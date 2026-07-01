2 отзыва оставили туристы

Главная изюминка деревушки — это её каналы, которые используются вместо автомобильных дорог: я объясню, как так получилось и какие особенности связаны с этим способом перемещения. Вы поймете, почему мосты в селении такие высокие, а лодки — обязательно с плоским дном. Зачем пришлось придумать специальную посуду для молока и как перевозили скотину и стога по воде.
Музеи в деревне
Многим домам в Гитхорне уже около 150-200 лет, и один из них является музеем народного быта. Здесь вы познакомитесь с укладом фермеров, заглянете в жилые комнаты дома и на скотный двор. Я расскажу, почему крытые камышом крыши называют «верблюдами», как в жилье проводили питьевую воду и какими ремеслами занимались жители. Другой удивительный музей в Гитхорне демонстрирует коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней и минералов. Уникальные экспонаты собраны из разных стран, а среди окаменелостей вы найдете много интересного. Исследовав достопримечательности деревушки, мы сможем пообедать в колоритном местечке и покататься на лодочке по каналам деревни.
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Трансфер на минивэне (1,5-2 часа в одну сторону) входит в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: обед, билет на ферму-музей — 5 евро; экспозиция минералов и камней — 4 евро
Дополнительные опции
По желанию можно арендовать лодку для индивидуального проката или прокатиться на общей лодке — 7-10 евро в час
Экскурсию также можно провести и в индивидуальном формате. Стоимость составит 500 евро. Перед заказом уточняйте детали в переписке.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€250
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 205 туристов
Предлагаю вам надёжное плечо в путешествиях по Нидерландам и Бельгии!
Провожу в компании гидов-единомышленников пешеходные экскурсии по городам: Амстердам, всегда весёлый и живописный город-праздник;
Делфт, в котором история на каждом шагу; Гаага, читать дальшеуменьшить
деловой центр, скрывающий жемчужину средневековья за строгим фасадом; Роттердам, потерявший своё сердце, но нашедший его в новом облике; Утрехт с его многочисленными церквями и двухярусными каналами; по аутентичным деревушкам Заансе Сханс, Волендам.
Мы с командой и автомобиль Viano к вашим услугам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алхас
всем рекомендую) очень приятный человек с классной экскурсией)
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И
Ирина
Очень понравился экскурсовод Елена, очень приятный человек, много знает о Голландии и интересно преподносит материал. Всё по полочкам. Сама экскурсия очень необычная, не похода наголландию, нет сыров, тюльпанов и мельницу, а есть новые незабываемые впечалнения. Советую.
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