Экскурсии в Гитхорн

Найдено 4 экскурсии в категории «Гитхорн» в Амстердаме на русском языке, цены от €185. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Пешая
На велосипеде
4 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр - путешествие в настоящую Голландию
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
На машине
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
16 дек в 11:00
17 дек в 11:00
€330 за всё до 6 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
На машине
7 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами
Уникальная экскурсия в Гитхорн - деревню с каналами вместо дорог. Прогулка на лодке и посещение музеев позволят окунуться в быт голландцев
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: ежедневно в 10:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за человека

