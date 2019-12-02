24 отзыва оставили туристы

Вы увидите самое старое здание в городе — легендарную Старую церковь, и место, где произошло знаменитое «амстердамское чудо», о котором обычно знают только голландцы и не пишут путеводители. Мы пройдем по Кварталу красных фонарей, и я расскажу и о его истории, и о том, как протекает здесь жизнь сегодня.
Я объясню, как обезьяны связаны с историей Амстердама. Вы также окажетесь в единственном дворе Старого города, где еще сохранился средневековый уровень земли. Мы выйдем на площадь, с которой началась история этого славного города, увидим Королевский дворец и Новую церковь. Увидим сохранившиеся средневековые ворота в город, башни крепостной стены, монастыри и еще много-много интересного. После этой экскурсии вы не только сможете ориентироваться в центре Амстердама, но и будете рассказывать своим знакомым интересные, иногда забавные истории.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала вокзал Centraal Station.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Елена, благодарим за одну из самых интересных и красивых экскурсий, на которых нам когда-либо удалось побывать! Эрудированность, начитанность, заинтересованность материалом, увлечённость и деликатность в сочетании с потрясающей архитектурой, красотой каналов и небанальной историей-вот, что такое экскурсия по Старому городу с Еленой.
Анастасия
26 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Были без детей, но, я думаю, детям бы понравилось тоже. Елена очень интересно рассказывает,. Отвезла на все наши вопросы. 3 часа пролетели незаметно. Экскурсия полностью оправдывает своё название. Было оригинально, не избито, легко и интересно. Как раз то, чего нам хотелось! Спасибо большое! Такого гида не часто встретишь.
Антон
18 апреля 2019
Всё очень понравилось! Амстердам - особенный город. Спасибо нашему гиду за увлекательную и насыщенную экскурсию. Мы были с двумя детьми, и Елена очень корректно обходила все ненужные детским ушам и глазам подробности о районе "Красных фонарей", за что ей отдельная благодарность :)
лариса
10 января 2019
Экскурсия проходила весело и очень интересно. Елена - гид профессиональный с огромным багажом знаний. Мы узнали много интересных нюансов и фактов, которых не знали ранее, хотя в Амстердаме уже не первый раз. Я рекомендую воспользоваться услугами Елены - вы останетесь очень довольны
Александр
6 января 2019
Найти гида, который расскажет и/или покажет вам все достопримечательности- задача не сложная. А вот найти гида, который своим рассказом сможет погрузить вас в определеную атмосферу, создавая прекрасные образы - большая удача! Елена именно тот гид, который создаст незабываемые эмоции.
НАТАЛЬЯ
2 января 2019
Елена прекрасный рассказчик.
Татьяна
4 ноября 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия! Восхитил высокий профессионализм гида Елены! Обязательно буду советовать данную экскурсию своим друзьям
Лиза
25 сентября 2018
Огромное спасибо Елене за наше знакомство с Амстердамом! Интересная экскурсия, безумно красивый город, а Елена очень интересный, знающий тему рассказчик! Милая, приятная в общении! Ответила на все наши вопросы, дала кучу дельных советов! Очень рады знакомству! Спасибо ещё раз!!!!!
Инга
18 июля 2018
Все было прекрасно: и сама Елена, и экскурсия (познавательно и легко)И и город! Однозначно буду ее рекомендовать друзьям. Вообще сам выбор экскурсии был предопределен тем, что попав впервые в город, хотелось в большей степени узнать про его историю и особенности, чем про какие-то специфические и мало кому известные фишки (из серии геев-священников, экзотических спиртных напитков, лучшего рецепта спайс-кейка и т. п. ). И экскурсия Елены как нельзя точно оправдала все ожидания :))
Лада
22 июня 2018
Были в Амстердаме с детьми (15 и 17 лет - иное поколение). 3 часа экскурсии прошли на одном дыхании, динамично, познавательно и интересно как для нас, так и для подрастающей нашей молодёжи. Елена - очень приятная, внимательная, эрудированная, великолепно ориентирующаяся в реалиях и истории города девушка. Данная экскурсия - прекрасный параметр знакомства с новым местом. Рекомендуем.
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Такой город, как Амстердам, за 7 веков не мог не обзавестись сотней-другой баек и курьезных историй. О самых любопытных из них мы поговорим на прогулке! В прямом эфире вы увидите площадь Дам, Квартал красных фонарей, спрятанные церкви и «танцующие дома». А заодно разберетесь, как живут коренные голландцы, почему местные обожают велосипеды и в чем секрет скандальных кофешопов.
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку. А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут.
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии
Амстердам — город противоречий. Для одних это лучшее место для жизни, для других — грабительские налоги, для третьих — столица свободы и самовыражения. Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета.