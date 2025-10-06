24 отзыва оставили туристы

Лучше всего посещать Амстердам с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а город оживает фестивалями и событиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода становится более суровой, но если вас не пугает холод, вы сможете насладиться атмосферой города без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старая церковь
Квартал красных фонарей
Королевский дворец
Новая церковь
Средневековые ворота
Башни крепостной стены
Монастыри
Описание экскурсии
Знаковые места города
Вы увидите самое старое здание в городе — легендарную Старую церковь, и место, где произошло знаменитое «амстердамское чудо», о котором обычно знают только голландцы и не пишут путеводители. Мы пройдем по Кварталу красных фонарей, и я расскажу и о его истории, и о том, как протекает здесь жизнь сегодня.
Живой Амстердам: истории, легенды, курьезы
Я объясню, как обезьяны связаны с историей Амстердама. Вы также окажетесь в единственном дворе Старого города, где еще сохранился средневековый уровень земли. Мы выйдем на площадь, с которой началась история этого славного города, увидим Королевский дворец и Новую церковь. Увидим сохранившиеся средневековые ворота в город, башни крепостной стены, монастыри и еще много-много интересного. После этой экскурсии вы не только сможете ориентироваться в центре Амстердама, но и будете рассказывать своим знакомым интересные, иногда забавные истории.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Вокзал Centraal Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 945 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как читать дальшеуменьшить
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Елена - потрясающий гид! Ее прекрасная речь, широкий кругозор, любовь к тому, что она делает, сделала наше знакомство с Амстердамом незабываемым. Настоятельно рекомендую погулять по Амстердаму и окрестностям именно с Еленой.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Маргарита
Потрясающая гид Лена! Завораживающие истории города и глубокие знания. Нам очень понравилось. Так получилось, что это была наша вторая экскурсия по Амстердаму, и Лена мгновенно перестроила программу и провела экскурсию на другую тему и по другому маршруту. На высоком уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Очень хорошая экскурсия для тех, кто в Амстердаме в первый раз. Смело назначайте на следующий день (лучше утро) после приезда. Утром психологически комфортнее проходить квартал красных фонарей с женой и читать дальшеуменьшить
ребёнком. Экскурсия полезна для первоначального восприятия города, так как это всё-таки не Рим и не Париж, и после прочтения путеводителя становится не по себе от длинных и странных голландских названий. По окончании экскурсии эта неловкость пройдёт и можно будет смело планировать дальнейшее пребывание в Амстердаме и окрестностях.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
С большим удовольствием послушали экскурсию Елены. Мы узнали много для себя нового, но главное, Елена смогла ответить на те многочисленные вопросы, которые у нас накопились за время нашего пребывания в читать дальшеуменьшить
Амстердаме. Мы получили не только экскурсию, а также возможность расспросить и узнать об образе жизни голландцев, системе образования, некоторых распространенных взглядах и пр. По рекомендации Елены мы съездили в Эдам и получили массу удовольствия от пребывания в этом небольшом, очень красивом и уютном городке. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Инга
Все было прекрасно: и сама Елена, и экскурсия (познавательно и легко)И и город! Однозначно буду ее рекомендовать друзьям. Вообще сам выбор экскурсии был предопределен тем, что попав впервые в город, хотелось читать дальшеуменьшить
в большей степени узнать про его историю и особенности, чем про какие-то специфические и мало кому известные фишки (из серии геев-священников, экзотических спиртных напитков, лучшего рецепта спайс-кейка и т. п.). И экскурсия Елены как нельзя точно оправдала все ожидания:))
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Егор
Елена прекрасный гид. Хорошо знает свою работу. Очень дружелюбная и веселая девушка. Расскажет вам не только про известные достопримечательности, но и про то, что скрыто от глаз обычного обывателя, хотя может находится у вас прямо перед глазами. Так же без проблем поможет с планировкой дальнейших путешествий если у вас будут иметься любые вопросы. Тем и маршрут универсальный, подстраивается под группу. Вообщем только хорошие впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии на «Необычные истории Старого города»