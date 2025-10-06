24 отзыва оставили туристы

Представьте себя путешественником во времени, исследующим узкие улочки и знаковые места Старого города Амстердама.Эта экскурсия позволит вам увидеть город глазами его основателей, услышать необычные истории и легенды, которые не встретишь

в обычных путеводителях. От Старой церкви до Квартала красных фонарей, от средневековых ворот до Королевского дворца - каждый шаг открывает новую страницу истории. Эта экскурсия - ваш уникальный шанс окунуться в атмосферу настоящего Амстердама и унести с собой незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Амстердам с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а город оживает фестивалями и событиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода становится более суровой, но если вас не пугает холод, вы сможете насладиться атмосферой города без толп туристов.

Сейчас август — это идеальное время.