Tourpro A. проводит ещё 5 экскурсий

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Музей Ван Гога

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Прогулка 👣 с гидом по музею Винсента Ван Гога.

Познакомьтесь с творчеством самого популярного художника XIX века.

За всю жизнь недооценённый мастер продал всего лишь одну картину и покончил жизнь самоубийством.

В музее хранится самая большая коллекция работ Ван Гога, рисунки и письма художника.

Помимо этого, внутри выставлены работы Гогена, Сёра, Моне, Пикассо и других признанных мастеров кисти.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €190 за экскурсию

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Музей Ван Гога
Музей Ван Гога
Приглашаем вас к Винсенту Ван Гогу, одному из самых знаменитых художников мира!
Работы Винсента Ван Гога по сей день остаются популярными и притягательными, а его картины «Звёздная ночь», «Подсолнухи» и «Цветущие ветки миндаля» любят во всём мире.
Наверняка, его судьба сложилась бы иначе, если бы при жизни он был так же популярен, как теперь, после смерти. Недооценённый как художник при жизни (ему удалось продать лишь одну картину!), теперь Ван Гог считается одним из наиболее ярких художников 19го века.
Винсент был неудачлив не только в профессиональной сфере, ему также не везло в любви. Его личная жизнь состояла из вереницы катастрофических романов.
Но кем были те женщины, в которых влюблялся Винсент? И почему они не отвечали ему взаимностью?
В зрелые годы он стал частым посетителем домов с дурной репутацией. Какое-то время он даже жил с проституткой, хотя эти оплачиваемые отношения сделали его жизнь ещё более запутанной.
Одна из причин, почему нам так много известно о личной жизни Винсента, это его обширная переписка с семьёй, особенно с его младшим братом Тео.
Мы познакомим вас с творчеством этого великого мастера, вы узнаете поразительные, грустные, эпатажные и пикантные детали его безумной жизни.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей
Начало
🚩 у входа в музей
Место завершения
🏁 у музея
Музей Ван Гога
Музей Ван Гога
Музей Ван Гога
Музей Ван Гога

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tourpro A.
Tourpro A.
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