ВкусГолландии проводит ещё 6 экскурсий

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Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога

ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
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Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
"Ван Гог никогда не будет понят до конца никем" — сказал однажды французский критик. Вопреки этому мнению на экскурсии 🧭 в музее Ван Гога вы изучите личность художника и увидите его известнейшие работы. Мы расскажем, как жил живописец, кого любил, где работал и с кем дружил. Вы прикоснётесь к непростой судьбе и творчеству гения.
Исследовать коллекцию картин
200 полотен, 500 рисунков и набросков и около тысячи писем — в Амстердаме хранится наибольшее количество работ живописца. Вы рассмотрите картины раннего творчества, среди которых «Едоки картофеля» — вершина этого периода. Увидите знаменитые жизнеутверждающие «Подсолнухи» и бескрайние поля, которые отражали одиночество Ван Гога. Яркие краски южной природы Франции, простые голландские крестьяне и необычные автопортреты — сюжеты картин художника запомнятся вам противоречиями и притягательной красотой.
Кроме того, мы покажем вам работы Поля Гогена, Тулуза Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Камиля Писсарро, который откроют для Вас мир искусства 19 столетия.
Погрузиться в жизнь великого художника.
Судьба Винсента не менее увлекательна, чем его творчество. В рамках этой экскурсии мы обсудим главные вехи его биографии. Мы расскажем, где Ван Гог работал, прежде чем посвятить себя искусству. Откроем тайны личной жизни: с кем живописец дружил, кого любил и кто отвечал ему взаимностью. Объясним, зачем мастеру кисти писать автопортреты, если уже изобретена фотография, и что общего между стоптанной обувью, дамами полусвета и увядшими цветами.
Конечно, мы обсудим и самый тёмный период жизни Ван Гога: печально известную историю 📖 отрезанного уха и работу в сумасшедшем доме.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты (19 евро/взрослый, детям до 18 лет — бесплатно)
Начало и место завершения
🚩 Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВкусГолландии
ВкусГолландии
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