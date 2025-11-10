Экскурсия по музею Ван Гога в Амстердаме предлагает уникальную возможность проследить путь художника от родной Голландии до солнечного юга Франции. Участники узнают о поддержке брата, сложных отношениях с женщинами и

Описание экскурсии

Мы проследуем за художником из родной ему Голландии в весенний Париж — а затем на залитый солнцем юг Франции. Поговорим о его семье, поддержке брата, непростых отношениях с женщинами и сложной дружбе с Гогеном.

Рассказ о биографии художника поможет понять, что стоит за тем или иным шедевром. Скандальной биографии для того времени! Впрочем, для нашего времени тоже… Мы обсудим и это — без купюр.

И, конечно же, я открою вам секреты, которые хранят картины художника. Ведь, если бы они могли говорить, то рассказали бы свою историю — историю поиска, сомнений, мастерства и времени, оставившего свой след на великих полотнах.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — €24, дети до 18 лет бесплатно. Пожалуйста, покупайте билеты заранее, поскольку они быстро заканчиваются.