Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттербаллены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. И они удовлетворят вкусы самых изысканных ценителей этого напитка. А мы тем временем расскажем вам о голландских традициях пивоварения, о том, как связаны пиво и гимн страны, и почему бельгийское пиво столь разнообразно. Мы расскажем вам и о других традиционных и, скажем, не совсем обычных голландских напитках и о забавных историях, с ними связанных. А знаете, как авокадо превратилось в адвоката? А почему не стоит спорить с пьющими монахинями, и как обезьяны занимались маркетингом?:). А какой алкоголь в Нидерландах не пьют, но едят? Кстати, не хотите ли попробовать «рыбного рассола»? Поговорим и о голландской кухне — от не укладывающихся в голове бутербродов с печеньем и до фантастического копченого угря и уникальных сортов сыра, о которых-то и жители страны не всегда знают:). И обязательно расскажем, где и что лучше пробовать. И, конечно, весь вечер будем говорить и о том, каково оно — быть амстердамцем. И мы вас уверяем, уже через пару часов вы будете чувствовать себя абсолютно своим в этом прекрасном и дружелюбном городе. А, значит, и увидите его совсем другими глазами. И самое удивительное, что после такой прогулки местные жители вдруг начинают заговаривать с вами на нидерландском, перестав опознавать в вас туриста. Важно знать:

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