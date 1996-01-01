ВкусГолландии проводит ещё 5 экскурсий

  1. Экскурсии

Понять Амстердам за два часа

5
2 отзыва
ВкусГолландии
ВкусГолландии – Гид из Амстердама
Понять Амстердам за два часа
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €99 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Понять Амстердам за два часа
Понять Амстердам за два часа
Главные достопримечательности 🏛️ и увлекательные истории 📖 о нравах местных жителей на обзорной экскурсии 🧭 увидите главные достопримечательности Амстердама, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу голландской столицы ⭐️. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.

Что вас ожидает:

    Городские истории и топовые места
    Вы пройдете по центру Амстердама, уделив внимание всем must-see основным достопримечательностям, вместе мы увидим город 🏙️ в границах XVII века. Экскурсия ⛳ посвящена не только и не столько историческим фактам и деталям, сколько увлекательным рассказам о нравах амстердамцев, их обычаях и традициях, о том, что они едят и как проводят время, что для них в жизни важно. Все истории бережно собираются из уст местных жителей и собственного опыта проживания в Нидерландах.
    Что, где, куда
    Вы узнаете обо всех интересных местах, встречающихся на нашем пути. Получите советы, как бесплатно насладиться видом на ‘‘старый город’‘, какой проездной лучше покупать, как пользоваться такси 🚕, где вкусная кухня 🥧 и куда сходить вечером. Я не историк, я просто человек, который очень любит этот город! Поэтому мои рассказы и рекомендации будут самыми правдивыми и от всего сердца.
    Поскольку это индивидуальная экскурсия, я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута.
    Если за время тура вы ни разу не улыбнетесь и не будете удивлены, я вам верну потраченные деньги!
    Готовы? Тогда вперед! Настраивайтесь на позитив, даже если погода не очень (что в Амстердаме не редкость), одевайтесь правильно.
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • питание
    • личные расходы
    Начало
    🚩 по желанию, отель
    Место завершения
    🏁 по желанию
    Понять Амстердам за два часа
    Понять Амстердам за два часа
    Понять Амстердам за два часа
    Понять Амстердам за два часа

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ВкусГолландии
    ВкусГолландии
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    ВкусГолландии проводит ещё 5 экскурсий

    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    30
    2 часа
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    10 отзывов
    Амстердам пешком и на кораблике!
    35
    4 часа
    Амстердам пешком и на кораблике!
    8 отзывов
    Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
    150
    4 часа
    Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
    5 отзывов
    Затеряться в Йордане
    138
    3 часа
    Затеряться в Йордане
    Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.
    195
    5 часов
    Велопрогулка из Амстердама в Волендам и Эдам.

    Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

    Запретный Амстердам. Свой человек
    150
    2 часа
    Запретный Амстердам. Свой человек
    184 отзыва
    Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    От 220
    3.5 часа
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    150 отзывов
    История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
    Первый день в Амстердаме!
    27
    3 часа
    Первый день в Амстердаме!
    137 отзывов
    Групповая экскурсия по самым красивым местам города
    Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
    20
    2 часа
    Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
    117 отзывов
    Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
    7
    1.5 часа
    Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
    79 отзывов
    Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
    Первые шаги в Амстердаме
    100
    3 часа
    Первые шаги в Амстердаме
    58 отзывов
    Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать