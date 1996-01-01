ВкусГолландии проводит ещё 5 экскурсий

Главные достопримечательности 🏛️ и увлекательные истории 📖 о нравах местных жителей на обзорной экскурсии 🧭 увидите главные достопримечательности Амстердама, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу голландской столицы ⭐️. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.

Что вас ожидает:

Городские истории и топовые места

Вы пройдете по центру Амстердама, уделив внимание всем must-see основным достопримечательностям, вместе мы увидим город 🏙️ в границах XVII века. Экскурсия ⛳ посвящена не только и не столько историческим фактам и деталям, сколько увлекательным рассказам о нравах амстердамцев, их обычаях и традициях, о том, что они едят и как проводят время, что для них в жизни важно. Все истории бережно собираются из уст местных жителей и собственного опыта проживания в Нидерландах.

Что, где, куда

Вы узнаете обо всех интересных местах, встречающихся на нашем пути. Получите советы, как бесплатно насладиться видом на ‘‘старый город’‘, какой проездной лучше покупать, как пользоваться такси 🚕, где вкусная кухня 🥧 и куда сходить вечером. Я не историк, я просто человек, который очень любит этот город! Поэтому мои рассказы и рекомендации будут самыми правдивыми и от всего сердца.

Поскольку это индивидуальная экскурсия, я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута.

Если за время тура вы ни разу не улыбнетесь и не будете удивлены, я вам верну потраченные деньги!

Готовы? Тогда вперед! Настраивайтесь на позитив, даже если погода не очень (что в Амстердаме не редкость), одевайтесь правильно.