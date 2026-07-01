2 отзыва оставили туристы

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Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог

Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Одноэтажные домики с крышами, укрытыми камышом, каналы, по которым нешумно скользят лодки, густая зелень и яркие клумбы — деревушка Гитхорн с годами почти не изменилась.

Вместе мы прогуляемся среди старинных домов, прокатимся на лодочке по дорогам-каналам и увидим, как жили голландцы столетие назад. Я расскажу о быте фермеров и открою любопытные факты о Гитхорне.
5
2 отзыва
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог

Описание экскурсии

Окруженная водой

Главная изюминка деревушки — это её каналы, которые используются вместо автомобильных дорог: я объясню, как так получилось и какие особенности связаны с этим способом перемещения. Вы поймете, почему мосты в селении такие высокие, а лодки — обязательно с плоским дном. Зачем пришлось придумать специальную посуду для молока и как перевозили скотину и стога по воде.

Музеи в деревне

Многим домам в Гитхорне уже около 150-200 лет, и один из них является музеем народного быта. Здесь вы познакомитесь с укладом фермеров, заглянете в жилые комнаты дома и на скотный двор. Я расскажу, почему крытые камышом крыши называют «верблюдами», как в жилье проводили питьевую воду и какими ремеслами занимались жители.
Другой удивительный музей в Гитхорне демонстрирует коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней и минералов. Уникальные экспонаты собраны из разных стран, а среди окаменелостей вы найдете много интересного.
Исследовав достопримечательности деревушки, мы сможем пообедать в колоритном местечке и покататься на лодочке по каналам деревни.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Трансфер на минивэне (1,5-2 часа в одну сторону) входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед, билет на ферму-музей — 5 евро; экспозиция минералов и камней — 4 евро

Дополнительные опции

  • По желанию можно арендовать лодку для индивидуального проката или прокатиться на общей лодке — 7-10 евро в час
  • Экскурсию также можно провести и в индивидуальном формате. Стоимость составит 500 евро. Перед заказом уточняйте детали в переписке.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€250
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 205 туристов
Предлагаю вам надёжное плечо в путешествиях по Нидерландам и Бельгии! Провожу в компании гидов-единомышленников пешеходные экскурсии по городам: Амстердам, всегда весёлый и живописный город-праздник; Делфт, в котором история на каждом шагу; Гаага,
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деловой центр, скрывающий жемчужину средневековья за строгим фасадом; Роттердам, потерявший своё сердце, но нашедший его в новом облике; Утрехт с его многочисленными церквями и двухярусными каналами; по аутентичным деревушкам Заансе Сханс, Волендам. Мы с командой и автомобиль Viano к вашим услугам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алхас
всем рекомендую) очень приятный человек с классной экскурсией)
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И
Очень понравился экскурсовод Елена, очень приятный человек, много знает о Голландии и интересно преподносит материал. Всё по полочкам. Сама экскурсия очень необычная, не похода наголландию, нет сыров, тюльпанов и мельницу, а есть новые незабываемые впечалнения. Советую.
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