1 отзыв оставили туристы

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Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен

Исследовать колорит старинных деревушек, прокатиться на паровозе и попробовать копченую макрель

4
1 отзыв
Anastasia
Anastasia – представитель из Амстердама
Вы узнаете, что скрыто внутри голландских кварталов, услышите старинные легенды и познакомитесь с жителями Нидерландов прошлых столетий.

Взору предстанут парусники и мельницы, каналы и верфи, пасущиеся на зеленых лугах овечки и козочки.

Будто гости из будущего, мы прогуляемся по тихому и уютному Хорну, спортивному Медемблику и традиционному Энкхёйзену.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От €299 за экскурсию

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Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен

Что вас ожидает

Морские приключения в Хорне
Для нидерландцев Хорн — больше, чем уютный уголок Северной Голландии. Граждане чтят город 🏙️ за победу в морском сражении, подарившую стране независимость. Мы заглянем в старинные дворики, поговорим о быте горожан прошлых столетий и посмотрим, как теперь живут коренные хорнцы. Вы узнаете о колониальном периоде страны, Ост-Индской компании и пиратах, о том, что такое гевелстенен и как расшифровать его рельеф. Посетите уютный хофье и даже бывшую тюрьму. А у портовой конторы услышите легенду о русалке и историю 📖 о подростках, которым удалось нанести серьезный ущерб голландскому флоту. Мы увидим знаменитый парусник Half Moon, команда которого открыла острова Манхэттен и Лонг-Айленд и вы узнаете, как спастись от шторма при помощи масла!

Медемблик — город на озере
На винтажном паровозе «Stoomtram» со свистком и кочегаром, забрасывающим уголь в топку, мы помчимся в Медемблик. За час с небольшим мы успеем полюбоваться пасторальными пейзажами и поговорить о жизни в нидерландской деревне, об инновациях в сельском хозяйстве и об удивительном отношении к природе в этой стране. А если нам повезет, фрисландцы, перенесшиеся прямо из XIX века, расскажут о традициях и национальных костюмах. В вагоне-ресторане мы попробуем пончики пофферчес, а на затерянном в польдерах полустанке сыграем в старинные игры. Прибыв в Медемблик, вы прогуляетесь 👣 по живописному центру и дойдете до настоящего графского замка, с которым связано несколько удивительных историй. За чашкой традиционного голландского чая с лучшим в окрестностях яблочным пирогом, вы поймете, как страна, 60 процентов которой находится ниже уровня моря 🌊, защищает себя от наводнений.

Живая старина Энкхейзена
Из Медемблика на пароходе мы отправимся в этнографический музеей под открытым небом. Вы перенесетесь XIX век и станете ненадолго жителем рыбацкой деревни: посмотрите на рыбацкие верфи, примерите деревянные башмаки-кломпы и сможете помочь в плетении корзин, изготовлении щеток или варке смолы. Зайдете в парикмахерскую, аптеку, кондитерскую, а после трудового дня насладитесь копченой макрелью или угрем, сидя на деревянной лавке во дворе коптильни. А в завершение отправите открытку домой со старинной почты, прокатитесь по каналам на гондоле, посмотрите на мельницы и узнаете, как делается голландский сыр. Ужин в рыбном ресторане с видом на старую гавань восстановит ваши силы перед обратной дорогой!

Организационные детали

  • Гид встретит вас в Хорне.
  • Поездка на паровозе, пароходе и вход в этнографический музей 🖼 не входят в стоимость экскурсии: в сумме €31 с человека, есть льготы для детей до 12 лет, семей с двумя детьми и т. д.
  • Экскурсия по Энкхейзену возможна с апреля до октября включительно. В зимнее время этнографический музей под открытым небом закрыт.
  • Из-за большой продолжительности экскурсии 🧭 она может быть тяжела для детей до 8-9 лет. Если вы путешествуете с маленькими детьми, мы предлагаем «детский» вариант экскурсии — без Хорна, но с чудесным парком развлечений совсем рядом с этнодеревней — с аттракционами и деревней гномов.
  • Каждый дополнительный час работы гида —40 евро.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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1 отзыв оставили туристы

3 августа 2019
Несмотря на почти не прекращающийся дождь в первой половине дня экскурсия произвела неплохое впечатление. В этой тройке, пожалуй, лишним был Медемблик. Самые лучшие впечатления от гида Саши. Это идеальный гид для небольшой компании. Получили от него невероятное количество информации не только по теме экскурсии, но и о современной Голландии. Описание экскурсии на сайте слишком красочное и не соответствует реальности. Слово "посетим" и " навестим" ( Хорн) означают увидим снаружи. "Ряженых голландцев" в поезде можно увидеть только, если повезет. Мы, путешествуя в субботу, их не видели. Не указана стоимость проезда на поезде до Хорна +24 евро с человека.

Anastasia проводит ещё 6 экскурсий

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