2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Окруженная водой

Главная изюминка деревушки — это её каналы, которые используются вместо автомобильных дорог: я объясню, как так получилось и какие особенности связаны с этим способом перемещения. Вы поймете, почему мосты в селении такие высокие, а лодки — обязательно с плоским дном. Зачем пришлось придумать специальную посуду для молока и как перевозили скотину и стога по воде.

Музеи в деревне

Многим домам в Гитхорне уже около 150-200 лет, и один из них является музеем народного быта. Здесь вы познакомитесь с укладом фермеров, заглянете в жилые комнаты дома и на скотный двор. Я расскажу, почему крытые камышом крыши называют «верблюдами», как в жилье проводили питьевую воду и какими ремеслами занимались жители.

Другой удивительный музей в Гитхорне демонстрирует коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней и минералов. Уникальные экспонаты собраны из разных стран, а среди окаменелостей вы найдете много интересного.

Исследовав достопримечательности деревушки, мы сможем пообедать в колоритном местечке и покататься на лодочке по каналам деревни.