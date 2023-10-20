Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
А потом мы направимся в музей Ван Гога, где рассмотрим его живопись, вспомним самый плодотворный период творчества и обсудим изнанку его гениальности.
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Описание
Что вас ожидает
Йордан: французский сад
Проживанием в районе Йордан принято гордиться: местные называют себя йорданцами и часто упоминают об этом в разговорах. Вы увидите, что Йордан будто законсервирован в 17 веке. А секрет прост: бедному району со множеством мануфактур не хватало денег, чтобы активно перестраиваться и шагать в ногу с архитектурной модой. Вы прогуляетесь по 9 улицам Йордана, узнаете историю хаус ботов и увидите «золотое кольцо» каналов Амстердама.
Музей Ван Гога
За 1,5 часа я проведу вас через сложную судьбу великого голландца. Мы обсудим изнанку его гениальности, сотканную из переживаний, страхов, разочарований в любви и непонимания близких. Главный акцент я сделаю на последних трёх неделях жизни Ван Гога: за это время он создал рекордное количество шедевров! А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника.
Организационные детали
- Экскурсия по району Йордан длится — 2 ч., экскурсия в музее Ван Гога — 1,5 ч. Последовательность можно менять.
- Билет в музей заказывается на официальном сайте музея и оплачивается дополнительно — €20/чел. Бронировать билеты нужно за 2-3 недели до посещения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.