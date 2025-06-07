Голландская Венеция – экскурсии в Амстердаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Голландская Венеция» в Амстердаме на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Амстердам пешком и на кораблике
Пешая
4 часа
120 отзывов
Водная прогулка
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июн в 10:00
12 июн в 10:00
€90 за человека
Путешествие по каналам Амстердама
2 часа
-
10%
69 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Амстердаме
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Завтра в 17:30
11 июн в 10:00
€222€246 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Пешая
2 часа
-
20%
6 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Завтра в 17:00
11 июн в 10:00
€193€241 за всё до 5 чел.
Первый день в Амстердаме! (на английском языке)
Пешая
2 часа
144 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Первый день в Амстердаме
Откройте для себя атмосферу Амстердама с его историей и культурой. Посетите знаковые места и узнайте секреты города в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Рембрандта
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
13 июн в 10:00
14 июн в 10:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2025
    Амстердам пешком и на кораблике
    Очень очень понравилось! Гид Анна Настоящий профисионал, экскурсии были захватывающее и интересные. Мы брали экскурсию по городу и экскурсию музей Ван
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    Гога. Мы довольно много путешествуем и Анна лучший гид который у нас был. Также Анна посоветовала нам очень хорошие местечки для ужина и дала много полезных советов.

  • С
    Сергей
    1 июня 2025
    Первый день в Амстердаме! (на английском языке)
    Василий прекрасно рассказывает, хорошо образован и прекрасно ориентируется. Блестяще провел экскурсию
  • М
    Марина
    10 мая 2025
    Амстердам пешком и на кораблике
    В Амстердаме мы были впервые, и познакомиться с этим интересным городом нам помог гид Кирилл. Рассказ Кирилла о городе был
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    очень последователен, структурирован, интересно подан. Кирилл очень эрудированный и внимательный гид, хорошо чувствует интересы туристов, всегда отвечает на вопросы и углубляется в интересующую тему. Надо ответить, что Кирилл всегда был на связи и всегда был очень пунктуален, что очень приятно. С ним легко и комфортно, и я очень рада, что мы обратились именно к этому гиду. Спасибо ему за гостеприимный приём, интересную информацию о городе и дружескую беседу о стране и людях. Однозначно буду рекомендовать своим друзьям и, если ещё раз соберусь в Нидерланды, то обращусь именно к нему.

  • Ю
    Юлианна
    22 апреля 2025
    Амстердам пешком и на кораблике
    Благодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношение к Амстердаму (в лучшую сторону, у нас теперь есть wishlist)
    Благодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношениеБлагодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношениеБлагодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношениеБлагодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношениеБлагодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношениеБлагодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношениеБлагодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношениеБлагодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношение
  • В
    Виктория
    28 февраля 2025
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так погрузились в атмосферу, в
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    жизнь в настроение этого города и его жителей! Очень понравилась прогулка, с историческими фактами, с местными деликатесами, красивыми видео и фотографиями! Гид с фотоаппаратом это самая лучшая комбинация чтобы запомнить город! Большое спасибо Евгению!

    Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а такДумаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а такДумаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а такДумаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а такДумаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так
  • К
    Кирилл
    30 декабря 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Спасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессионально подошел к делу, помог расслабиться и поймать атмосферу города. Мы оба остались очень довольны результатом и приятно провели время. Рекомендуем!
    Спасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессиональноСпасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессионально
  • B
    Barkhat
    9 октября 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Евгений на отлично организовал маршрут, интересные истории и места показал и рассказал, более того красивые места запечатлил фотографиями и видео. Рекомендую несомненно!!!
  • L
    Liana
    30 апреля 2022
    Первый день в Амстердаме! (на английском языке)
    28 апреля 2022 мы с подругой были на 3х-часовой экскурсии с гидом Сашей,который рассказал нам много интересного и познавательного о городе и его истории,очень грамотный гид,обладает хорошими знаниями и интересный рассказчик,всем будем рекомендовать вашу компанию и такого прекрасного гида.
    28 апреля 2022 мы с подругой были на 3х-часовой экскурсии с гидом Сашей,который рассказал нам много
  • Н
    Наталья
    29 ноября 2021
    Первый день в Амстердаме! (на английском языке)
    Очень рекомендую гида Диану, все четко, структурировано и очень интересно! Мы брали групповую экскурсию, но нас с мужем было двое, поэтому по сути получилась индивидуальная! Хороший вариант для тех, кто впервые в городе и хочет составить первое впечатление о нем!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Голландская Венеция»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Амстердам пешком и на кораблике
  2. Путешествие по каналам Амстердама
  3. Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
  4. Первый день в Амстердаме! (на английском языке)
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Рейксмузеум
  7. Набережная
  8. Эдам
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Голландская Венеция" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 222 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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