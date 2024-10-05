Экскурсия по Амстердаму включает прогулку по району Йордан, который местные жители называют садом. Здесь можно увидеть хаус боты и знаменитое «золотое кольцо» каналов.В музее Ван Гога экскурсовод расскажет о жизни

и творчестве великого художника, акцентируя внимание на его последние недели жизни, когда он создал множество шедевров. Также будут обсуждаться крупные кражи в музее и отношение амстердамцев к памяти Ван Гога. Экскурсия состоит из двух частей: прогулка по Йордану и посещение музея Ван Гога, билеты в который необходимо бронировать заранее

Описание экскурсии

Йордан: французский сад

Проживанием в районе Йордан принято гордиться: местные называют себя йорданцами и часто упоминают об этом в разговорах. Вы увидите, что Йордан будто законсервирован в 17 веке. А секрет прост: бедному району со множеством мануфактур не хватало денег, чтобы активно перестраиваться и шагать в ногу с архитектурной модой. Вы прогуляетесь по 9 улицам Йордана, узнаете историю хаус ботов и увидите «золотое кольцо» каналов Амстердама.

Музей Ван Гога

За 1,5 часа я проведу вас через сложную судьбу великого голландца. Мы обсудим изнанку его гениальности, сотканную из переживаний, страхов, разочарований в любви и непонимания близких. Главный акцент я сделаю на последних трёх неделях жизни Ван Гога: за это время он создал рекордное количество шедевров! А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника.

Организационные детали