь Рембрандта, где я расскажу о знаменитой бронзовой инсталляции «Ночного дозора».
  • Далее вы проедете через самое сердце Амстердама — Площадь Дам, на которой я познакомлю вас с местным чудом света — легендарным дворцом на 14 000 сваях, а также историей старейшей церкви столицы Ньивекерк с органом весьма почтенного возраста.
  • Пронесясь по одной из основных улиц города — Рокин, вы окажетесь у монастыря бегинок, возле которого я открою интересные факты об особом религиозном движении и его представительницах.
  • Экскурсия завершится в месте начала — на Центральном вокзале, где вы сдадите железных коней, и мы с вами распрощаемся до новых встреч!

Дополнительные опции

По вашему желанию можно пригласить фотографа, который будет сопровождать вас весь путь и фотографировать с самых классных ракурсов!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не входит аренда велосипеда (10 евро/3 часа) и услуги фотографа (100 евроза 3 часа).
  • Экскурсия предназначена для детей старше 16 лет.
Начало и место завершения
🚩 на Центральном вокзале
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
Дружеская велопрогулка по Амстердаму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зара
Зара
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатления о городе. Вы можете смело писать мне по любым вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите на прогулку ваше чадo — скучно ему не будет. Я человек, который застал в России и советское, и нынешнее время, поэтому нам будет о чем поболтать — я знаю, чем живут русскоговорящие люди. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам тайны Амстердама.
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2 отзыва оставили туристы

22 июля 2019
Экскурсия отличная, одинаково интересная для детей и взрослых. Спасибо!
30 мая 2019
Недавно посещали Амстерам и воспользовались услугами гида Зары, девушки с хорошим чувством юмора, прекрасным знанием истории города. Получили огромное удовольствие от велопрогулки и узнали много нового, нтересного и необычного об этом городе, благодаря замечательной девушке - Заре!

Зара проводит ещё 3 экскурсии

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