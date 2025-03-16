Йордан в Амстердаме - это место, где история и современность переплетаются в удивительном лабиринте улочек.
Здесь можно посетить рынок Ноодермаркт с местными продуктами и антиквариатом, увидеть Дом Анны Франк и Западную
6 причин купить эту экскурсию
- 🌷 Погружение в историю Йордана
- 🏛 Посещение Дома Анны Франк
- 🧀 Дегустация в Музее сыра
- 🏨 Уникальная гостиница из кукольных домов
- 🌼 Цветы в Музее тюльпанов
- 📚 Легенды и истории Амстердама
Время начала: 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 12:30, 12:45, 13:00, 14:30, 16:30, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15
Что можно увидеть
- Рынок Ноодермаркт
- Дом Анны Франк
- Западная церковь
- Знаменитая гостиница
- Музей тюльпанов
- Музей сыра
Описание экскурсии
Рынок Ноодермаркт, где продаются местные продукты, цветы и антиквариат.
Дом Анны Франк, неразрывно связанный с трогательной историей её семьи.
Западная церковь — последнее пристанище Рембрандта.
Знаменитая гостиница — как целый квартал из 25 кукольных домов.
Музей тюльпанов, где круглый год можно увидеть свежие цветы.
Музей сыра — в магазине можно продегустировать и купить разные сорта.
А ещё — уютные кафе и бутики, ожерелье каналов, потайные дворики и лабиринты улочек. И конечно, множество легенд, историй и курьёзов из прошлой и настоящей жизни города.
Кому подойдёт экскурсия
Всем! Особенно любителям истории, ценителям архитектуры, гурманам и шопоголикам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в любую погоду. Я всегда могу скорректировать маршрут под ваши предпочтения
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:30, 10:45, 12:30, 14:30 и 16:30, во вторник в 10:30, 10:45, 12:30, 12:45 и 13:00, в среду и четверг в 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30, в пятницу и субботу в 10:30, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15, в воскресенье в 10:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 18:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Наталья, родилась и выросла в Тбилиси. Так получилось, что 34 года назад я с маленьким сыном переехала в Амстердам. Чего только не произошло за эти годы! Но яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
16 мар 2025
Чудесно провела полдня в Амстердаме с Наталией. С одной стороны, это была насыщенная экскурсия: красивый маршрут, интересный рассказ об истории города и общества, религии и искусства. С другой стороны, были
