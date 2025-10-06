24 отзыва оставили туристы

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Необычные истории Старого города

Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Представьте себя путешественником во времени, исследующим узкие улочки и знаковые места Старого города Амстердама.

Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами его основателей, услышать необычные истории и легенды, которые не встретишь
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в обычных путеводителях.

От Старой церкви до Квартала красных фонарей, от средневековых ворот до Королевского дворца - каждый шаг открывает новую страницу истории.

Эта экскурсия - ваш уникальный шанс окунуться в атмосферу настоящего Амстердама и унести с собой незабываемые впечатления

5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные истории и легенды
  • 🏰 Посещение старейших зданий
  • 🔍 Интересные факты о городе
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим местам
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучше всего посещать Амстердам с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а город оживает фестивалями и событиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода становится более суровой, но если вас не пугает холод, вы сможете насладиться атмосферой города без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города

Что можно увидеть

  • Старая церковь
  • Квартал красных фонарей
  • Королевский дворец
  • Новая церковь
  • Средневековые ворота
  • Башни крепостной стены
  • Монастыри

Описание экскурсии

Знаковые места города

Вы увидите самое старое здание в городе — легендарную Старую церковь, и место, где произошло знаменитое «амстердамское чудо», о котором обычно знают только голландцы и не пишут путеводители. Мы пройдем по Кварталу красных фонарей, и я расскажу и о его истории, и о том, как протекает здесь жизнь сегодня.

Живой Амстердам: истории, легенды, курьезы

Я объясню, как обезьяны связаны с историей Амстердама. Вы также окажетесь в единственном дворе Старого города, где еще сохранился средневековый уровень земли. Мы выйдем на площадь, с которой началась история этого славного города, увидим Королевский дворец и Новую церковь. Увидим сохранившиеся средневековые ворота в город, башни крепостной стены, монастыри и еще много-много интересного. После этой экскурсии вы не только сможете ориентироваться в центре Амстердама, но и будете рассказывать своим знакомым интересные, иногда забавные истории.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вокзал Centraal Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 945 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как
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живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
1
Н
Елена - потрясающий гид!
Ее прекрасная речь, широкий кругозор, любовь к тому, что она делает, сделала наше знакомство с Амстердамом незабываемым.
Настоятельно рекомендую погулять по Амстердаму и окрестностям именно с Еленой.
Елена - потрясающий гид!
Елена - потрясающий гид!
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М
Потрясающая гид Лена! Завораживающие истории города и глубокие знания. Нам очень понравилось. Так получилось, что это была наша вторая экскурсия по Амстердаму, и Лена мгновенно перестроила программу и провела экскурсию на другую тему и по другому маршруту. На высоком уровне!
Потрясающая гид Лена! Завораживающие истории города и глубокие знания. Нам очень понравилось. Так получилось, что это
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Андрей
Очень хорошая экскурсия для тех, кто в Амстердаме в первый раз. Смело назначайте на следующий день (лучше утро) после приезда. Утром психологически комфортнее проходить квартал красных фонарей с женой и
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ребёнком. Экскурсия полезна для первоначального восприятия города, так как это всё-таки не Рим и не Париж, и после прочтения путеводителя становится не по себе от длинных и странных голландских названий. По окончании экскурсии эта неловкость пройдёт и можно будет смело планировать дальнейшее пребывание в Амстердаме и окрестностях.

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А
С большим удовольствием послушали экскурсию Елены. Мы узнали много для себя нового, но главное, Елена смогла ответить на те многочисленные вопросы, которые у нас накопились за время нашего пребывания в
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Амстердаме. Мы получили не только экскурсию, а также возможность расспросить и узнать об образе жизни голландцев, системе образования, некоторых распространенных взглядах и пр. По рекомендации Елены мы съездили в Эдам и получили массу удовольствия от пребывания в этом небольшом, очень красивом и уютном городке. Спасибо!

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И
Все было прекрасно: и сама Елена, и экскурсия (познавательно и легко)И и город! Однозначно буду ее рекомендовать друзьям.
Вообще сам выбор экскурсии был предопределен тем, что попав впервые в город, хотелось
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в большей степени узнать про его историю и особенности, чем про какие-то специфические и мало кому известные фишки (из серии геев-священников, экзотических спиртных напитков, лучшего рецепта спайс-кейка и т. п.). И экскурсия Елены как нельзя точно оправдала все ожидания:))

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Е
Елена прекрасный гид.
Хорошо знает свою работу.
Очень дружелюбная и веселая девушка.
Расскажет вам не только про известные достопримечательности, но и про то, что скрыто от глаз обычного обывателя, хотя может находится у вас прямо перед глазами.
Так же без проблем поможет с планировкой дальнейших путешествий если у вас будут иметься любые вопросы.
Тем и маршрут универсальный, подстраивается под группу.
Вообщем только хорошие впечатления.
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Входит в следующие категории Амстердама

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