Дом-музей Анны Франк – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Анны Франк» в Амстердаме на русском языке, цены от €55, скидки до 40%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Пешая
скидка
40%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Прогулка по Йордану откроет вам аутентичный Амстердам. История, архитектура, дома на воде и дегустация сыра ждут вас
Начало: На канале Сингл
Завтра в 09:30
12 фев в 09:30
170102 за всё до 4 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ценности Амстердама: прогулка по городу
Начало: Prins Hendrikkade 47
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Пешая
скидка
19%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Йордан: тайны амстердамского лабиринта
Открыть тайны и красоты района, который стал символом духа города
Начало: У Центрального вокзала
16 фев в 10:30
23 фев в 10:30
6855 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    5 октября 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    Мне кажется, что эта экскурсия от Павла крайне недооцененная. Это конечно не туристический центр, который полнится достопримечательностями, но есть какой-то спокойный и умиротворяющий шарм в этой части города. Плюс общество и сопровождение Павла, который гармонично дополняет это нетривиальное лакомство.
  • А
    Алёна
    24 августа 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    👍🏼👍🏼👍🏼
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
    Были семьей в Нидерландах первый раз. Наше путешествие было достаточно коротким по времени, и на Амстердам было отведено несколько часов.
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    Идивидуальную экскурсию заказывали первый раз, выбор остановили на "Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан". Когда приехали в Амстердам и увидели огромный поток людей в центре города, поняли, что это было очень правильное решение. Экскурсия длилась более двух часов, и мы бы назвали ее открытой и захватывающей беседой, в которую были вовлечены все. Рассказ Павла - это и история города, и о том, как жили и живут обычные люди. Экскурсия была очень познавательной и запоминающейся. Особенно радует тот факт, что в восторге остались дети-подростки. Отдельное спасибо Павлу за искренность и семейные фото!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Дом-музей Анны Франк»

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  2. Площадь Дам
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  6. Набережная
  7. Эдам
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  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в феврале 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Дом-музей Анны Франк" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 150 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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