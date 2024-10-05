скидка
40%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Прогулка по Йордану откроет вам аутентичный Амстердам. История, архитектура, дома на воде и дегустация сыра ждут вас
Начало: На канале Сингл
Завтра в 09:30
12 фев в 09:30
170€102 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
19%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Открыть тайны и красоты района, который стал символом духа города
Начало: У Центрального вокзала
16 фев в 10:30
23 фев в 10:30
68€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton5 октября 2024Мне кажется, что эта экскурсия от Павла крайне недооцененная. Это конечно не туристический центр, который полнится достопримечательностями, но есть какой-то спокойный и умиротворяющий шарм в этой части города. Плюс общество и сопровождение Павла, который гармонично дополняет это нетривиальное лакомство.
- ААлёна24 августа 2024👍🏼👍🏼👍🏼
- ЕЕлена6 апреля 2024Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Дом-музей Анны Франк»
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