Йордан: тайны амстердамского лабиринта

Исследуйте престижный район Йордан в Амстердаме, погрузитесь в его богатую историю и насладитесь уникальными достопримечательностями и уютной атмосферой
Йордан в Амстердаме - это место, где история и современность переплетаются в удивительном лабиринте улочек.

Здесь можно посетить рынок Ноодермаркт с местными продуктами и антиквариатом, увидеть Дом Анны Франк и Западную
церковь, где покоится Рембрандт.

Знаменитая гостиница, состоящая из 25 кукольных домов, и музеи тюльпанов и сыра дополняют впечатления.

Экскурсия идеально подходит для любителей истории, архитектуры и гастрономии, и проходит в любую погоду без дополнительных расходов

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌷 Погружение в историю Йордана
  • 🏛 Посещение Дома Анны Франк
  • 🧀 Дегустация в Музее сыра
  • 🏨 Уникальная гостиница из кукольных домов
  • 🌼 Цветы в Музее тюльпанов
  • 📚 Легенды и истории Амстердама
Йордан: тайны амстердамского лабиринта© Наталия
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 12:30, 12:45, 13:00, 14:30, 16:30, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15

Что можно увидеть

  • Рынок Ноодермаркт
  • Дом Анны Франк
  • Западная церковь
  • Знаменитая гостиница
  • Музей тюльпанов
  • Музей сыра

Описание экскурсии

Рынок Ноодермаркт, где продаются местные продукты, цветы и антиквариат.

Дом Анны Франк, неразрывно связанный с трогательной историей её семьи.

Западная церковь — последнее пристанище Рембрандта.

Знаменитая гостиница — как целый квартал из 25 кукольных домов.

Музей тюльпанов, где круглый год можно увидеть свежие цветы.

Музей сыра — в магазине можно продегустировать и купить разные сорта.

А ещё — уютные кафе и бутики, ожерелье каналов, потайные дворики и лабиринты улочек. И конечно, множество легенд, историй и курьёзов из прошлой и настоящей жизни города.

Кому подойдёт экскурсия

Всем! Особенно любителям истории, ценителям архитектуры, гурманам и шопоголикам.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в любую погоду. Я всегда могу скорректировать маршрут под ваши предпочтения
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

в понедельник в 10:30, 10:45, 12:30, 14:30 и 16:30, во вторник в 10:30, 10:45, 12:30, 12:45 и 13:00, в среду и четверг в 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30, в пятницу и субботу в 10:30, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15, в воскресенье в 10:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 18:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:30, 10:45, 12:30, 14:30 и 16:30, во вторник в 10:30, 10:45, 12:30, 12:45 и 13:00, в среду и четверг в 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30, в пятницу и субботу в 10:30, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15, в воскресенье в 10:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 18:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Наталья, родилась и выросла в Тбилиси. Так получилось, что 34 года назад я с маленьким сыном переехала в Амстердам. Чего только не произошло за эти годы! Но я
всегда много путешествовала и всегда возвращалась в Амстердам, который со временем стал мне родным. Сегодня я хочу поделиться с вами коллекцией легенд, историй и фактов о любимом городе, которые я собирала все эти годы.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
16 мар 2025
Чудесно провела полдня в Амстердаме с Наталией. С одной стороны, это была насыщенная экскурсия: красивый маршрут, интересный рассказ об истории города и общества, религии и искусства. С другой стороны, были
милые паузы на вкусный кофе, нетуристические дворики, удачные ракурсы для фото, а также советы, чтО стоит или не стоит пробовать/смотреть/слушать, и где. Взгляд со стороны и изнутри одновременно: картинка сложилась очень яркая, намного ярче, чем я могла ожидать. Хочется вернуться. Ну и как минимум, попробовать второй маршрут Наталии. Спасибо еще раз!! И удачи;)

Входит в следующие категории Амстердама

