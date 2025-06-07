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очень последователен, структурирован, интересно подан. Кирилл очень эрудированный и внимательный гид, хорошо чувствует интересы туристов, всегда отвечает на вопросы и углубляется в интересующую тему. Надо ответить, что Кирилл всегда был на связи и всегда был очень пунктуален, что очень приятно. С ним легко и комфортно, и я очень рада, что мы обратились именно к этому гиду. Спасибо ему за гостеприимный приём, интересную информацию о городе и дружескую беседу о стране и людях. Однозначно буду рекомендовать своим друзьям и, если ещё раз соберусь в Нидерланды, то обращусь именно к нему.