Йордан в Амстердаме - это место, где история и современность переплетаются в удивительном лабиринте улочек.Здесь можно посетить рынок Ноодермаркт с местными продуктами и антиквариатом, увидеть Дом Анны Франк и Западную

церковь, где покоится Рембрандт. Знаменитая гостиница, состоящая из 25 кукольных домов, и музеи тюльпанов и сыра дополняют впечатления. Экскурсия идеально подходит для любителей истории, архитектуры и гастрономии, и проходит в любую погоду без дополнительных расходов

Время начала: 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 12:30, 12:45, 13:00, 14:30, 16:30, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15

Рынок Ноодермаркт, где продаются местные продукты, цветы и антиквариат.

Дом Анны Франк, неразрывно связанный с трогательной историей её семьи.

Западная церковь — последнее пристанище Рембрандта.

Знаменитая гостиница — как целый квартал из 25 кукольных домов.

Музей тюльпанов, где круглый год можно увидеть свежие цветы.

Музей сыра — в магазине можно продегустировать и купить разные сорта.

А ещё — уютные кафе и бутики, ожерелье каналов, потайные дворики и лабиринты улочек. И конечно, множество легенд, историй и курьёзов из прошлой и настоящей жизни города.

Всем! Особенно любителям истории, ценителям архитектуры, гурманам и шопоголикам.

