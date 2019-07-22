2 отзыва оставили туристы

Предварительный инструктаж Все знают, что в Амстердаме велосипедист — это почетное звание, и чтобы его получить, нужно хорошо знать правила, уважать других велосипедистов и улыбаться друг другу на встречных дорогах. Перед путешествием я познакомлю вас с особыми дорожными знаками и расскажу об основных принципах перемещения по городу. И, конечно, весь путь буду сопровождать вас, периодически задерживаясь в самых интересных местах и рассказывая обо всем понемногу: об истории 📖 голландской столицы ⭐️, современной культуре и гастрономии (по маршруту будет две вкусных остановки — селедочная и шоколадная!).
Яркие фрагменты амстердамской жизни
Велотур начнется на Центральном вокзале, с которого вы отправитесь вдоль каналов к красивому мосту, а затем выедете на обзорную площадку с потрясающими видами.
Увидите крупнейший научный музей 🖼 страны — Немо, остановитесь, чтобы поближе рассмотреть корабль 18 века, и двинетесь в сторону Площади Ньивмаркт, где вас будут ждать кровавые истории Средневековья.
Зарулите на крупнейший блошиный рынок в Нидерландах — Ватерлооплайн, чтобы погрузиться с головой во вселенную старинных изделий от античности до наших дней: всевозможных картин, статуэток, одежды и антиквариата.
Двигаясь дальше вдоль каналов, вы встретите цветочный рынок, а после посетите Площадь Рембрандта, где я расскажу о знаменитой бронзовой инсталляции «Ночного дозора».
Далее вы проедете через самое сердце Амстердама — Площадь Дам, на которой я познакомлю вас с местным чудом света — легендарным дворцом на 14 000 сваях, а также историей старейшей церкви столицы Ньивекерк с органом весьма почтенного возраста.
Пронесясь по одной из основных улиц города — Рокин, вы окажетесь у монастыря бегинок, возле которого я открою интересные факты об особом религиозном движении и его представительницах.
Экскурсия завершится в месте начала — на Центральном вокзале, где вы сдадите железных коней, и мы с вами распрощаемся до новых встреч!
Дополнительные опции
По вашему желанию можно пригласить фотографа, который будет сопровождать вас весь путь и фотографировать с самых классных ракурсов!
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 не входит аренда велосипеда (10 евро/3 часа) и услуги фотографа (100 евроза 3 часа).
Экскурсия предназначена для детей старше 16 лет.
Начало и место завершения
🚩 на Центральном вокзале
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатления о городе. Вы можете смело писать мне по любым вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите на прогулку ваше чадo — скучно ему не будет. Я человек, который застал в России и советское, и нынешнее время, поэтому нам будет о чем поболтать — я знаю, чем живут русскоговорящие люди. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам тайны Амстердама.
Экскурсия отличная, одинаково интересная для детей и взрослых. Спасибо!
Сергей
30 мая 2019
Недавно посещали Амстерам и воспользовались услугами гида Зары, девушки с хорошим чувством юмора, прекрасным знанием истории города. Получили огромное удовольствие от велопрогулки и узнали много нового, нтересного и необычного об этом городе, благодаря замечательной девушке - Заре!