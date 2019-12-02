24 отзыва оставили туристы

На этой экскурсии 🧭 вы увидите Амстердам в его границах до начала XVII века — обойдете весь центр города вдоль и поперек. Познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями 🏛️ средневекового города. Я расскажу об основании Амстердама, о том, как раньше выглядел город 🏙️, и о том, как он менялся.

Программа

Вы увидите самое старое здание в городе — легендарную Старую церковь, и место, где произошло знаменитое «амстердамское чудо», о котором обычно знают только голландцы и не пишут путеводители. Мы пройдем по Кварталу красных фонарей, и я расскажу и о его истории, и о том, как протекает здесь жизнь сегодня.

Я объясню, как обезьяны связаны с историей Амстердама. Вы также окажетесь в единственном дворе Старого города, где еще сохранился средневековый уровень земли. Мы выйдем на площадь, с которой началась история этого славного города, увидим Королевский дворец и Новую церковь. Увидим сохранившиеся средневековые ворота в город, башни крепостной стены, монастыри и еще много-много интересного. После этой экскурсии вы не только сможете ориентироваться в центре Амстердама, но и будете рассказывать своим знакомым интересные, иногда забавные истории.