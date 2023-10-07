2 отзыва оставили туристы

Представьте себе идеальный день в Амстердаме: вы, ваш велосипед и ветер в волосах.Вас ждет не просто прогулка, а настоящее путешествие по живописным мостам, уютным каналам и скрытым уголкам города, которые

откроют Амстердам с новой стороны. По маршруту запланированы остановки на локальных рынках, где можно попробовать настоящую селедку и шоколад, а также узнать множество интересных фактов о культуре и истории города. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Амстердам глазами местного жителя и полюбить его еще сильнее

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для велопрогулки по Амстердаму - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее благоприятна для велосипедных туров, а город полон жизни и ярких событий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться велопрогулкой, хотя стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой, с ноября по март, велопрогулки возможны, но холодная и ветреная погода может стать вызовом для туристов, хотя и в это время года Амстердам остаётся привлекательным для любителей спокойных поездок.

Сейчас август — это идеальное время.