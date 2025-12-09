Найдено 4 экскурсии в категории « Гитхорн » в Амстердаме на русском языке, цены от €185. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 27 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго Начало: Amsterdam center station €185 за всё до 8 чел. Пешая На велосипеде 4 часа 66 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр - путешествие в настоящую Голландию Начало: По договоренности от €420 за всё до 10 чел. На машине 3.5 часа 15 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама €330 за всё до 6 чел. На машине 7 часов 2 отзыва Мини-группа до 7 чел. Гитхорн: деревушка с каналами Уникальная экскурсия в Гитхорн - деревню с каналами вместо дорог. Прогулка на лодке и посещение музеев позволят окунуться в быт голландцев Начало: Amsterdam Centraal Расписание: ежедневно в 10:00 €250 за человека Другие экскурсии Амстердама

