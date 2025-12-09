Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр - путешествие в настоящую Голландию
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
16 дек в 11:00
17 дек в 11:00
€330 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами
Уникальная экскурсия в Гитхорн - деревню с каналами вместо дорог. Прогулка на лодке и посещение музеев позволят окунуться в быт голландцев
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: ежедневно в 10:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за человека
