Tourpro A. проводит ещё 6 экскурсий

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Национальная галерея Рейксмузей

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Отправьтесь на знакомство с художественной сокровищницей Нидерландов – Национальной галерей Рейксмузей.

В музее находится более 5000 картин, но на прогулке 👣 вместе с гидом по музейным залам вы увидите только самые культовые и знаменитые полотна выдающихся мастеров голландской живописи XVII века – Рембрандта, Вермеера и Ван Эйка, а также узнаете интересные факты из истории 📖 Нидерландов и непростой судьбы голландских художников.
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Национальная галерея Рейксмузей
Национальная галерея Рейксмузей
Рейксмузеум является самым большим в Нидерландах, самым посещаемым и самым богатым музеем — шедевры лучших мастеров мировой живописи исчисляются здесь буквально сотнями.
Открывшись в 1800 году, как небольшая коллекция картин, сегодня Национальная художественная галерея Рейксмузеум (Rijksmuseum) считается сокровищницей Нидерландов.
Основы музея были заложены Луи Бонапартом, братом французского императора Наполеона Бонапарта. Будучи губернатором Амстердама, Луи Бонапарт приказал перевезти из Гааги Национальную галерею Искусств, которая и стала прообразом сегодняшнего Национального музея.
Самыми ценными экспонатами Национальной галереи являются полотна четырех выдающихся мастеров голландской живописи XVII века- Рембрандта, Франса Хальса, Яна Стена и Иоханниса Вермеера.
Если в парижском Лувре большинство посетителей в первую очередь стремятся увидеть «Джоконду», то в амстердамском Рейксмузеуме главным экспонатом для них является знаменитый «Ночной дозор» Рембрандта. Традиционное название этой картины, написанной Рембрантом в 1642 году, — «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбурга». Картину Рембранту заказало Стрелковое общество — мушкетерский отряд гражданского ополчения Нидерландов.
В более чем 260 залах Рейксмузеума собраны выдающиеся произведения живописи (более 5000 полотен!), предметы декоративно-прикладного искусства (гравюры, мебель, керамика, знаменитый дельфтский фарфор, серебро), есть национальный кабинет гравюр и отделение восточного искусства. Восточное крыло музея полностью посвящено многовековой истории 📖 Голландии.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты в музей
Начало
🚩 круглая информационная стойка в холле музея
Место завершения
🏁 у музея
Национальная галерея Рейксмузей
Национальная галерея Рейксмузей
Национальная галерея Рейксмузей
Национальная галерея Рейксмузей

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Tourpro A.
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