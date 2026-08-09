Как за несколько часов почувствовать себя своим в Амстердаме? Ничего нет проще! Надо отправиться с нами на прогулку по самым колоритным, самым необычным и уютным амстердамским пабам. Прогулка продлится около 3
Описание экскурсии
Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттербаллены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. И они удовлетворят вкусы самых изысканных ценителей этого напитка. А мы тем временем расскажем вам о голландских традициях пивоварения, о том, как связаны пиво и гимн страны, и почему бельгийское пиво столь разнообразно. Мы расскажем вам и о других традиционных и, скажем, не совсем обычных голландских напитках и о забавных историях, с ними связанных. А знаете, как авокадо превратилось в адвоката? А почему не стоит спорить с пьющими монахинями, и как обезьяны занимались маркетингом?:). А какой алкоголь в Нидерландах не пьют, но едят? Кстати, не хотите ли попробовать «рыбного рассола»? Поговорим и о голландской кухне — от не укладывающихся в голове бутербродов с печеньем и до фантастического копченого угря и уникальных сортов сыра, о которых-то и жители страны не всегда знают:). И обязательно расскажем, где и что лучше пробовать. И, конечно, весь вечер будем говорить и о том, каково оно — быть амстердамцем. И мы вас уверяем, уже через пару часов вы будете чувствовать себя абсолютно своим в этом прекрасном и дружелюбном городе. А, значит, и увидите его совсем другими глазами. И самое удивительное, что после такой прогулки местные жители вдруг начинают заговаривать с вами на нидерландском, перестав опознавать в вас туриста. Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Дам
- Уникальный пояс каналов
- Река Амстел
- Старинные пивоварни города
Что включено
- Услуги гида
- 1 напиток
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Продолжительность экскурсии: 3 часа (каждый дополнительный час работы «, » гида - 70 €)
- Дополнительные расходы пропорциональны литрам выпитого пива, но в
- Среднем цена кружки варьируется от 4 € до 7 €.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам
Завершение: Обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Амстердама
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