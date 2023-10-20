Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог

Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее

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Вас ждёт одно из самых красочных путешествий по Амстердаму! Сначала вы прогуляетесь по району, который местные французы с любовью называют садом. Узнаете, чем он так хорош, увидите хаус боты и «золотое кольцо» каналов.

А потом мы направимся в музей Ван Гога, где рассмотрим его живопись, вспомним самый плодотворный период творчества и обсудим изнанку его гениальности.
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
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Описание

Что вас ожидает

Йордан: французский сад

Проживанием в районе Йордан принято гордиться: местные называют себя йорданцами и часто упоминают об этом в разговорах. Вы увидите, что Йордан будто законсервирован в 17 веке. А секрет прост: бедному району со множеством мануфактур не хватало денег, чтобы активно перестраиваться и шагать в ногу с архитектурной модой. Вы прогуляетесь по 9 улицам Йордана, узнаете историю хаус ботов и увидите «золотое кольцо» каналов Амстердама.

Музей Ван Гога

За 1,5 часа я проведу вас через сложную судьбу великого голландца. Мы обсудим изнанку его гениальности, сотканную из переживаний, страхов, разочарований в любви и непонимания близких. Главный акцент я сделаю на последних трёх неделях жизни Ван Гога: за это время он создал рекордное количество шедевров! А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника.

Организационные детали

  • Экскурсия по району Йордан длится — 2 ч., экскурсия в музее Ван Гога — 1,5 ч. Последовательность можно менять.
  • Билет в музей заказывается на официальном сайте музея и оплачивается дополнительно — €20/чел. Бронировать билеты нужно за 2-3 недели до посещения.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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