По следам гения: экскурсия по музею Ван Гога

Индивидуальная экскурсия по музею Ван Гога в Амстердаме - уникальная возможность понять гения и его путь от Голландии до Франции
Экскурсия по музею Ван Гога в Амстердаме предлагает уникальную возможность проследить путь художника от родной Голландии до солнечного юга Франции. Участники узнают о поддержке брата, сложных отношениях с женщинами и
дружбе с Гогеном. Биография Ван Гога, полная скандалов, помогает понять, что стоит за его шедеврами.

Экскурсия позволяет погрузиться в историю его жизни и творчества, раскрывая секреты картин, которые оставили след в мировой культуре

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры Ван Гога
  • 🖼️ Погружение в историю искусства
  • 📜 Интересные факты о жизни художника
  • 🌍 Путешествие по местам его жизни
  • 🤝 Увлекательные рассказы о дружбе и семье
  • 🔍 Секреты, скрытые в картинах
Что можно увидеть

  • Музей Ван Гога

Описание экскурсии

Мы проследуем за художником из родной ему Голландии в весенний Париж — а затем на залитый солнцем юг Франции. Поговорим о его семье, поддержке брата, непростых отношениях с женщинами и сложной дружбе с Гогеном.

Рассказ о биографии художника поможет понять, что стоит за тем или иным шедевром. Скандальной биографии для того времени! Впрочем, для нашего времени тоже… Мы обсудим и это — без купюр.

И, конечно же, я открою вам секреты, которые хранят картины художника. Ведь, если бы они могли говорить, то рассказали бы свою историю — историю поиска, сомнений, мастерства и времени, оставившего свой след на великих полотнах.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — €24, дети до 18 лет бесплатно. Пожалуйста, покупайте билеты заранее, поскольку они быстро заканчиваются.

Елена
Елена — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 860 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.

