Водная прогулка
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июн в 10:00
12 июн в 10:00
€90 за человека
-
10%
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Амстердаме
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Завтра в 17:30
11 июн в 10:00
€222
€246 за всё до 10 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Завтра в 17:00
11 июн в 10:00
€193
€241 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Первый день в Амстердаме
Откройте для себя атмосферу Амстердама с его историей и культурой. Посетите знаковые места и узнайте секреты города в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Рембрандта
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
13 июн в 10:00
14 июн в 10:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2025Очень очень понравилось! Гид Анна Настоящий профисионал, экскурсии были захватывающее и интересные. Мы брали экскурсию по городу и экскурсию музей Ван
- ССергей1 июня 2025Василий прекрасно рассказывает, хорошо образован и прекрасно ориентируется. Блестяще провел экскурсию
- ММарина10 мая 2025В Амстердаме мы были впервые, и познакомиться с этим интересным городом нам помог гид Кирилл. Рассказ Кирилла о городе был
- ЮЮлианна22 апреля 2025Благодарим Кирилла!!! Интересный рассказчик, внимательный гид, его легко слушать и вся информация запоминается. Он изменил отношение к Амстердаму (в лучшую сторону, у нас теперь есть wishlist)
- ВВиктория28 февраля 2025Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так погрузились в атмосферу, в
- ККирилл30 декабря 2024Спасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессионально подошел к делу, помог расслабиться и поймать атмосферу города. Мы оба остались очень довольны результатом и приятно провели время. Рекомендуем!
- BBarkhat9 октября 2024Евгений на отлично организовал маршрут, интересные истории и места показал и рассказал, более того красивые места запечатлил фотографиями и видео. Рекомендую несомненно!!!
- LLiana30 апреля 202228 апреля 2022 мы с подругой были на 3х-часовой экскурсии с гидом Сашей,который рассказал нам много интересного и познавательного о городе и его истории,очень грамотный гид,обладает хорошими знаниями и интересный рассказчик,всем будем рекомендовать вашу компанию и такого прекрасного гида.
- ННаталья29 ноября 2021Очень рекомендую гида Диану, все четко, структурировано и очень интересно! Мы брали групповую экскурсию, но нас с мужем было двое, поэтому по сути получилась индивидуальная! Хороший вариант для тех, кто впервые в городе и хочет составить первое впечатление о нем!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Голландская Венеция»
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