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Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Как за несколько часов почувствовать себя своим в Амстердаме? Ничего нет проще! Надо отправиться с нами на прогулку 👣 по самым колоритным, самым необычным и уютным амстердамским пабам.

Прогулка продлится около 4 часов, иначе мы сопьемся😃.

Мы посетим знаменитые и любимые местными жителями заведения.

Наш путь может начаться прямо от центрального вокзала через площадь Дам и уникальный пояс каналов к реке Амстел, в честь которой и назван город 🏙️ Амстердам.

Побываем в самых старинных пивоварнях города, в том числе и уникальной пивоварне, расположенной на действующей мельнице.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €182 за экскурсию

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Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города

Что вы увидите

  • площадь Дам
  • уникальный пояс каналов
  • река Амстел
  • старинные пивоварни города
Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттербаллены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. И они удовлетворят вкусы самых изысканных ценителей этого напитка. А мы тем временем расскажем вам о голландских традициях пивоварения, о том, как связаны пиво и гимн страны, и почему бельгийское пиво столь разнообразно. Мы расскажем вам и о других традиционных и, скажем, не совсем обычных голландских напитках и о забавных историях, с ними связанных. А знаете, как авокадо превратилось в адвоката? А почему не стоит спорить с пьющими монахинями, и как обезьяны занимались маркетингом?😃. А какой алкоголь в Нидерландах не пьют, но едят? Кстати, не хотите ли попробовать «рыбного рассола»?
Поговорим и о голландской кухне 🥧 — от не укладывающихся в голове бутербродов с печеньем и до фантастического копченого угря и уникальных сортов сыра, о которых-то и жители страны не всегда знают😃. И обязательно расскажем, где и что лучше пробовать.
И, конечно, весь вечер будем говорить и о том, каково оно — быть амстердамцем. И мы вас уверяем, уже через пару часов вы будете чувствовать себя абсолютно своим в этом прекрасном и дружелюбном городе. А, значит, и увидите его совсем другими глазами. И самое удивительное, что после такой прогулки местные жители вдруг начинают заговаривать с вами на нидерландском, перестав опознавать в вас туриста.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • Продолжительность экскурсии: 4 часа (каждый дополнительный час работы, гида - 40 €)
  • Дополнительные расходы пропорциональны литрам выпитого пива, но в
  • среднем цена кружки варьируется от 2, 50 € до 4 €.
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 Обсуждается индивидуально
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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