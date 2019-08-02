1 отзыв оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а музеи и достопримечательности работают в полном объёме. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться путешествием, но возможны небольшие дожди и прохлада. В остальные месяцы, особенно зимой, многие объекты закрыты, и погодные условия могут быть неблагоприятными, что ограничивает возможности для комфортного отдыха.

верфи, а также пасущихся на зеленых лугах овечек и козочек. Прогулка по тихому и уютному Хорну, спортивному Медемблику и традиционному Энкхейзену подарит незабываемые впечатления. В Хорне вы узнаете о колониальном периоде страны, Ост-Индской компании и пиратах, а также посетите уютный хофье и бывшую тюрьму. В Медемблике на винтажном паровозе можно полюбоваться пасторальными пейзажами и узнать о жизни в нидерландской деревне. В Энкхейзене вас ждет этнографический музей под открытым небом, где можно примерить деревянные башмаки-кломпы и стать ненадолго жителем рыбацкой деревни

Описание экскурсии

Морские приключения в Хорне

Для нидерландцев Хорн — больше, чем уютный уголок Северной Голландии. Граждане чтят город за победу в морском сражении, подарившую стране независимость. Мы заглянем в старинные дворики, поговорим о быте горожан прошлых столетий и посмотрим, как теперь живут коренные хорнцы. Вы узнаете о колониальном периоде страны, Ост-Индской компании и пиратах, о том, что такое гевелстенен и как расшифровать его рельеф. Посетите уютный хофье и даже бывшую тюрьму. А у портовой конторы услышите легенду о русалке и историю о подростках, которым удалось нанести серьезный ущерб голландскому флоту. Мы увидим знаменитый парусник Half Moon, команда которого открыла острова Манхэттен и Лонг-Айленд и вы узнаете, как спастись от шторма при помощи масла!

Медемблик — город на озере

На винтажном паровозе «Stoomtram» со свистком и кочегаром, забрасывающим уголь в топку, мы помчимся в Медемблик. За час с небольшим мы успеем полюбоваться пасторальными пейзажами и поговорить о жизни в нидерландской деревне, об инновациях в сельском хозяйстве и об удивительном отношении к природе в этой стране. А если нам повезет, фрисландцы, перенесшиеся прямо из XIX века, расскажут о традициях и национальных костюмах. В вагоне-ресторане мы попробуем пончики пофферчес, а на затерянном в польдерах полустанке сыграем в старинные игры. Прибыв в Медемблик, вы прогуляетесь по живописному центру и дойдете до настоящего графского замка, с которым связано несколько удивительных историй. За чашкой традиционного голландского чая с лучшим в окрестностях яблочным пирогом, вы поймете, как страна, 60 процентов которой находится ниже уровня моря, защищает себя от наводнений.

Живая старина Энкхейзена

Из Медемблика на пароходе мы отправимся в этнографический музеей под открытым небом. Вы перенесетесь XIX век и станете ненадолго жителем рыбацкой деревни: посмотрите на рыбацкие верфи, примерите деревянные башмаки-кломпы и сможете помочь в плетении корзин, изготовлении щеток или варке смолы. Зайдете в парикмахерскую, аптеку, кондитерскую, а после трудового дня насладитесь копченой макрелью или угрем, сидя на деревянной лавке во дворе коптильни. А в завершение отправите открытку домой со старинной почты, прокатитесь по каналам на гондоле, посмотрите на мельницы и узнаете, как делается голландский сыр. Ужин в рыбном ресторане с видом на старую гавань восстановит ваши силы перед обратной дорогой!

Организационные детали