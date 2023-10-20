Вас ждёт одно из самых красочных путешествий по Амстердаму! Сначала вы прогуляетесь по району, который местные французы с любовью называют садом. Узнаете, чем он так хорош, увидите хаус боты и «золотое кольцо» каналов. А потом мы направимся в музей Ван Гога, где рассмотрим его живопись, вспомним самый плодотворный период творчества и обсудим изнанку его гениальности.

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Описание

Что вас ожидает

Йордан: французский сад

Проживанием в районе Йордан принято гордиться: местные называют себя йорданцами и часто упоминают об этом в разговорах. Вы увидите, что Йордан будто законсервирован в 17 веке. А секрет прост: бедному району со множеством мануфактур не хватало денег, чтобы активно перестраиваться и шагать в ногу с архитектурной модой. Вы прогуляетесь по 9 улицам Йордана, узнаете историю хаус ботов и увидите «золотое кольцо» каналов Амстердама.

Музей Ван Гога

За 1,5 часа я проведу вас через сложную судьбу великого голландца. Мы обсудим изнанку его гениальности, сотканную из переживаний, страхов, разочарований в любви и непонимания близких. Главный акцент я сделаю на последних трёх неделях жизни Ван Гога: за это время он создал рекордное количество шедевров! А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника.

Организационные детали