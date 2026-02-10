Можем вас смело заверить, больше нигде вы не охватите так много спорных аспектов нашей жизни, окутанных слухами, как в Амстердаме в компании «своего человека». Мы с удовольствием поможем разобраться в этом захватывающем мире новичку. Гулять много не придется, все объекты располагаются практически в одном квартале.
Описание экскурсии
Судите сами: за пределами Голландии за «это» полагается тюремный срок, а в некоторых странах даже смертная казнь! Подход голландцев гласит: лучше информировать и контролировать, чем бороться с печальными последствиями. Как, зачем и почему голландцы выбрали этот путь, наглядно и популярно рассказывает наша экскурсия.
Что вас ожидает
Манящий и пугающий Red Light District. Он таит в себе много интересного и запретного.
- Уже более двадцати лет проституция здесь — легальная профессия, никакого криминала. Мы прогуляемся по главному проспекту квартала, охватим многочисленные туристические музеи и житейские парадоксы связанные с секс-индустрией. Тут надо смотреть, а мы вам про всё расскажем;)
- Вы узнаете почему в Нидерландах, вопреки общему мнению, НЕ легализованы лёгкие наркотики, и как ориентироваться в огромном ассортименте лекарственных средств. ы проникнетесь местным духом и избавитесь от предрассудков.
- Увидим смартшопы — отдельный пласт культуры, который начинается ещё с времён ацтеков! Главная роль тут отведена различным натуральным веществам и снадобьям.
- Оттуда рукой подать до великолепных уютных баров с бельгийским (и не только) пивом или smoking-friendly заведений, где можно совместить приятное с полезным.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для 5 человек, доплата за каждого последующего + €40
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Amsterdam Central
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провёл экскурсии для 3595 туристов
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи;)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо
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Э
Очень рекомендую выбрать экскурсию «запретный Амстердам». Ольга очень милый и приятный экскурсовод. Мы хорошо и увлекательно провели время!
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N
Спасибо большое! Мы неожиданно оказались в этом городе. Ребята быстро среагировали на нашу просьбу. Обсуждение плана действий заняло у нас не больше 15 минут. На следующий день мы получили нашу экскурсию. Экскурсовод Ольга, рассказывала все очень интересно и увлечённо. Готова была во всем помочь и объяснить, как правильно.
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Замечательная экскурсия! Не в первый раз была в Амстердаме, но с "темной стороной" знакома совсем не была:)) Павел провел нас по кварталу Красных фонарей, рассказал его историю, об отношении к
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С отзывом я запоздала, но лучше поздно, чем никогда. В Амстердам мы приехали на совершеннолетие старшей дочери (21 год), решили заказать эту экскурсию и ни капли не пожалели! Экскурсия прошла
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Артем встретил нас у вокзала, как мы и договаривались, ровно в 21:00 и неспешным шагом мы направились в так называемый Смартшоп, удивительное место, в котором вы не найдете присущим всем
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