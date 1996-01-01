ВкусГолландии проводит ещё 6 экскурсий

"Ван Гог никогда не будет понят до конца никем" — сказал однажды французский критик. Вопреки этому мнению на экскурсии 🧭 в музее Ван Гога вы изучите личность художника и увидите его известнейшие работы. Мы расскажем, как жил живописец, кого любил, где работал и с кем дружил. Вы прикоснётесь к непростой судьбе и творчеству гения.

Исследовать коллекцию картин

200 полотен, 500 рисунков и набросков и около тысячи писем — в Амстердаме хранится наибольшее количество работ живописца. Вы рассмотрите картины раннего творчества, среди которых «Едоки картофеля» — вершина этого периода. Увидите знаменитые жизнеутверждающие «Подсолнухи» и бескрайние поля, которые отражали одиночество Ван Гога. Яркие краски южной природы Франции, простые голландские крестьяне и необычные автопортреты — сюжеты картин художника запомнятся вам противоречиями и притягательной красотой.

Кроме того, мы покажем вам работы Поля Гогена, Тулуза Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Камиля Писсарро, который откроют для Вас мир искусства 19 столетия.

Погрузиться в жизнь великого художника.

Судьба Винсента не менее увлекательна, чем его творчество. В рамках этой экскурсии мы обсудим главные вехи его биографии. Мы расскажем, где Ван Гог работал, прежде чем посвятить себя искусству. Откроем тайны личной жизни: с кем живописец дружил, кого любил и кто отвечал ему взаимностью. Объясним, зачем мастеру кисти писать автопортреты, если уже изобретена фотография, и что общего между стоптанной обувью, дамами полусвета и увядшими цветами.

Конечно, мы обсудим и самый тёмный период жизни Ван Гога: печально известную историю 📖 отрезанного уха и работу в сумасшедшем доме.