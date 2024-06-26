1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам с нуля: индивидуальная экскурсия по главным местам города
Покорите Амстердам за пару часов! Пройдите по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», и попробуйте лучшую голландскую селедку
Начало: Центральный вокзал Амстердама
8 июля в 09:30
9 июля в 09:00
157€134 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:30
214€193 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 192€154 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 192€154 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
Сегодня в 09:30
8 июля в 10:00
от 250€238 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
8 июля в 09:30
9 июля в 09:30
185€158 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
172€129 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
203€193 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Прогулка по Йордану откроет вам аутентичный Амстердам. История, архитектура, дома на воде и дегустация сыра ждут вас
Начало: На вокзальной площади
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
170€136 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Йордан: сердце Амстердама, где история встречает современность
Загляните в уникальный мир Йордана, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя настоящий Амстердам
Начало: главная площадь города Dam
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
192€154 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge
10 июля в 19:00
11 июля в 19:00
172€129 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до яблочного пая
Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185€176 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июня 2024Очень качественная экскурсия! Полина мастерски рассказала о городе, показала скрытые жемчужины и сделала наше путешествие незабываемым. Рекомендуем всем, кто хочет узнать Амстердам с его самых интересных сторон!
- ЕЕлизавета26 июня 2024ОЧЕНЬ приятная, познавательная, разнообразная экскурсия! Без загруза ненужной информацией. 2,5 часа пролетели как одно мгновение. Рекомендую!
- IIvan25 июня 2024Если вы планируете посетить Амстердам, настоятельно рекомендую экскурсию с Полиной! Это не только полезно и познавательно, но и действительно увлекательно. Огромное спасибо Полине за незабываемые впечатления и прекрасно проведенное время! 🌷
- MMila15 июня 2024Нам все понравилось, очень насыщенный и интересный получился обзорный день с Евгением, брали две экскурсии сразу, и лодки и пешую, так гораздо интереснее 💕🙏🏼😊 Кажется, теперь мы знаем абсолютно все про Амстердам 😍
- MMila15 июня 2024Мы в восторге! Спасибо Вам за прекрасный день! ❤️ Было безумно интересно, не банально и не скучно!
- ММарина10 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Амстердаму, которую провел Евгений - клиентоориентированный и знающий гид. С удовольствием прогулялись с ним по городу, узнав много интересного и прочувствовали атмосферу Амстердама. Огромное ему спасибо!
- ККонстантин6 июня 2024Отличное погружение в атмосферу города, прогулки по живописным каналам и историческим улицам оставили незабываемые впечатления. Евгений был знающим и дружелюбным, рассказав множество увлекательных фактов. Настоятельно рекомендую!
- ММатвей4 июня 2024Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
- ААнна12 мая 2024Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
- ЮЮрий12 мая 2024Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Со скидкой»
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