Со скидкой – экскурсии в Амстердаме

Найдено 12 экскурсий в категории «Со скидкой» в Амстердаме на русском языке, цены от €129, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Амстердам с нуля
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Амстердам с нуля: индивидуальная экскурсия по главным местам города
Покорите Амстердам за пару часов! Пройдите по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», и попробуйте лучшую голландскую селедку
Начало: Центральный вокзал Амстердама
8 июля в 09:30
9 июля в 09:00
157134 за всё до 3 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:30
214193 за всё до 10 чел.
Амстердам: инструкция по применению
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 192154 за всё до 5 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
255 отзывов
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 192154 за всё до 6 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Сегодня в 09:30
8 июля в 10:00
от 250238 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
39 отзывов
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
8 июля в 09:30
9 июля в 09:30
185158 за всё до 4 чел.
С Амстердамом на «ты»
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
172129 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
203193 за всё до 5 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Прогулка по Йордану откроет вам аутентичный Амстердам. История, архитектура, дома на воде и дегустация сыра ждут вас
Начало: На вокзальной площади
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
170136 за всё до 4 чел.
Любимый квартал амстердамцев: Йордан
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Йордан: сердце Амстердама, где история встречает современность
Загляните в уникальный мир Йордана, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя настоящий Амстердам
Начало: главная площадь города Dam
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
192154 за всё до 5 чел.
Вечерний Амстердам
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge
10 июля в 19:00
11 июля в 19:00
172129 за всё до 4 чел.
Гастрономическое приключение в Амстердаме
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до яблочного пая
Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185176 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Амстердам с нуля
    Очень качественная экскурсия! Полина мастерски рассказала о городе, показала скрытые жемчужины и сделала наше путешествие незабываемым. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Амстердам с его самых интересных сторон!
  • Е
    Елизавета
    26 июня 2024
    Амстердам с нуля
    ОЧЕНЬ приятная, познавательная, разнообразная экскурсия! Без загруза ненужной информацией. 2,5 часа пролетели как одно мгновение. Рекомендую!
  • I
    Ivan
    25 июня 2024
    Амстердам с нуля
    Если вы планируете посетить Амстердам, настоятельно рекомендую экскурсию с Полиной! Это не только полезно и познавательно, но и действительно увлекательно. Огромное спасибо Полине за незабываемые впечатления и прекрасно проведенное время! 🌷
    Если вы планируете посетить Амстердам, настоятельно рекомендую экскурсию с Полиной! Это не только полезно и познавательноЕсли вы планируете посетить Амстердам, настоятельно рекомендую экскурсию с Полиной! Это не только полезно и познавательно
  • M
    Mila
    15 июня 2024
    Путешествие по каналам Амстердама
    Нам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразу, и лодки и пешую, так гораздо интереснее 💕🙏🏼😊 Кажется, теперь мы знаем абсолютно все про Амстердам 😍
    Нам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразуНам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразу
  • M
    Mila
    15 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Мы в восторге! Спасибо Вам за прекрасный день! ❤️ Было безумно интересно, не банально и не скучно!
    Мы в восторге! Спасибо Вам за прекрасный день! ❤️
  • М
    Марина
    10 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия по Амстердаму, которую провел Евгений - клиентоориентированный и знающий гид. С удовольствием прогулялись с ним по городу, узнав много интересного и прочувствовали атмосферу Амстердама. Огромное ему спасибо!
  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
  • М
    Матвей
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
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    с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.

  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
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    Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Амстердам с нуля
  2. Путешествие по каналам Амстердама
  3. Амстердам: инструкция по применению
  4. Амстердам - первое знакомство
  5. Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июле 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Со скидкой" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 129 до 238 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 617 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 617 ⭐ отзывов, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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