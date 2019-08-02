1 отзыв оставили туристы

Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Путешествие в прошлое по Амстердаму предлагает уникальную возможность узнать, что скрыто внутри голландских кварталов, услышать старинные легенды и познакомиться с жителями Нидерландов прошлых столетий.
Путешественники увидят парусники и мельницы, каналы и читать дальшеуменьшить
верфи, а также пасущихся на зеленых лугах овечек и козочек.
Прогулка по тихому и уютному Хорну, спортивному Медемблику и традиционному Энкхейзену подарит незабываемые впечатления.
В Хорне вы узнаете о колониальном периоде страны, Ост-Индской компании и пиратах, а также посетите уютный хофье и бывшую тюрьму.
В Медемблике на винтажном паровозе можно полюбоваться пасторальными пейзажами и узнать о жизни в нидерландской деревне.
В Энкхейзене вас ждет этнографический музей под открытым небом, где можно примерить деревянные башмаки-кломпы и стать ненадолго жителем рыбацкой деревни
Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а музеи и достопримечательности работают в полном объёме. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться путешествием, но возможны небольшие дожди и прохлада. В остальные месяцы, особенно зимой, многие объекты закрыты, и погодные условия могут быть неблагоприятными, что ограничивает возможности для комфортного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парусник Half Moon
Графский замок в Медемблике
Этнографический музей под открытым небом
Рыбацкие верфи
Старинная портовая контора
Описание экскурсии
Морские приключения в Хорне
Для нидерландцев Хорн — больше, чем уютный уголок Северной Голландии. Граждане чтят город за победу в морском сражении, подарившую стране независимость. Мы заглянем в старинные дворики, поговорим о быте горожан прошлых столетий и посмотрим, как теперь живут коренные хорнцы. Вы узнаете о колониальном периоде страны, Ост-Индской компании и пиратах, о том, что такое гевелстенен и как расшифровать его рельеф. Посетите уютный хофье и даже бывшую тюрьму. А у портовой конторы услышите легенду о русалке и историю о подростках, которым удалось нанести серьезный ущерб голландскому флоту. Мы увидим знаменитый парусник Half Moon, команда которого открыла острова Манхэттен и Лонг-Айленд и вы узнаете, как спастись от шторма при помощи масла!
Медемблик — город на озере
На винтажном паровозе «Stoomtram» со свистком и кочегаром, забрасывающим уголь в топку, мы помчимся в Медемблик. За час с небольшим мы успеем полюбоваться пасторальными пейзажами и поговорить о жизни в нидерландской деревне, об инновациях в сельском хозяйстве и об удивительном отношении к природе в этой стране. А если нам повезет, фрисландцы, перенесшиеся прямо из XIX века, расскажут о традициях и национальных костюмах. В вагоне-ресторане мы попробуем пончики пофферчес, а на затерянном в польдерах полустанке сыграем в старинные игры. Прибыв в Медемблик, вы прогуляетесь по живописному центру и дойдете до настоящего графского замка, с которым связано несколько удивительных историй. За чашкой традиционного голландского чая с лучшим в окрестностях яблочным пирогом, вы поймете, как страна, 60 процентов которой находится ниже уровня моря, защищает себя от наводнений.
Живая старина Энкхейзена
Из Медемблика на пароходе мы отправимся в этнографический музеей под открытым небом. Вы перенесетесь XIX век и станете ненадолго жителем рыбацкой деревни: посмотрите на рыбацкие верфи, примерите деревянные башмаки-кломпы и сможете помочь в плетении корзин, изготовлении щеток или варке смолы. Зайдете в парикмахерскую, аптеку, кондитерскую, а после трудового дня насладитесь копченой макрелью или угрем, сидя на деревянной лавке во дворе коптильни. А в завершение отправите открытку домой со старинной почты, прокатитесь по каналам на гондоле, посмотрите на мельницы и узнаете, как делается голландский сыр. Ужин в рыбном ресторане с видом на старую гавань восстановит ваши силы перед обратной дорогой!
Организационные детали
Гид встретит вас в Хорне
Поездка на паровозе, пароходе и вход в этнографический музей не входят в стоимость экскурсии: в сумме €31 с человека, есть льготы для детей до 12 лет, семей с двумя детьми и т. д.
Экскурсия по Энкхейзену возможна с апреля до октября включительно. В зимнее время этнографический музей под открытым небом закрыт
Из-за большой продолжительности экскурсии она может быть тяжела для детей до 8-9 лет. Если вы путешествуете с маленькими детьми, мы предлагаем «детский» вариант экскурсии — без Хорна, но с чудесным парком развлечений совсем рядом с этнодеревней — с аттракционами и деревней гномов
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Каждый дополнительный час работы гида —70 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Несмотря на почти не прекращающийся дождь в первой половине дня экскурсия произвела неплохое впечатление. В этой тройке, пожалуй, лишним был Медемблик. Самые лучшие впечатления от гида Саши. Это идеальный гид для читать дальшеуменьшить
небольшой компании. Получили от него невероятное количество информации не только по теме экскурсии, но и о современной Голландии. Описание экскурсии на сайте слишком красочное и не соответствует реальности. Слово "посетим" и" навестим" (Хорн) означают увидим снаружи."Ряженых голландцев" в поезде можно увидеть только, если повезет. Мы, путешествуя в субботу, их не видели. Не указана стоимость проезда на поезде до Хорна +24 евро с человека.
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