2 отзыва оставили туристы

Одноэтажные домики с крышами, укрытыми камышом, каналы, по которым нешумно скользят лодки, густая зелень и яркие клумбы — деревушка Гитхорн с годами почти не изменилась. Вместе мы прогуляемся среди старинных домов, прокатимся на лодочке по дорогам-каналам и увидим, как жили голландцы столетие назад. Я расскажу о быте фермеров и открою любопытные факты о Гитхорне.

Описание экскурсии

Окруженная водой

Главная изюминка деревушки — это её каналы, которые используются вместо автомобильных дорог: я объясню, как так получилось и какие особенности связаны с этим способом перемещения. Вы поймете, почему мосты в селении такие высокие, а лодки — обязательно с плоским дном. Зачем пришлось придумать специальную посуду для молока и как перевозили скотину и стога по воде.

Музеи в деревне

Многим домам в Гитхорне уже около 150-200 лет, и один из них является музеем народного быта. Здесь вы познакомитесь с укладом фермеров, заглянете в жилые комнаты дома и на скотный двор. Я расскажу, почему крытые камышом крыши называют «верблюдами», как в жилье проводили питьевую воду и какими ремеслами занимались жители.

Другой удивительный музей в Гитхорне демонстрирует коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней и минералов. Уникальные экспонаты собраны из разных стран, а среди окаменелостей вы найдете много интересного.

Исследовав достопримечательности деревушки, мы сможем пообедать в колоритном местечке и покататься на лодочке по каналам деревни.

Организационные детали

Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Трансфер на минивэне (1,5-2 часа в одну сторону) входит в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы: обед, билет на ферму-музей — 5 евро; экспозиция минералов и камней — 4 евро

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