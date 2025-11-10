Индивидуальная экскурсия по музею Ван Гога в Амстердаме - уникальная возможность понять гения и его путь от Голландии до Франции
Экскурсия по музею Ван Гога в Амстердаме предлагает уникальную возможность проследить путь художника от родной Голландии до солнечного юга Франции. Участники узнают о поддержке брата, сложных отношениях с женщинами и читать дальше
дружбе с Гогеном. Биография Ван Гога, полная скандалов, помогает понять, что стоит за его шедеврами.
Экскурсия позволяет погрузиться в историю его жизни и творчества, раскрывая секреты картин, которые оставили след в мировой культуре
Мы проследуем за художником из родной ему Голландии в весенний Париж — а затем на залитый солнцем юг Франции. Поговорим о его семье, поддержке брата, непростых отношениях с женщинами и сложной дружбе с Гогеном.
Рассказ о биографии художника поможет понять, что стоит за тем или иным шедевром. Скандальной биографии для того времени! Впрочем, для нашего времени тоже… Мы обсудим и это — без купюр.
И, конечно же, я открою вам секреты, которые хранят картины художника. Ведь, если бы они могли говорить, то рассказали бы свою историю — историю поиска, сомнений, мастерства и времени, оставившего свой след на великих полотнах.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослые — €24, дети до 18 лет бесплатно. Пожалуйста, покупайте билеты заранее, поскольку они быстро заканчиваются.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 860 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как читать дальше
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.