Tourpro A. проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаем вас к Винсенту Ван Гогу, одному из самых знаменитых художников мира!

Работы Винсента Ван Гога по сей день остаются популярными и притягательными, а его картины «Звёздная ночь», «Подсолнухи» и «Цветущие ветки миндаля» любят во всём мире.

Наверняка, его судьба сложилась бы иначе, если бы при жизни он был так же популярен, как теперь, после смерти. Недооценённый как художник при жизни (ему удалось продать лишь одну картину!), теперь Ван Гог считается одним из наиболее ярких художников 19го века.

Винсент был неудачлив не только в профессиональной сфере, ему также не везло в любви. Его личная жизнь состояла из вереницы катастрофических романов.

Но кем были те женщины, в которых влюблялся Винсент? И почему они не отвечали ему взаимностью?

В зрелые годы он стал частым посетителем домов с дурной репутацией. Какое-то время он даже жил с проституткой, хотя эти оплачиваемые отношения сделали его жизнь ещё более запутанной.

Одна из причин, почему нам так много известно о личной жизни Винсента, это его обширная переписка с семьёй, особенно с его младшим братом Тео.

Мы познакомим вас с творчеством этого великого мастера, вы узнаете поразительные, грустные, эпатажные и пикантные детали его безумной жизни.