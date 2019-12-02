24 отзыва оставили туристы

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Необычные истории Старого города

История Амстердама от основания до XVII века на прогулке по средневековым достопримечательностям

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча вокзал Centraal Station
  • Заказать экскурсию

От 188 за экскурсию

У этой экскурсии24 отзыва
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Елена – Гид в Амстердаме
На этой экскурсии 🧭 вы увидите Амстердам в его границах до начала XVII века — обойдете весь центр города вдоль и поперек.

Познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями 🏛️ средневекового города.

Я расскажу об основании Амстердама, о том, как раньше выглядел город 🏙️, и о том, как он менялся.
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города

Программа

Вы увидите самое старое здание в городе — легендарную Старую церковь, и место, где произошло знаменитое «амстердамское чудо», о котором обычно знают только голландцы и не пишут путеводители. Мы пройдем по Кварталу красных фонарей, и я расскажу и о его истории, и о том, как протекает здесь жизнь сегодня.

Я объясню, как обезьяны связаны с историей Амстердама. Вы также окажетесь в единственном дворе Старого города, где еще сохранился средневековый уровень земли. Мы выйдем на площадь, с которой началась история этого славного города, увидим Королевский дворец и Новую церковь. Увидим сохранившиеся средневековые ворота в город, башни крепостной стены, монастыри и еще много-много интересного. После этой экскурсии вы не только сможете ориентироваться в центре Амстердама, но и будете рассказывать своим знакомым интересные, иногда забавные истории.

Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города
Необычные истории Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала вокзал Centraal Station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
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24 отзыва оставили туристы

2 декабря 2019
Елена, благодарим за одну из самых интересных и красивых экскурсий, на которых нам когда-либо удалось побывать! Эрудированность, начитанность, заинтересованность материалом, увлечённость и деликатность в сочетании с потрясающей архитектурой, красотой каналов и небанальной историей-вот, что такое экскурсия по Старому городу с Еленой.
26 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Были без детей, но, я думаю, детям бы понравилось тоже. Елена очень интересно рассказывает,. Отвезла на все наши вопросы. 3 часа пролетели незаметно. Экскурсия полностью оправдывает своё название. Было оригинально, не избито, легко и интересно. Как раз то, чего нам хотелось! Спасибо большое! Такого гида не часто встретишь.
18 апреля 2019
Всё очень понравилось! Амстердам - особенный город. Спасибо нашему гиду за увлекательную и насыщенную экскурсию. Мы были с двумя детьми, и Елена очень корректно обходила все ненужные детским ушам и глазам подробности о районе "Красных фонарей", за что ей отдельная благодарность :)
10 января 2019
Экскурсия проходила весело и очень интересно. Елена - гид профессиональный с огромным багажом знаний. Мы узнали много интересных нюансов и фактов, которых не знали ранее, хотя в Амстердаме уже не первый раз. Я рекомендую воспользоваться услугами Елены - вы останетесь очень довольны
6 января 2019
Найти гида, который расскажет и/или покажет вам все достопримечательности- задача не сложная. А вот найти гида, который своим рассказом сможет погрузить вас в определеную атмосферу, создавая прекрасные образы - большая удача! Елена именно тот гид, который создаст незабываемые эмоции.
2 января 2019
Елена прекрасный рассказчик.
4 ноября 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия! Восхитил высокий профессионализм гида Елены! Обязательно буду советовать данную экскурсию своим друзьям
25 сентября 2018
Огромное спасибо Елене за наше знакомство с Амстердамом! Интересная экскурсия, безумно красивый город, а Елена очень интересный, знающий тему рассказчик! Милая, приятная в общении! Ответила на все наши вопросы, дала кучу дельных советов! Очень рады знакомству! Спасибо ещё раз!!!!!
18 июля 2018
Все было прекрасно: и сама Елена, и экскурсия (познавательно и легко)И и город! Однозначно буду ее рекомендовать друзьям. Вообще сам выбор экскурсии был предопределен тем, что попав впервые в город, хотелось в большей степени узнать про его историю и особенности, чем про какие-то специфические и мало кому известные фишки (из серии геев-священников, экзотических спиртных напитков, лучшего рецепта спайс-кейка и т. п. ). И экскурсия Елены как нельзя точно оправдала все ожидания :))
22 июня 2018
Были в Амстердаме с детьми (15 и 17 лет - иное поколение). 3 часа экскурсии прошли на одном дыхании, динамично, познавательно и интересно как для нас, так и для подрастающей нашей молодёжи. Елена - очень приятная, внимательная, эрудированная, великолепно ориентирующаяся в реалиях и истории города девушка. Данная экскурсия - прекрасный параметр знакомства с новым местом. Рекомендуем.
Ещё 14 отзывов

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