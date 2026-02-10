Можем вас смело заверить, больше нигде вы не охватите так много спорных аспектов нашей жизни, окутанных слухами, как в Амстердаме в компании «своего человека». Мы с удовольствием поможем разобраться в этом захватывающем мире новичку. Гулять много не придется, все объекты располагаются практически в одном квартале.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Судите сами: за пределами Голландии за «это» полагается тюремный срок, а в некоторых странах даже смертная казнь! Подход голландцев гласит: лучше информировать и контролировать, чем бороться с печальными последствиями. Как, зачем и почему голландцы выбрали этот путь, наглядно и популярно рассказывает наша экскурсия.

Что вас ожидает

Манящий и пугающий Red Light District. Он таит в себе много интересного и запретного.

Уже более двадцати лет проституция здесь — легальная профессия, никакого криминала. Мы прогуляемся по главному проспекту квартала, охватим многочисленные туристические музеи и житейские парадоксы связанные с секс-индустрией. Тут надо смотреть, а мы вам про всё расскажем;)

Вы узнаете почему в Нидерландах, вопреки общему мнению, НЕ легализованы лёгкие наркотики, и как ориентироваться в огромном ассортименте лекарственных средств. ы проникнетесь местным духом и избавитесь от предрассудков.

Увидим смартшопы — отдельный пласт культуры, который начинается ещё с времён ацтеков! Главная роль тут отведена различным натуральным веществам и снадобьям.

Оттуда рукой подать до великолепных уютных баров с бельгийским (и не только) пивом или smoking-friendly заведений, где можно совместить приятное с полезным.

Организационные детали