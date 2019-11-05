2 отзыва оставили туристы

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Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог

Из Амстердама — в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Группа не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — у Hotel ibis Amsterdam Centre
  • Заказать экскурсию

220 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
3
Елена
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Елена – представитель в Амстердаме
Одноэтажные домики с крышами, укрытыми камышом, каналы, по которым нешумно скользят лодки, густая зелень и яркие клумбы — деревушка Гитхорн с годами почти не изменилась.

Вместе мы прогуляемся среди старинных домов, прокатимся на лодочке по дорогам-каналам и увидим, как жили голландцы столетие назад.

Я расскажу о быте фермеров и открою любопытные факты о Гитхорне.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог

Что вас ожидает

Окруженная водой
Главная изюминка деревушки — это её каналы, которые используются вместо автомобильных дорог: я объясню, как так получилось и какие особенности связаны с этим способом перемещения. Вы поймете, почему мосты в селении такие высокие, а лодки — обязательно с плоским дном. Зачем пришлось придумать специальную посуду для молока и как перевозили скотину и стога по воде.

Музеи в деревне
Многим домам в Гитхорне уже около 150-200 лет, и один из них является музеем народного быта. Здесь вы познакомитесь с укладом фермеров, заглянете в жилые комнаты дома и на скотный двор. Я расскажу, почему крытые камышом крыши называют «верблюдами», как в жилье проводили питьевую воду и какими ремеслами занимались жители.
Другой удивительный музей в Гитхорне демонстрирует коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней и минералов. Уникальные экспонаты собраны из разных стран, а среди окаменелостей вы найдете много интересного.
Исследовав достопримечательности деревушки, мы сможем пообедать в колоритном местечке и покататься на лодочке по каналам деревни.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Трансфер на минивэне (1,5-2 часа в одну сторону) входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед, билет на ферму-музей — 5 евро; экспозиция минералов и камней — 4 евро

Дополнительные опции

  • По желанию можно арендовать лодку для индивидуального проката или прокатиться на общей лодке — 7-10 евро в час
  • Экскурсию также можно провести и в индивидуальном формате. Стоимость составит 500 евро. Перед заказом уточняйте детали в переписке.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Место встречи для начала — у Hotel ibis Amsterdam Centre.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Предлагаю вам надёжное плечо в путешествиях по Нидерландам и Бельгии! Провожу в компании гидов-единомышленников пешеходные экскурсии по городам: Амстердам, всегда весёлый и живописный город-праздник; Делфт, в котором история на каждом шагу; Гаага, деловой центр, скрывающий жемчужину средневековья за строгим фасадом; Роттердам, потерявший своё сердце, но нашедший его в новом облике; Утрехт с его многочисленными церквями и двухярусными каналами; по аутентичным деревушкам Заансе Сханс, Волендам. Мы с командой и автомобиль Viano к вашим услугам!
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2 отзыва оставили туристы

5 ноября 2019
Очень понравился экскурсовод Елена, очень приятный человек, много знает о Голландии и интересно преподносит материал. Всё по полочкам. Сама экскурсия очень необычная, не похода наголландию, нет сыров, тюльпанов и мельницу, а есть новые незабываемые впечалнения. Советую.
4 октября 2019
Нам крайне не повезло: гид провести экскурсию не смог. На замену приехала ее подружка, которая рассказывала нам о своей жизни в России и Голландии)). Иногда она вспоминала о теме экскурсии. Видимо, уровень подготовки "гида" слабоват. Практически нулевой. За почти 30 лет моих путешествий это была самая невыразительная и непрофессиональная экскурсия. Расстроен.

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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