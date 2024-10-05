Прогулка по Йордану и посещение музея Ван Гога откроют вам уникальные страницы истории Амстердама и позволят насладиться атмосферой прошлого
Экскурсия по Амстердаму включает прогулку по району Йордан, который местные жители называют садом. Здесь можно увидеть хаус боты и знаменитое «золотое кольцо» каналов.
В музее Ван Гога экскурсовод расскажет о жизни читать дальшеуменьшить
и творчестве великого художника, акцентируя внимание на его последние недели жизни, когда он создал множество шедевров. Также будут обсуждаться крупные кражи в музее и отношение амстердамцев к памяти Ван Гога.
Экскурсия состоит из двух частей: прогулка по Йордану и посещение музея Ван Гога, билеты в который необходимо бронировать заранее
Проживанием в районе Йордан принято гордиться: местные называют себя йорданцами и часто упоминают об этом в разговорах. Вы увидите, что Йордан будто законсервирован в 17 веке. А секрет прост: бедному району со множеством мануфактур не хватало денег, чтобы активно перестраиваться и шагать в ногу с архитектурной модой. Вы прогуляетесь по 9 улицам Йордана, узнаете историю хаус ботов и увидите «золотое кольцо» каналов Амстердама.
Музей Ван Гога
За 1,5 часа я проведу вас через сложную судьбу великого голландца. Мы обсудим изнанку его гениальности, сотканную из переживаний, страхов, разочарований в любви и непонимания близких. Главный акцент я сделаю на последних трёх неделях жизни Ван Гога: за это время он создал рекордное количество шедевров! А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника.
Организационные детали
Экскурсия по району Йордан длится — 2 ч., экскурсия в музее Ван Гога — 1,5 ч. Последовательность можно менять.
Билет в музей заказывается на официальном сайте музея и оплачивается дополнительно — €20/чел. Бронировать билеты нужно за 2-3 недели до посещения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим читать дальшеуменьшить
с гостями.
Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам.
С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
сергей
Какая же это была интересная экскурсия! Полный восторг! Татьяна прекрасный гид, приятный человек в общении. Владеет большим количеством информации, также некоторые моменты показывает на планшете, благодаря чему, складывается полная картина. Отличный рассказ по галерее Ван Гога. Погрузились в его творческую жизнь. Всем рекомендуем эту экскурсию и гида Татьяну!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали в голландскую глубинку и парк тюльпанов. Абсолютно незабываемые экскурсии!!! Татьяна все читать дальшеуменьшить
подстраивала под наши интересы и пожелания. Красивый тембр голоса и интересные рассказы, отличный маршрут, все во время и по делу! Ну а как она заботилась о нас чтоб мы не промокли под дождем заслуживает особой нашей благодарности! Наша группа от 14 до 50 лет и все в полном восторге. Спрашивайте у нее другие экскурсии! Она помогла нам арендовать лодку-очень увлекательно! Танечка спасибо от нас всех,за замечательно проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии на «Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог»